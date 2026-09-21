В ходе разговора Трампа с Зеленским слово «дизель» звучало много раз

Во время последнего телефонного разговора Дональд Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Как сообщает Axios, слово «дизель» президент США говорил несколько раз.Дональд Трамп по-прежнему озабочен ростом цен на дизельное топливо, связывая их с ударами Киева по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Накануне он провёл телефонный разговор с Зеленским, снова настоятельно призвав того остановить атаки по России. Но эта тема ещё не закрыта, разговор будет продолжен в ходе личной встречи, которая произойдёт во вторник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Зеленский подтвердил телефонный разговор с Трампом и личную встречу, но про настоятельные просьбы американского лидера ничего говорить не стал, заявив, что обсуждали «мирный трек» и это сейчас тема номер один. Ранее «нелегитимный» заявлял, что повезёт на встречу с Трампом предложения по энергетическому и морскому перемириям, Киев готов остановить удары, если это сделает Москва.Россия является основным поставщиком дизельного топлива на мировой рынок, но полностью остановила экспорт дизеля после серии ударов Киева по НПЗ.

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