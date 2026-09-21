«Единая Россия» близка к сохранению конституционного большинства в ГД РФ

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«Единая Россия» близка к сохранению конституционного большинства в ГД РФ

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчёт голосов после трёхдневного голосования 18–20 сентября. По данным ЦИК на утро 21 сентября (после обработки около 75% протоколов участковых комиссий), «Единая Россия» лидирует с результатом 57,48% по федеральному партийному списку. Это на 8% выше того, что давали экзитполы ВЦИОМ.

Далее следуют КПРФ с результатом 14,03%, ЛДПР - 8,75%, «Новые люди» - 8,01% и «Справедливая Россия» с «барьерным» показателем 5,01%.

Остальные партии (Партия пенсионеров - около 2,2%, «Зелёные» - 1,1%, «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии - менее 1%) остаются ниже барьера для прохождения в нижнюю палату Федерального собрания.

Кандидаты «Единой России», как утверждает ЦИК, лидируют примерно в 209 из 225 одномандатных округов. Партия снова претендует на конституционное большинство (свыше 300 мандатов из 450).

Предварительная явка составила 56,6% - один из самых высоких показателей за последние десятилетия. Окончательные итоги ЦИК планирует объявить не раньше 25 сентября.

Председатель «ЕР» Дмитрий Медведев заявил, что противник предпринял колоссальные усилия сорвать выборы, но это лишь сплотило граждан.

«Единая Россия» остаётся силой, которой можно доверить будущее страны, и продолжит поддерживать курс президента, приближая победу. Граждане доверяют нашей партии.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил расхождения с партийными данными (по собственным опросам коммунисты рассчитывали на 17–35%) и призвал тщательно сверить результаты, указав на «тенденции из лихих 90-х». Однако лидер КПРФ и ранее часто указывал на некоторые нестыковки, но в итоге результаты принимались.

Проходили в стране и выборы глав ряда регионов. В Чечне победу празднует Рамзан Кадыров с результатом выше 99%. В Туве, Белгородской, Тверской, Брянской областях, а также в Мордовии победа также за кандидатами-единороссами. Так, в Белгородской и Брянской областях у Александра Шуваева и Егора Ковальчука, ранее работавших с приставкой и.о, 66% и 68,4% соответственно.
175 комментариев
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  1. Destroyer
    Destroyer
    -49
    Сегодня, 06:46
    В целом это и ожидалось. Сам пойти на голосование не смог но проголосовал бы за "Единую Россию"
    ЛДПР - слишком радикальны
    КПРФ - слишком наивны
    Остальные варианты вообще непонятные.
    1. Володин Звание
      Володин
      +23
      Сегодня, 06:50
      Цитата: Destroyer
      Сам пойти на голосование не смог, но проголосовал бы за

      laughing
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +13
        Сегодня, 07:14
        Цитата: Володин
        Цитата: Destroyer
        Сам пойти на голосование не смог, но проголосовал бы за

        laughing

        На мой взгляд, более уместен другой смайлик crying Таких кто «не смог» у нас к сожалению более 40%. По статистике, те кто «не смогли» в конечном итоге самые голосистые на темы:
        1. Мой голос украли.
        2. От меня ничего не зависит.
        3. Власть в стране не народная.
        1. Энный Звание
          Энный
          +1
          Сегодня, 07:25
          В целом это и ожидалось. Сам пойти на голосование не смог но проголосовал бы за "Единую Россию"

          А этот пример говорит об обратном. Где со статистикой ознакомится можно?
          1. alex-defensor Звание
            alex-defensor
            +7
            Сегодня, 08:12
            Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил расхождения с партийными данными (по собственным опросам коммунисты рассчитывали на 17–35%) и призвал тщательно сверить результаты, указав на «тенденции из лихих 90-х».

            Заниматься подсчетом не имеет смысла. Многие из моих знакомых и знакомых моих знакомых так называемых "бюджетников" проголосовали в пятницу на работе под присмотром онлайн...

            Вот за этим и ввели онлайн голосование и голосование в последний рабочий день недели. Ну чтобы "все" на работе реализовали свое гражданское право... что-то там реализовали...

            Цитата: ЗВЕРОБОЙ
            Таких кто «не смог» у нас к сожалению более 40%. По статистике, те кто «не смогли» в конечном итоге самые голосистые на темы:
            1. Мой голос украли.
            2. От меня ничего не зависит.
            3. Власть в стране не народная.

            К сожалению, проблема с демократией в нашем государстве не столько из-за "отказников", сколько по причине, описанной мной выше. Значительная часть населения научена "ходить строем" и "брать под козырек".

            Так что итог этого сентября для меня ожидаем. Так было и раньше, ЕдРо проходило за счет добровольно обязательной поддержки от бюджетников.
            Учителя и Медработники, оказались одними из самых безответственных граждан России...

            Именно по описанной выше причине на выборы депутатов я ранее никогда не ходил. Была надежда на то, что терпение закончилось и что многие бюджетники хотя бы немного поднялись духом из состояния "тли бесправной"... но нет... не свершилось... оказалось, что всё же "рабы".
            1. LIONnvrsk Звание
              LIONnvrsk
              -5
              Сегодня, 09:01
              Цитата: alex-defensor
              Многие из моих знакомых и знакомых моих знакомых

              good А они случайно не дочери офицеров?
              1. alex-defensor Звание
                alex-defensor
                0
                Сегодня, 09:01
                Цитата: LIONnvrsk
                А они случайно не дочери офицеров?

                К сожалению нет.
                Называть персонально не буду, не хочу чтобы у них были проблемы...
              2. 30 вис Звание
                30 вис
                0
                Сегодня, 09:48
                Цитата: LIONnvrsk
                Цитата: alex-defensor
                Многие из моих знакомых и знакомых моих знакомых

                good А они случайно не дочери офицеров?

                Естественно человек порет чушь . Ни кого под присмотром голосовать не заставляли . Не бюджетников , не военных ни простых граждан . Мне интересен результат выборов по областям и городам . К примеру я знаю , что в Севастополе очень многие голосовали за КПРФ . Это так сказать мой экзитпол . Практически все мои знакомые голосовали за коммунистов . Не потому , что любят . А потому , что надо обратить внимание власти на обычный народ . Не только в стольном граде , но и небольших городах и весях .
            2. ОлегEKB Звание
              ОлегEKB
              -2
              Сегодня, 09:09
              поэтому мы у себя в институте на экономике (где рассматривали поведение субъектов), НЕСЕРЬЕЗЕНО, рассматривали вариант сделать участие в выборах платным
              да, понятно, что это наверное НЕдемократично, но с другой стороны платя сосбственные средства гражданин страны будет подходить более ответственно к своему выбору
              1. alex-defensor Звание
                alex-defensor
                -1
                Сегодня, 09:13
                Цитата: ОлегEKB
                но с другой стороны платя сосбственные средства гражданин страны будет подходить более ответственно к своему выбору.

