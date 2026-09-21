Контратаки в Днепропетровской области: ВС РФ вернули контроль над Остаповским

5 099 1
Контратаки в Днепропетровской области: ВС РФ вернули контроль над Остаповским

Российские войска продолжили наступление в Днепропетровской области. Речь идёт о юго-востоке региона – в Синельниковской районе.

По поступающим с фронта данным, ВС РФ взяли под контроль село Остаповское. Это фактически знаменует возвращение армии России на эту территорию. Дело в том, что село уже переходило под контроль российских бойцов в декабре прошлого года. Однако потом противник подтянул туда значительные резервы, что ему позволило вернуть над Остаповским как минимум частичный контроль.



Теперь инициатива вновь перешла к российским войскам, в результате чего противник село потерял.



На данный момент российские подразделения ведут бои по возвращению и соседнего населённого пункта - Герасимовки. Одновременно фиксируется продвижение севернее - в сторону Андреевки. Таким образом, ВС РФ забирают квадратные километры долгое время сохранявшейся на этом участке фронта серой зоны.

Напомним, что успешные наступательные действия ВС РФ также проводят в районе Доброполья и Дружковки в ДНР, к западу от Терноватовских высот, в Орехове и в районе Степногорска Запорожской области, на севере и северо-востоке Харьковщины. При этом противник продвигается к северо-западу от Красного Лимана на севере Донбасса.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    -1
    Сегодня, 07:44
    При этом противник продвигается к северо-западу от Красного Лимана на севере Донбасса.

    К сожалению так и есть, наши отодвинулись от Шандриголово и Дерилово, оставив территорию площадью около 40 км2. Пока не получается ничего противопоставить нам операции "Вивальди". Может нам "Вагнера" не хватает?