В ходе разговора Трампа с Зеленским слово «дизель» звучало много раз

2 061 6
В ходе разговора Трампа с Зеленским слово «дизель» звучало много раз

Во время последнего телефонного разговора Дональд Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Как сообщает Axios, слово «дизель» президент США говорил несколько раз.

Дональд Трамп по-прежнему озабочен ростом цен на дизельное топливо, связывая их с ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Накануне он провёл телефонный разговор с Зеленским, снова настоятельно призвав того остановить атаки по России. Но эта тема ещё не закрыта, разговор будет продолжен в ходе личной встречи, которая произойдёт во вторник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Слово «дизель» звучало во время разговора много раз.

Зеленский подтвердил телефонный разговор с Трампом и личную встречу, но про настоятельные просьбы американского лидера ничего говорить не стал, заявив, что обсуждали «мирный трек» и это сейчас тема номер один. Ранее «нелегитимный» заявлял, что повезёт на встречу с Трампом предложения по энергетическому и морскому перемириям, Киев готов остановить удары, если это сделает Москва.

Россия является основным поставщиком дизельного топлива на мировой рынок, но полностью остановила экспорт дизеля после серии ударов Киева по НПЗ.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 06:29
    и это сейчас тема номер один. Ранее «нелегитимный» заявлял, что повезёт на встречу с Трампом предложения по энергетическому и морскому перемириям,

    Нелигитимный зе не должен возить ничего!
    Он должен давно кормить червей! am
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 07:31
      слово «дизель» президент США говорил несколько раз.

      Наверное он наркоше рассказывал про новую киношку с Вин Дизелем, в которой он супергерой Пис Дил победил Риддика! lol
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:36
    ❝ Слово «дизель» звучало во время разговора много раз ❞ —

    — Есть такая поговорка: «Трындит как дизель» ...
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 07:28
    По Трампу все НПЗ в РФ производят только дизель. И где же РФ бензин берет? Из Индии? (Сарказм)
    А так удобно Донни загнул, цена углеводородов на рынке не зависит от его иранской авантюры. Зеля гад, виноват.
  4. usr01 Звание
    usr01
    +1
    Сегодня, 08:00
    Слово «дизель» звучало во время разговора много раз

    А "заднеприводный" не звучало? wink
  5. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 08:57
    Мы с приятелем вдвоем
    Работали на дизеле
    Он лопух, и я -лопух,
    У нас ключи по... украли.