Очередное кольцо окружения противника сформировалось под Золотым Колодезем

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Очередное кольцо окружения противника сформировалось под Золотым Колодезем

Российские штурмовики отрезали от основной группировки часть украинских сил на подступах к Золотому Колодезю в Донецкой Народной Республике.

ОБ заявил ТАСС заместитель командира штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Денис Солодовников.



По его словам, подразделение скрытно продвигалось через лесополосы и участки открытой местности, где поблизости находились украинские позиции. Солодовников утверждает, что российские военные перерезали снабжение этой группы, а дальнейшее продвижение штурмовиков стало быстрее и активнее.

18 сентября Минобороны России заявило о переходе Золотого Колодезя под контроль подразделений группировки «Центр». Это сообщение не содержит отдельного подтверждения описанной Солодовниковым тактической ситуации с отсечением украинских сил и их снабжения.

Данные о численности отрезанной группы, времени операции и её последствиях не приводятся.



По всей вероятности, речь идёт об участке территории между Золотым Колодезем и Рубежным. Там наши войска, атаковав с двух направлений, заперли на позициях, часть подразделений полка механизированной бригады ВСУ. Это позволяет осуществлять дальнейшее продвижение к трассе Доброполье-Краматорск.