Очередное кольцо окружения противника сформировалось под Золотым Колодезем
3 8060
Российские штурмовики отрезали от основной группировки часть украинских сил на подступах к Золотому Колодезю в Донецкой Народной Республике.
ОБ заявил ТАСС заместитель командира штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Денис Солодовников.
По его словам, подразделение скрытно продвигалось через лесополосы и участки открытой местности, где поблизости находились украинские позиции. Солодовников утверждает, что российские военные перерезали снабжение этой группы, а дальнейшее продвижение штурмовиков стало быстрее и активнее.
18 сентября Минобороны России заявило о переходе Золотого Колодезя под контроль подразделений группировки «Центр». Это сообщение не содержит отдельного подтверждения описанной Солодовниковым тактической ситуации с отсечением украинских сил и их снабжения.
Данные о численности отрезанной группы, времени операции и её последствиях не приводятся.
По всей вероятности, речь идёт об участке территории между Золотым Колодезем и Рубежным. Там наши войска, атаковав с двух направлений, заперли на позициях, часть подразделений полка механизированной бригады ВСУ. Это позволяет осуществлять дальнейшее продвижение к трассе Доброполье-Краматорск.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация