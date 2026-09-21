«Пеликан»: заявка длиннее дальности
В ночь на 20 сентября над Капотней встаёт зарево. Горит «Газпромнефть — Московский НПЗ», завод в черте столицы, примерно в пятнадцати километрах от Кремля. К утру президент Украины перечисляет средства, которыми нанесён удар, и среди них называет «Пеликан». Имя мелькало в открытом поле и раньше, но боевым оружием его называют впервые — в то самое воскресенье.
Новостная сводка свела ночь к формуле «ударили новыми ракетами по Москве». Но эпизод распадается на слои разной прочности. Часть подтверждается несколькими независимыми источниками. Часть держится на заявлении одной стороны. А часть противоречит характеристикам названного оружия. Разобрать удар — значит разграничить эти слои и понять, где кончается проверяемый факт и начинается демонстрация.
Что установлено, а что — со слов одной стороны
Твёрдые данные выглядят так. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за сутки «на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА, из них 450 на подлёте к Москве». Формулировка важна: 450 — это дроны на подлёте к городу, а не сбитые над регионом, как их иногда пересказывают. Подмосковье, по данным губернатора Андрея Воробьёва, атаковали 249 дронов. Двое погибли, около двадцати ранены — все в Московской области; в самом городе, по утверждению мэра, погибших нет. Тяжелее всего пришлось Раменскому округу, селу Софьино.
Именно вокруг Софьино версии сторон расходятся. Российская сторона сообщает о дроне, попавшем в трёхэтажный жилой дом, и о загоревшемся складском комплексе. Fire Point же приписывает удар по складскому комплексу в Софьино своим ударным дронам FP-1. Свести это к одному объекту или развести по разным открытые данные не позволяют.
За цифрами проступает устройство удара. Оборону не пробивают одним дорогим средством. Её насыщают потоком дешёвых дронов, чтобы противник тратил на них перехватчики. А под прикрытием этого потока к цели идёт ударное ядро. Отсюда и расхождение чисел: полутора тысячам аппаратов на рубежах противостоит ограниченное число каналов поражения, и часть носителей доходит.
Что именно поразило завод — открыто не установлено. Это прямо оговаривает профильное издание Army Recognition: доступные данные не позволяют сказать, какое из применённых средств ударило по НПЗ. Состав повреждений известен только со слов украинского Генштаба: установка первичной переработки АВТ-6 (головная линия перегонки нефти, с которой начинается выпуск бензина и дизеля), комплексная установка переработки и установка изомеризации. Это не независимое подтверждение, а версия одной стороны — и читать её надо именно так.
Важен и масштаб цели. По открытым данным, Московский НПЗ обеспечивает около 40% топливного рынка столицы при мощности порядка 11–12 миллионов тонн нефти в год. Даже частичная и временная потеря топлива на таком узле заставляет перебрасывать поставки с других заводов. Не катастрофа, но ощутимая нагрузка на логистику региона.
Единственная дальнобойная, что уже долетала
Из всего перечисленного только одно средство и дальнобойное, и уже применялось в бою — крылатая ракета FP-5 «Фламинго» компании Fire Point. По украинским сообщениям, с весны 2026 года она била по объектам военной промышленности в Поволжье. Это позволяет говорить о реальном радиусе свыше тысячи километров, а не только о цифрах из презентации.
А цифры презентации внушительны, и честнее сразу назвать их статус: это заявление производителя. Fire Point указывает дальность около 3000 километров, боевую часть порядка тонны и точность в единицы метров. Любая оценка точнее «около этих значений» была бы догадкой: независимого подтверждения максимальной дальности в открытых источниках нет. Но даже нижняя, проверенная планка — за тысячу километров — делает «Фламинго» естественным кандидатом на роль средства, дошедшего до Капотни. Дозвуковая скорость и малая высота полёта позволяют такой ракете идти в радиолокационной тени, прячась за рельефом и застройкой, пока поток дронов оттягивает на себя внимание ПВО.
Уберите из связки крылатую ракету — и поражать завод придётся одними дронами, а они несут в разы меньше и куда чаще перехватываются. Поэтому FP-5 здесь не один из равных элементов, а несущий: тяжёлая боевая часть на большой дальности решает то, что рою дешёвых носителей в одиночку не по силам.
«Пеликан»: имя, которое президент назвал впервые
Теперь узел. В том же заявлении президент называет «Пеликан», и украинские медиа быстро прочитывают это как первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 — тактической системы Fire Point, испытания которой Fire Point показала в феврале 2026 года. Версия правдоподобна: её произнёс глава государства, её подхватили издания, она укладывается в логику «баллистическая программа вышла на боевое применение». Об этом писали и в статье «Осенью по России полетят баллистические ракеты?».
А вот где версия ломается. Расчётная дальность FP-7 — 200–350 километров. Расстояние от украинской границы до Москвы — порядка 450–500. Военный аналитик Radio NV Василь Пехно — с той же украинской стороны — берёт верхнюю планку в 350 километров: напрямую до Москвы ракета не достаёт. Разрыв — примерно сотня-полторы километров между тем, на что рассчитано изделие, и тем, куда его якобы применили. Пехно допускает и другое: баллистику могли пустить не по столице, а по прифронтовым позициям ПВО — тем же комплексам С-400 — в рамках общей операции. Это возможный сценарий, а не установленный факт, но он ложится в ту же мысль: ракета существует, а до Москвы не дотягивается.
Здесь важна точность самой претензии. Возражение касается не слов президента, а того, как их истолковали медиа, приравнявшие «Пеликан» к базовой FP-7. Сам первоисточник расшифровки не дал: что стоит за именем — базовая ракета, её модификация с увеличенной дальностью или другое изделие, — из заявления не следует.
Отсюда наблюдение о происхождении версии. Имя «Пеликан» существовало и раньше: Fire Point заявляла такой товарный знак ещё в 2026-м, и медиа уже связывали его с баллистической программой. Но как название применённого оружия оно прозвучало впервые — из уст президента и сразу в связке с ударом по столице. Демонстрация того, что программа существует, ценна сама по себе — независимо от того, летел ли в ту ночь реальный «Пеликан» к Москве. Заявление работает даже там, где инженерия молчит.
Что в остатке. Подтверждённое дальнобойное средство у Украины есть, и это FP-5. Баллистическая система существует и испытывается, но её проверяемая дальность держит под угрозой прифронтовые и приграничные регионы — Курск, Белгород, Брянск, Воронеж, — а не Московский регион. Столицу в ту ночь доставали крылатая ракета и дроны, а не тактическая баллистика.
Информация