                Мысль интересная, но обоснование не очевидно.

                Этот принцип хорошо работает в общественных организациях, но его перенос на всё общество не очевиден.

                Да, в тех политических партиях, где отсутствуют сборы членских взносов, члены не склонны требовать от руководства исполнения своих обязанностей, да и цели существования самих таких организаций - сомнительны.

                Но у меня в первую очередь возникает вопрос о том, какие силы и зачем смогут привести такую идею к исполнению в России.
                1. ОлегEKB Звание
                  ОлегEKB
                  0
                  Сегодня, 09:19
                  Но у меня в первую очередь возникает вопрос о том, какие силы и зачем смогут привести такую идею к исполнению в России.

                  никакие
                  можно конечно вернутся в прошлое, что неким подобием когда то был имущественный ценз для участия в выборах
                  но в целом это не будет принято современным обществом, так как противоречит Конституции и не демократичный вариант

                  Мысль интересная, но обоснование не очевидно

                  простая мысль, что пока это мероприятие бесплатное, то какая разница какой бюллетень я туда кину. Другой вариант, когда я плачу предварительно деньги, значит я уже как то начинаю осознавать а зачем я туда вообще иду
                  1. alex-defensor Звание
                    alex-defensor
                    0
                    Сегодня, 09:26
                    Цитата: ОлегEKB
                    можно конечно вернутся в прошлое, что неким подобием когда то был имущественный ценз для участия в выборах.

                    Это элитаризм чистейшей воды. Конечно он не будет принят обществом в таком явном виде. Недаром в современном обществе его маскируют под демократию.

                    Всё, что требуется скрывать, содержит в себе порок.

                    Цитата: ОлегEKB
                    пока это мероприятие бесплатное, то какая разница какой бюллетень я туда кину. Другой вариант, когда я плачу предварительно деньги, значит я уже как то начинаю осознавать а зачем я туда вообще иду

                    Вопрос в том, каким будет реальный эффект от этого. Уверен, что основная масса пришедших на участки в выходные дни и заполнивших бюллетени, шли на участки намеренно и с имеющейся позицией. Этих граждан стимулировать не надо.

                    Многие, кто принудительно проголосовал "на работе в пятницу" пришли бы и на участки в выходные дни, однако их предпочтения при голосовании могли сильно отличаться от реализованных "на работе".

                    А чтобы граждане охотнее участвовали в общественной жизни, надо воспитывать их с детства так, как подобает. Но вот нужно ли столь "активное гражданское общество" властьимущим... вот это вопрос.
                    1. ОлегEKB Звание
                      ОлегEKB
                      0
                      Сегодня, 09:31
                      А чтобы граждане охотнее участвовали в общественной жизни, надо воспитывать их с детства так, как подобает. Но вот нужно ли столь "активное гражданское общество" властьимущим... вот это вопрос.

                      вы правы

                      я почему упомянул, что это была свободная дискуссия, потому что все это рассматривалось с позиции экономической теории, простыми словами
                      если индивидуум готов сейчас расстаться с благом (имуществом) которое у него есть, то значит он рассчитывает на благо (имущество, условия жизни, комфорт и т.п.) в будущем в большем размере, а значит его выбор будет рациональным
                      в ином случае на выбор уже могут влиять эмоции, принуждение и т.п.
                      1. alex-defensor Звание
                        alex-defensor
                        0
                        Сегодня, 09:35
                        Имеет смысл рассматривать различные идеи, осуществлять интеллектуальный поиск и совершать поступательное развитие некоей новой модели общества будущего в рамках какого-либо дискуссионного общества (клуба).
                        Формат комментариев под статьями на сайте ВО годится лишь для того, чтобы познакомиться...
              2. Гардамир Звание
                Гардамир
                +1
                Сегодня, 09:16
                да мы итак всё остальное время платим единой россии
                1. ОлегEKB Звание
                  ОлегEKB
                  0
                  Сегодня, 09:25
                  возможно, но одно дело когда мы это платим косвенно, в виде каких то платежей (налогов, сборов, услуг), без этого жить нельзя
                  а другое дело, когда перед в ходом на участок, стоит терминал ))))))) и человек реально платит за то что бы сделать свой выбор
              3. Ате_ист Звание
                Ате_ист
                -1
                Сегодня, 09:27
                с другой стороны платя сосбственные средства гражданин страны будет подходить более ответственно к своему выбору

                А это уже не за горами, когда гражданину придется платить сполна за свой выбор (или тупой протест) на этих выборах. Власть на следующие 5 лет (а может и больше) граждане РФ "честно" заслужили - с нытьем теперь пжл к ЕР
                1. ОлегEKB Звание
                  ОлегEKB
                  0
                  Сегодня, 09:42
                  граждане РФ "честно" заслужили - с нытьем теперь пжл к ЕР

                  ну как вам сказать
                  ЕР это же не марсиане, которые прилетели к нам и не американские жители завезенные к нам в виде рабов
                  ЕР это люди которые вышли из нашего общества, отражение нашего общества, нас с вами
                  как там было сказано в избитой фразе "народ заслуживает ту власть которую имеет"
                  так что ныть мы будем только к себе ))))
        2. Destroyer
          Destroyer
          -14
          Сегодня, 07:26
          в точку! Пытался проголосовать дистанционно через Госуслуги но чёт до конца не разобрался как сделать - был сильно отвлекающий фактор работы) Но был уверен в победе "Единой России"
        3. awdrgy Звание
          awdrgy
          0
          Сегодня, 08:42
          Значит они в это верят, а почему?
          Наверное плохие,аяяй.
          А те кто пошли после правильной laughing агитации молодцы?
        4. Voskolina Звание
          Voskolina
          +2
          Сегодня, 08:52
          Дело в том, что если бы вернули графу "Против всех", данный "кандидат" занял бы 2-3 места. Достали уже эти "псевдослуги народа". Кстати, поговаривают Аня Семенович тоже рвется в дуру.
          1. ЗВЕРОБОЙ Звание
            ЗВЕРОБОЙ
            0
            Сегодня, 08:57
            Цитата: Voskolina
            Кстати, поговаривают Аня Семенович тоже рвется в дуру.

            Это чего belay она как в песне : « в царство свободы дорогу - Грудью проложит себе» what laughing
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 07:02
      Можете считать, что ваше желание сбылось, victor evadat omnia.
      1. Destroyer
        Destroyer
        -6
        Сегодня, 07:06
        Спасибо! даже сомнений не было что сбудется drinks
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      +8
      Сегодня, 07:15
      Стокгольмский синдром.
    4. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +18
      Сегодня, 07:48
      Цитата: Destroyer
      В целом это и ожидалось. Сам пойти на голосование не смог но проголосовал бы за "Единую Россию"
      ЛДПР - слишком радикальны
      КПРФ - слишком наивны
      Остальные варианты вообще непонятные.

      Желаете работать до 70 лет и целоваться с мигрантами, хозяин-барин
    5. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +9
      Сегодня, 07:54
      ЛДПР без жириновского труп, без лица, идеи. КПРФ не наивные, а просто предатели народа (имитация референдума), все остальные популисты.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        Сегодня, 08:06
        Цитата: Виктор Сергеев
        ЛДПР без жириновского труп, без лица, идеи. КПРФ не наивные
        Разве не для того СССР разрушали? Жириновский не критиковал власть, не создавал оппозицию. Зюганов, мог бы быть в ЕР, как большинство бывших членов КПСС, но надо же кому то продолжать дискредитировать идеи коммунизма, гундося догмы. Вот, так, "два бочонка всего не играют", но они почти у всех в карточках...
        1. Виктор Сергеев Звание
          Виктор Сергеев
          -2
          Сегодня, 08:09
          Да нет никакой идеи коммунизма, есть люди, которые несут полный бред в надежде что учитывая тупость 80% населения, многие поведутся и они правы, ведь кто то же голосует за Зюзю, после двух предательств (1996 и 2018 годов).
          1. Aлеkc Звание
            Aлеkc
            +4
            Сегодня, 08:15
            Не было бы идеи, за Бондаренко бы не гонялись циркачи
          2. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            +1
            Сегодня, 09:33
            после двух предательств (1996 и 2018 годов)

            А чего только двух? Добавляйте уж смело 2021 и 2026 годы. Ведь самое главное прокукарекать, а доказательства не нужны. Узнаю почерк тех, кто водит вашей рукой no
        2. october Звание
          october
          -2
          Сегодня, 08:14
          но надо же кому то продолжать дискредитировать идеи коммунизма

          А можно узнать, как Зюганов дискредитирует идеи коммунизма?
          1. Виктор Сергеев Звание
            Виктор Сергеев
            +3
            Сегодня, 08:18
            Пожалуйста: в 1996 г. Зюзя выиграл выборы, но сам со страху обгадился и сдал все Ельцину. В 2018 г. Зюзя в угоду ЕР вроде как инициировал референдум и все, никаких действий по его проведению даже не собирался проводить. Нет у Зюганова ничего общего с идеей коммунизма или даже социализма, сидит и жрет народные деньги, выделяемые из бюджета на КПРФ.
            1. october Звание
              october
              -1
              Сегодня, 08:21
              Пожалуйста: в 1996 г. Зюзя выиграл выборы, но сам со страху обгадился и сдал все Ельцину.

              Буржуазная пропаганда, которая уже набила оскомину. Даже по википедии
              [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(1996)?ysclid=mookz2p18u40546679]
              Несмотря на то, что Зюганов набрал в первом туре 32,03 % голосов и вышел во второй тур с небольшим отставанием от Ельцина, во втором туре он набрал 40,31 % голосов и проиграл президентские выборы.

              Если вам интересны детали, то вспомните такого персонажа - Лебедя, который призвал свои голоса отдать за Ельцина в обмен на место в правительстве у Елицина.
              1. Виктор Сергеев Звание
                Виктор Сергеев
                -5
                Сегодня, 08:23
                Вот когда Вы перестанете думать Википедией, тогда и начнете реально думать своей головой. даже дети знали, что Ельцин проиграл, выборы сфальсифицированы, но Зюзя не рыпнулся, сидел и кушал.
                1. october Звание
                  october
                  +1
                  Сегодня, 08:24
                  Вот когда Вы перестанете думать Википедией,


                  Вам привели статистику и факты (про Лебедя), но если факты против вас, то тем хуже для фактов (это ваш подход)
                  1. Виктор Сергеев Звание
                    Виктор Сергеев
                    -5
                    Сегодня, 08:27
                    Люди не бараны, что бы их голоса кому то отдавать.
                    1. october Звание
                      october
                      +3
                      Сегодня, 08:27
                      Люди не бараны, что бы их голоса кому то отдавать.


                      Извините, если цифры статистики и факты для вас ничего не значат, то с вами не о чем говорить
                2. Гардамир Звание
                  Гардамир
                  +1
                  Сегодня, 09:20
                  Википедия вам не указ, но дети знали. Кстати про проигрыш Зюганова ляпнул некая дама.
              2. Андрей Николаев_4 Звание
                Андрей Николаев_4
                +1
                Сегодня, 08:33
                Вот мнение Куликова,тогдашнего министра МВД: "— По той версии, которая появилась сразу после голосования, победу во втором туре одержал Зюганов. При подведении итогов выборов поменяли строчки: результаты Зюганова стали результатами Ельцина, и наоборот (согласно официальным результатам второго тура, Борис Ельцин набрал 53,82 процента голосов, Геннадий Зюганов — 40,31 процента. — «МК»). Никаких официальных подтверждений этой информации, разумеется, нет, но я считаю ее, скажем так, очень близкой к истине.

                — Вы основываетесь на данных, которые у вас были на момент, когда вы возглавляли МВД?


                — Ну конечно. Кстати, несколько лет назад Дмитрий Медведев — если не ошибаюсь, это было на его встрече с представителями непарламентской оппозиции — тоже озвучил эту версию.
                1. october Звание
                  october
                  +2
                  Сегодня, 08:36
                  Здесь ключевое
                  Никаких официальных подтверждений этой информации, разумеется, нет, но я считаю ее, скажем так, очень близкой к истине.


                  Да еще и от буржуйского министра
                  Куликова,тогдашнего министра МВД

                  кровно заинтересованного в пропаганде против коммунистов
            2. Гардамир Звание
              Гардамир
              0
              Сегодня, 09:18
              ложь не красит человека, ложь
            3. Ате_ист Звание
              Ате_ист
              0
              Сегодня, 09:35
              Пожалуйста: в 1996 г. Зюзя выиграл выборы

              Так он и вчера выиграл выборы. Я тоже так могу laughing
          2. APASUS Звание
            APASUS
            +1
            Сегодня, 08:33
            Цитата: october
            Зюганов дискредитирует идеи коммунизма?

            хаос 1990-х годов допустили как раз сами коммунисты, которые не смогли удержать власть в своих руках, вопреки референдуму и воле граждан СССР. Сами коммунисты привели к власти безвольного Горбачева и позволили подписать нелегитимное Беловежское соглашение. А непосредственно Зюганов не раз публично признавал, что выиграл президентские выборы в 1996 году, но струсил и не пошел бороться за власть.
            1. october Звание
              october
              +1
              Сегодня, 08:34
              хаос 1990-х годов допустили как раз сами коммунисты, которые не смогли удержать власть в своих руках

              Это не про горбачева?

              А непосредственно Зюганов не раз публично признавал, что выиграл президентские выборы в 1996 году

              ссылочку можно на его слова
              1. APASUS Звание
                APASUS
                0
                Сегодня, 08:44
                Цитата: october
                Это не про горбачева?

                Это не коммунисты его привели к власти ?
                Цитата: october
                ссылочку можно на его слова

                Вам реально не найти или вы как "нормальный" собеседник, потребуете оригинал записи ,паспорт Зюганова и отпечатки пальцев ?
                1. october Звание
                  october
                  0
                  Сегодня, 08:46
                  Это не коммунисты его привели к власти ?

                  коммунисты то его может и привели, но вот был ли он коммунистом (партбилет не считается, но , полагаю, вы в него и упретесь. не вы первый.)

                  Вам реально не найти

                  Вы обвиняете, вы и приводите. Только реальные ссылки, а не ОБС
                  1. APASUS Звание
                    APASUS
                    0
                    Сегодня, 09:48
                    Цитата: october
                    коммунисты то его может и привели, но вот был ли он коммунистом (партбилет не считается

                    А как считается человек коммунистом ,по зову сердца ?Так по зову сердца 1 секретарем не станешь
                    Цитата: october
                    Вы обвиняете, вы и приводите.

                    https://www.kp.ru/daily/27229/4354814/?ysclid=muavkz36ke45657933
            2. Гардамир Звание
              Гардамир
              0
              Сегодня, 09:24
              хаос гражданской войны допустили царь и монархисты.
              Кстати когда это Зюганов признавал?
          3. Per se. Звание
            Per se.
            0
            Сегодня, 08:47
            Цитата: october
            как Зюганов дискредитирует идеи коммунизма?
            Вы не дочитали? "Гундося догмы". То есть, не предлагая ничего нового, в виде выводов для обновления идеи социализма, возрождения Союза. Просто, изображается "оппозиция". Странно, что такого лидера партия не поменяла, словно, "КПРФ" собственность Геннадия Андреевича. В подобранном капитализме жиреют только толстосумы, что доят и выжимают Россию, паразитируя на советском запасе прочности и богатых сырьевых ресурсах. Ничего значимого не создано за 35 лет, страна деградирует, где уже и "галоши" из Китая. Нужна нова коммунистическая партия, или сильная социалистическая, но, где они...
            1. october Звание
              october
              0
              Сегодня, 08:49
              Вы не дочитали? "Гундося догмы". То есть, не предлагая ничего нового, в виде выводов для обновления идеи Союза.

              Вы собственно о чем?
              Об отказе от идей марксизма?
              Или что вы тут "нового" ждете?
              1. Per se. Звание
                Per se.
                0
                Сегодня, 09:01
                Цитата: october
                Об отказе от идей марксизма?
                Это наш президент, назвал марксизм-ленинизм "опасной и вредной сказкой", я так не считаю. Что я нового жду? Почему погиб Советский Союз, разве не нужно делать выводы? Как в партию набились приспособленцы-карьеристы, что стали ренегатами, как они вообще были "коммунистами", точнее, только членами КПСС... Вас, разве, это устраивает, без учёта ошибок разве можно устранить причины? Вы сами то, Александр Борисович, "за большевиков али за коммунистов"?...
                1. october Звание
                  october
                  +1
                  Сегодня, 09:04
                  Почему погиб Советский Союз, разве не нужно делать выводы?

                  Я написал 4 статьи на эту тему здесь на ВО. Можно найти в моем профиле если интересно.

                  Вы сами то, Александр Борисович, "за большевиков али за коммунистов"...

                  Я за советскую власть. Ту, за которую жизни отдавали большевики и коммунисты
                  1. Per se. Звание
                    Per se.
                    0
                    Сегодня, 09:04
                    Цитата: october
                    Я за советскую власть.
                    Я тоже.
              2. Добрый злыдень Звание
                Добрый злыдень
                0
                Сегодня, 09:09
                Цитата: october
                Вы собственно о чем?
                Об отказе от идей марксизма?
                Или что вы тут "нового" ждете?

                Дедушка Карл выдвигал свои идеи полтораста лет назад. Вы не заметили, что мир и цивилизация с тех пор немножечко изменились?
                1. october Звание
                  october
                  0
                  Сегодня, 09:12
                  Вы не заметили, что мир и цивилизация с тех пор немножечко изменились

                  А вы не заметили, что и сейчас владение частной собственностью позволяет присваивать себе прибавочную стоимость?
                  Или может это народ, который без частной собственности, строит яхты по цене военно-морского флота целой страны?
            2. Mishka78 Звание
              Mishka78
              0
              Сегодня, 09:20
              Цитата: Per se.
              Странно, что такого лидера партия не поменяла

              Давайте по-честноку.
              Что такое "Партия"?. Это коллектив единомышленников. 99% состава абсолютно любой партии (да и любого коллектива - хоть рабочего, хоть государства) это низовое звено, которому накакали в уши за всё хорошее против всего плохого. А верхушка, которая и принимает решения, встроена в вертикаль, ей на фик не надо ничего менять. У них бюджеты, у них какое-никакое влияние и т.д. Они просто не хотят ничего менять. Это риски.
              1. Per se. Звание
                Per se.
                +1
                Сегодня, 09:33
                Цитата: Mishka78
                Давайте по-честноку.
                Давайте, одно из главных признаков партии, это её нацеленность на власть. Где эта нацеленность, и, в чём? Верхушка, вертикаль, так это ЕР, наша новая партия власти, куда переселились все члены из бывшей партии власти. "Вписались в рынок", дорвались до иномарки и бодяжного пива, поездок в ту же Турцию, а там, трава не расти. Что говорить про тех, кто присвоил себе заводы, газеты, пароходы, выводя активы за бугор, у кого давно всё на Западе и с Западом... Естественно, зачем таким что-либо менять.
      2. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 08:54
        А там без вариантов, другие просто не выживут. Не важно, Грудинин это или Яблоко- всех сомнительных просто снимут с выборов, если нужно- задним числом :((...
    6. Aлеkc Звание
      Aлеkc
      +2
      Сегодня, 08:13
      КПРФ - слишком наивны

      Я бы поспорил, кто тут наивен
      Ну а так получается, что за едро, при всей мощи админ ресурса, проголосовали чуть больше трети населения. Тут и добавить нечего.
    7. vladcub Звание
      vladcub
      0
      Сегодня, 09:12
      Без крментариев. Как говопится:"диагноз ясен"
  2. двп Звание
    двп
    +30
    Сегодня, 06:49
    Зачем был нужен весь этот "аттракцион" под названием "выборы в Госдуму Российской Федерации"? С самого начала всё было ясно и понятно с "самыми демократичными и прозрачными выборами". Я голосовал 20 сентября после 15 часов. На листе с фамилиями был второй из голосовавших. Остальные видимо голосовали в электронном виде. Давно ясно и понятно что Путин и его партия власть добровольно никому не отдадут, сколько бы не утверждали о "волеизъявлении народа". Ну значит путь в пропасть продолжается.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      -7
      Сегодня, 06:57
      Цитата: двп
      Зачем был нужен весь этот "аттракцион" под названием "выборы в Госдуму Российской Федерации"?

      Ради того, чтоб кто-то мог проявить гражданское участие. Как минимум проголосовать - уже хорошо, что сделали.
      Цитата: двп
      Давно ясно и понятно что Путин и его партия власть добровольно никому не отдадут, сколько бы не утверждали о "волеизъявлении народа".

      А Вы не думаете, что это может быть действительно народное волеизъявление? Политически активное меньшинство против ЕР, это понятно, и обсуждает само с собой это. А пассивное большинство без всяких обсуждений приходит, ставит галочку, где привычно, и до следующих выборов о политике вспоминает исключительно перед телевизором под чай (ну или что-то пенное). Я, конечно, не говорю, что так - исследований не проводил. Но такую модель можно представить.
      Хоть я и сам отдал голос не ЕР, но увы, любое обвинение в накрутке (или намёк на обвинение, как у Вас - без прямого выражения) без чётких доказательств - пустота.
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        +16
        Сегодня, 07:16
        без чётких доказательств - пустота
        Основа всяческих доказательств итогов выборов отсутствует : бюллетени уничтожаются сразу после подсчёта - остаются лишь протоколы, ДЭГ - это вообще за пределами всякой "прозрачности", остаётся ещё попробовать "по почте", как по байдену в сша, и тогда демократия непобедима... С такими выборами никакой внешний враг не нужен - сами себя задушим !

        Я за ЕР никогда не голосовал, лишь один раз за Путина после "Крымской весны"...
        1. Виктор Сергеев Звание
          Виктор Сергеев
          0
          Сегодня, 08:11
          Для либенрасоса: согласно Закона бюллетени хранятся не менее года. Вы хотя бы тему изучите перед тем как писать свой бред.
          1. Магог_ Звание
            Магог_
            +1
            Сегодня, 08:48
            Это не бред, как вы выразились. Неиспользованные бюллетени уничтожаются в день голосования. Составляется акт об уничтожении специальной комиссией. Какие возможности в связи с этим манипулировать бюллетенями надо перечислять ? Когда вы в последний раз слышали, что кто-то требовал пересчёта непосредственно бюллетеней ? В девяностые такие прецеденты были - сейчас это бессмысленно.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        +8
        Сегодня, 07:25
        тогда где вы все сторонники ЕР прячетесь. где бы ни было обсуждение. не только на ВО, все исключительно против. И вдруг вас большинство!
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 07:54
          Цитата: Гардамир
          И вдруг вас большинство!

          Нас рать! hi
        2. Факапыч Звание
          Факапыч
          -7
          Сегодня, 08:09
          Голосовал за ЕР, во-первых не было альтернативы, во-вторых, лояльность к ЕР дает лояльность к привлечению фед. средств на участие в проектах, в том же благоустройстве родного города. Пофантазируем: все в моем городе проголосовали бы за КПРФ. На страну бы не повлияло, а власти бы сказали. Голосовали за КПРФ - у них и просите гранты, субсидии, софинансирование. А коммунисты бы тупо поржали.
          1. Dante Звание
            Dante
            +4
            Сегодня, 08:12
            лояльность к ЕР дает лояльность к привлечению фед. средств

            А также гарантирует что с Вашего региона можно набирать рекрутов, не опасаясь социального недовольства)))
          2. Panin (michman) Звание
            Panin (michman)
            +1
            Сегодня, 08:14
            Цитата: Факапыч
            Голосовал за ЕР, во-первых не было альтернативы, во-вторых, лояльность к ЕР дает лояльность к привлечению фед. средств на участие в проектах, в том же благоустройстве родного города. Пофантазируем: все в моем городе проголосовали бы за КПРФ. На страну бы не повлияло, а власти бы сказали. Голосовали за КПРФ - у них и просите гранты, субсидии, софинансирование. А коммунисты бы тупо поржали.

            У нас так было, когда мэра выбирали. Тоже расписали о проектах ер. Но народ не купился и выбрал Ройзмана.
            Если вы готовы продаваться, то это ваш выбор.
          3. Aлеkc Звание
            Aлеkc
            +2
            Сегодня, 08:17
            Логика 91-го года: дайте нам котлеты вместо ракет. Итог известен. Я уж не говорю о непонимании, как реагирует власть на "красные всплески"
      3. Константин Трафлялин Звание
        Константин Трафлялин
        +4
        Сегодня, 07:57
        Альтернативные опросы и экзитполы за рубежом, наводят на мысль, о "несколько завышеннном" результате ЕР
      4. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 07:58
        А пассивное большинство без всяких обсуждений приходит, ставит галочку, где привычно,

        как говорил мой товарищ, депутат - моя фамилия первая в списке - а потому меня и выбирают
      5. solar Звание
        solar
        -2
        Сегодня, 08:59
        Как минимум проголосовать - уже хорошо, что сделали.

        Участие в выборах- поддержка имитации голосования.
      6. vladcub Звание
        vladcub
        0
        Сегодня, 09:53
        Никогда не голосовал за ЕР. Верил, в "накрутку" голосов, но уже вторые выборы, член изберкома..
        Ей богу, не видел, чтоб "поставляли" крестики ЕР .
        Почему, они побеждают?
        Зюганов, меньше всего заинтересован в победе, а иначе ЕР можно было 10 раз можно было размазать.
        Хотя бы на"пенсионной реформе", Помните, как собирали подписи за референдум по пенсионной реформ?
        Г. А, что говопил:реформы он не допустит, но референдума не надо. И где его обещание?
        Регулярно, хожу на выборы, чтобы, хоть косвенно, но "испортить воздух" ЕР.
        От КПРФ, кандидат в Зак собрание, в декларации о собственности, указал:дом в Туапсе, 2 квартиры.
        Чтоб, я за такого голосовал?!!
        Проголосовал, за ЛДПР, хоть, без Вольфовича, уже не та партия
    2. Грац Звание
      Грац
      +3
      Сегодня, 06:59
      я когда расписывался за получение бюллетеней 4 шт, в заксобрание обл 2шт и 2шт госдуму, обратил внимание что подписи только мои стояли, а там наверно ещё десяток фамилий жильцов на листе , народа очень много проигнорировало эти выборы не верят едру и в честность выборов
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +6
      Сегодня, 07:08
      Цитата: двп
      Зачем был нужен весь этот "аттракцион" под названием "выборы

      Мы с супругой съездили на выборы так сказать на людей посмотреть, да себя показать. laughing
      А результат был известен задолго до выборов!
    4. bober1982 Звание
      bober1982
      +6
      Сегодня, 07:08
      Цитата: двп
      С самого начала всё было ясно и понятно с "самыми демократичными и прозрачными выборами"

      А,что не так было? Я отстоял небольшую очередь,чтобы проголосовать (19-ого),спокойно, аккуратно, демократично и прозрачно.
      Цитата: двп
      власть добровольно никому не отдадут,

      Большого ума отдавать власть,не требуется,можете поинтересоваться (см.Николай II, Горбачев)
    5. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      -6
      Сегодня, 07:58
      Ну вот и либераклоун появился. Открою секрет: ЕР выбирает большинство (лично я за СП, просто потому что не люблю когда у одной партии конституционное большинство). ЕР единственная партия которая подходит к политике системно, берет ответственность и принимает решения в интересах Государства. И таки да, это самые прозрачные и демократические выборы и Ваша беда в том, что у ЕР нет реальной оппозиции, но это не беда ЕР.
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        +5
        Сегодня, 08:03
        Конечно ер делают, у них админ. ресурс и государственные деньги.
        1. Виктор Сергеев Звание
          Виктор Сергеев
          -3
          Сегодня, 08:05
          Ага, только почему то до них никто не делал имея админресурс и деньги, просто продавали Россию. Рассказать как КПРФ организовывали референдум по пенсионной реформе? Занятное действо было.
          1. october Звание
            october
            +3
            Сегодня, 08:42
            Рассказать как КПРФ организовывали референдум по пенсионной реформе

            Расскажите. Забавно почитать в изложении антикоммуниста, хотя думаю, кроме лжи ничего не услышу
  3. Магог_ Звание
    Магог_
    +2
    Сегодня, 06:54
    Отдельно, по ДЭГ у едросов, наверняка, результат как у Кадырова в Чечне ! КПРФ и Справедливороссы, как всегда, побухтят и утрутся... Получается, чем выше явка, тем значительнее отрыв партии ДАМ-а. Зачем тогда проводить такие выборы в сентябре - в разгар дачных неотложных дел ?
    1. Destroyer
      Destroyer
      -18
      Сегодня, 06:56
      Естественное чем выше явка тем значительнее отрыв так как поддержка Единой России у населения намного больше чем у других партий. повторюсь: у НАСЕЛЕНИЯ а не у ботов в инете. drinks
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +4
        Сегодня, 07:29
        Докажите что вы не бот. Кстати раз вы такой сторонник раскажите. что хорошего сделала ваша партия?
        1. Константин Трафлялин Звание
          Константин Трафлялин
          +8
          Сегодня, 08:00
          Население прям в восторге от пенсионного возраста, цен на бензин, мобилизации и Кадырова!
          1. Виктор Сергеев Звание
            Виктор Сергеев
            -7
            Сегодня, 08:15
            Власть не девушки и не должны нравиться всем. Чеченцам нравится Кадыров. Пенсионный возраст, да все уже привыкли и забыли и уж кто в ситуации с поднятием показал себя кончеными.... это коммунисты, предавшие народ. Мобилизация была достаточно щадящей.
          2. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            -3
            Сегодня, 08:45
            Цитата: Константин Трафлялин
            Население прям в восторге от пенсионного возраста

            Считаете, что нам надо подправить. как у Австралии -67/67, Бельгии -65/65, Великобритании -66/66, Германии, Дании, Израиля, Норвегии, Франции -67/67, Нидерландов - 66,83/66,83, США - 66,33/66,33 ?
            1. Константин Трафлялин Звание
              Константин Трафлялин
              +1
              Сегодня, 09:02
              Зачем нам на загнивающий Запад смотреть, лучше вернём скрепное крепостное право.
              1. LIONnvrsk Звание
                LIONnvrsk
                -1
                Сегодня, 09:07
                Вот поэтому-то население прям в восторге, что у нас не так как у загнивающго Запада wink
              2. Гардамир Звание
                Гардамир
                0
                Сегодня, 09:34
                Если историю учить серьезно. то окажется на Западе во всех странах было крепостное право.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +3
      Сегодня, 06:58
      По ДЭГ, я видел, у ЕР наоборот меньше процент, чем по очному голосованию.
      1. Dante Звание
        Dante
        +5
        Сегодня, 07:58
        По ЕР вопросов нет, при их возможностях не обеспечить себе большинство - это нужно постараться. Меня смущает ситуация с ЛДПР, ибо этот политический труп при всем желании не мог набрать такого количества голосов. Я конечно, помню выражение покойного Вольфовича про свой электорат, но то был Вольфович, а не Слуцкий
    3. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      -3
      Сегодня, 08:00
      Во первых дачные неотложные дела уже закончились, во вторых из отпусков все приехали, в третьих сходить на участок десять минут. Таки да, выше явка, больше голосов у ЕР, так как многие, кто за ЕР не пошли на выборы, типа и так выиграют, а вот ктг против обязательно сходили.
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        +2
        Сегодня, 08:16
        У вас, похоже, дачных дел никогда не было. В отпуска люди уезжают круглый год, иначе не бывает. Дело не в "десяти минутах", а в том, что реально уезжаешь далеко от участка для голосования. В этой связи у меня вопрос : почему даже в Госуслугах без предварительного заявления голосовать не получается ? При подсчёте легко устанавливается, что в списке, к примеру, на участке моя подпись отсутствует, тогда мой голос в ДЭГ на Госуслугах - в зачёт. Это так сложно ? Всякие там голосования по ЖКХ таким образом возможны, а в Госдуму - низзя...
        1. Виктор Сергеев Звание
          Виктор Сергеев
          -1
          Сегодня, 08:19
          У меня были дачные дела и заканчиваются они к сентябрю. А в отпуск большинство стремятся съездить летом. По Вашей логике выборы вообще нельзя проводить, у всех отпуска круглый год и в каждом сезоне куча дел.
          1. Магог_ Звание
            Магог_
            0
            Сегодня, 08:26
            Про отпуска вы указали. Я вообще это не считаю фактором удобства/неудобства сроков проведения выборов.
      2. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        +1
        Сегодня, 08:17
        Цитата: Виктор Сергеев
        Во первых дачные неотложные дела уже закончились, во вторых из отпусков все приехали, в третьих сходить на участок десять минут. Таки да, выше явка, больше голосов у ЕР, так как многие, кто за ЕР не пошли на выборы, типа и так выиграют, а вот ктг против обязательно сходили.

        Как раз за ер и гнали палками и тряпками. У кого было примерно столько же рекламы по тв?
        1. Виктор Сергеев Звание
          Виктор Сергеев
          -4
          Сегодня, 08:20
          Единственную политическую рекламу видел Новых людей и Коммунистов, ни одной рекламы ЕР близко не было.
  4. lubesky Звание
    lubesky
    +13
    Сегодня, 06:55
    Сигнал люди мыслящие наверху все равно увидели снизу - низы больше не хотят. Но наглость такова власти, что нарисовали столько же, что и ДО СВО. Постисниваться не стали. Чтож, тем хуже для нас всех… hi
    1. Константин Трафлялин Звание
      Константин Трафлялин
      +1
      Сегодня, 08:03
      Именно как опрос общественного мнения, я и воспринимал эти "выборы". Да и в целом градус недовольства общества, пока не дошёл до точки кипения.
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -2
      Сегодня, 08:05
      Цитата: lubesky
      Постисниваться не стали. Чтож, тем хуже для нас всех…

      Главное, чтоб Вы не посисьнивались и тогда будет Вам счастье! yes
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +2
        Сегодня, 08:13
        Цитата: LIONnvrsk
        Цитата: lubesky
        Постисниваться не стали.

        Главное, чтоб Вы не посисьнивались и :

        О, я смотрю тут кружок ⭕️ «любителей Русского языка» belay ? Взнусы куды взнуссить, хочу вступить! hi laughing
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 08:17
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          О, я смотрю тут кружок ⭕️ «любителей Русского языка»

          Скорее Любителей юмора yes Оба слова из выступлений Геннадия Ветрова. hi
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          куды взнуссить, хочу вступить!

          Всегда будут рады - https://er.ru/upages/party-join laughing
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +5
      Сегодня, 08:35
      Цитата: lubesky
      Сигнал люди мыслящие наверху все равно увидели

      Сигнал уже давно увидели. С тех пор как стали закручивать гайки. Тут физика простая. Чем больше снизу сигналят, тем сильнее гайки крутят. Проблема только в том, что резьба всегда кончается.
  5. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    +7
    Сегодня, 06:56
    Кто бы сомневался,что они победят как обычно.
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 06:57
    2009г. смотрел канал Евроньюс, там показывали сюжет из Страсбурга о проведении съезда оппозиционных партий Европы, где корреспондент задаёт вопрос учредителю съезда, почему не приглашены оппозиционные партии из России. Ответ почти дословно: "У нас не цирк, клоуны нам не нужны". Честно признаюсь мне было сначала обидно, но на протяжении прошедших лет стало понятно что данный господин был на все сто прав.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 08:00
      Как будто у них там не клоуны.
    2. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Холостой_пистон
      Ответ почти дословно: "У нас не цирк, клоуны нам не нужны". Честно признаюсь мне было сначала обидно, но на протяжении прошедших лет стало понятно что данный господин был на все сто прав.

      А в чем принципиальная разница ? У них цирк еще хлеще. Партия Сары Вагенкнехт после выборов быстро спелась с властью и быстро потеряла всех сторонников. Зелёные в Германии ,оказались самые кровожадные и принципиальные сторонники войны. У них даже Фонд мира ,покупает снаряды для ВСУ .Принципиального разногласия нет ,там тоже бардак и оппозиция номинальная.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 06:58
    Это на 8% выше того, что давали экзитполы ВЦИОМ.


    А иначе и быть не могло.
    Во-первых - к данным электронного голосования у ВЦИОМа не было.
    Во-вторых - в приграничных и "новых" территориях ВЦИОМ не работал. Там оказывается убить могут.
  8. Дво Звание
    Дво
    +7
    Сегодня, 07:02
    Это как с деньгами ,сначала у людей были медь серебро и золото затем им сказали в в 18 веке ,клочок бумаги содержит в себе столько серебряных и золотых , затем в 20 веке появились карты и уже нет у людей даже клочка бумаги ,а затем цифровой рубль как итог у человека нет нечего .Аналогия с выборами раньше голоса бумага а ныне электронная система голосования ,а у власти стоит их партия власти и электронная система голосов под контролем власти , не вижу смысла в выборах это просто фикция дань традиции , показать что есть демократия и у народа право голоса . Нет смысла бороться с системой всё равно проиграешь ,там будут те кто нужен власти. В этой стране как и во многих других странах народ ни чего уже давно не решает ,есть просто красивые игры в демократию с хорошо известным результатом в конце выборов.
    1. Русич Звание
      Русич
      -3
      Сегодня, 07:47
      Цитата: Дво
      В этой стране

      А вы чьих будете? Думаю беженец, который так и не прижился в России.
      Почитаешь комментарии и рыдать охота. Как же всё плохо в России...
      1. Константин Трафлялин Звание
        Константин Трафлялин
        +5
        Сегодня, 08:05
        Посмотрите Первый канал, там всё хорошо.
    2. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +4
      Сегодня, 07:58
      Цитата: Дво
      Это как с деньгами ,сначала у людей были медь серебро и золото затем им сказали в в 18 веке ,клочок бумаги содержит в себе столько серебряных и золотых , затем в 20 веке появились карты и уже нет у людей даже клочка бумаги ,а затем цифровой рубль как итог у человека нет нечего .Аналогия с выборами раньше голоса бумага а ныне электронная система голосования ,а у власти стоит их партия власти и электронная система голосов под контролем власти , не вижу смысла в выборах это просто фикция дань традиции , показать что есть демократия и у народа право голоса . Нет смысла бороться с системой всё равно проиграешь ,там будут те кто нужен власти. В этой стране как и во многих других странах народ ни чего уже давно не решает ,есть просто красивые игры в демократию с хорошо известным результатом в конце выборов.

      А я вот удивляюсь, как в прогнившей Европе умудряются оппозиционные партии выигрывать. В Германии ХДС рискует пролететь, в Англии впервые третья партия будет представлена в парламенте, в Венгрии Орбана отправили на пенсию. При этом премьер министры там меняются регулярно.
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    -12
    Сегодня, 07:11
    Ух как у ряженных пригорает в комментах. Любо дорого посмотреть. laughing
    П.с. И кстати, вот эта методичка - "я голосовал последним за 10 минут до закрытия, и там кроме моей подписи было только еще пара человек". Ходит еще с 21 года, если не раньше (хоть бы новое чего придумывали)laughing
    1. Грац Звание
      Грац
      +1
      Сегодня, 07:23
      я голосовал не последним я голосовал 20 сентября ВС в 8ч-10м утра но это не отменяет того факта что на странице с десятком фамилий были только мои подписи в получении бюллетеней, и я удивился на участке было только 2 открытых кабинки!!! Карл, тоесть кабинки с 3х сторон были огорожены небольшими тряпочками занавесками, а на входе в кабину для голосование ничего не закрывало, ладно с утра я там был только 2м голосовавшим
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -6
        Сегодня, 07:29
        Прикиньте, а я голосовал в то-же самое время, и там были заполнеными абсолютно ВСЕ графы, кроме моей.
      2. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        +2
        Сегодня, 08:01
        Цитата: Грац
        я голосовал не последним я голосовал 20 сентября ВС в 8ч-10м утра но это не отменяет того факта что на странице с десятком фамилий были только мои подписи в получении бюллетеней, и я удивился на участке было только 2 открытых кабинки!!! Карл, тоесть кабинки с 3х сторон были огорожены небольшими тряпочками занавесками, а на входе в кабину для голосование ничего не закрывало, ладно с утра я там был только 2м голосовавшим

        У меня все нормально было с кабинками, а списков я и не видел, так как паспорт просканировали и поставил электронную подпись. К слову, знаменитых урн со сканированием бюллетеней в этот раз не было и на мой вопрос, почему, тетенька что-то буркнула в адрес Памфиловой
        1. Dante Звание
          Dante
          -2
          Сегодня, 08:21
          К слову, знаменитых урн со сканированием бюллетеней в этот раз не было и на мой вопрос, почему, тетенька что-то буркнула в адрес Памфиловой

          А мне ответили, что написать код некому, ибо все на передовой. На моё возражение о том, что у айтишников есть бронь, мне ничего не пояснили request
      3. october Звание
        october
        -1
        Сегодня, 08:56
        я голосовал не последним я голосовал 20 сентября ВС в 8ч-10м утра

        голосовал 19 часов в 12. На всей страничке 2 подписи - моя и брата
    2. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 08:01
      Ну так у них воображения нет, зачем что то изобретать?
    3. Кирилл76 Звание
      Кирилл76
      -5
      Сегодня, 08:15
      Просто местные хохлоботы и им поддакивающие в комментариях наши "ряженные", как вы их правильно назвали, в шоке от результата выборов. А сколько гумна на вентилятор было вброшено, а сколько негативных комментариев было под копирку написано по видом " граждан России". И все зря..Даже по человечески, немного жалко их дураков:))
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 07:14
    Сейчас гораздо важнее что предпримет ЕР на волне своей эйфории и победы.
    Вопросы к ЕР.
    1,Будет поднят пенсионный возраст?
    2.Будет ли новый завоз мигрантов?
    3.Будут ли новые запреты и ограничения информации в инете и прессе?
    4.Будут ли поднят уровень налогов и отчисления в различных сферах экономики страны.
    5.Что с СВО... будут ли новые договорняки под прикрытием разговоров о мире?
    И так далее...
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      -2
      Сегодня, 08:03
      Забыли: будет ли Солнце светить, будет ли трава зеленая и т.д.?
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 08:05
        Цитата: Виктор Сергеев
        Забыли: будет ли Солнце светить, будет ли трава зеленая и т.д.?

        Нееее...не забыл.
        У природы нет плохой погоды, всякая погода хороша...к ней как раз вопросов нет
        1. Виктор Сергеев Звание
          Виктор Сергеев
          0
          Сегодня, 08:05
          Да ладно Вам. Вон в ЕС много вопросов по жаре, не Путин ли ее организовал?
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            0
            Сегодня, 08:10
            Вон в ЕС много вопросов по жаре, не Путин ли ее организовал?

            Путин никак не мог организовать жару на планете.
            Такие вопросы в компетенции более высших инстанций...которые неподвластны человеку. hi
            1. Виктор Сергеев Звание
              Виктор Сергеев
              -2
              Сегодня, 08:12
              Это мы знаем, но им же нужно сделать виноватым. Сколько разговоров про климатическое оружие, причем мы виним американцев, они нас, так и живем.
              1. Тот же ЛЕХА Звание
                Тот же ЛЕХА
                +1
                Сегодня, 08:14
                Я надеюсь что ни одна страна в мире не получит ключ к климатическому оружию на нашей планете...иначе жизнь человека превратится в ад.
                1. Виктор Сергеев Звание
                  Виктор Сергеев
                  -1
                  Сегодня, 08:15
                  Американцы пробовали остановить тайфун, сначала получилось немного утихомирить, а потом он усилился и сдул город, теперь не пробуют.
                  1. Тот же ЛЕХА Звание
                    Тот же ЛЕХА
                    0
                    Сегодня, 08:17
                    Цитата: Виктор Сергеев
                    Американцы пробовали остановить тайфун, сначала получилось немного утихомирить, а потом он усилился и сдул город, теперь не пробуют.

                    Во во...полезли в природные процессы которые природа создавала миллионы лет...нас просто сотрут в пыль если будем дальше так делать.
    2. Panin (michman) Звание
      Panin (michman)
      +2
      Сегодня, 08:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сейчас гораздо важнее что предпримет ЕР на волне своей эйфории и победы.
      Вопросы к ЕР.
      1,Будет поднят пенсионный возраст?
      2.Будет ли новый завоз мигрантов?
      3.Будут ли новые запреты и ограничения информации в инете и прессе?
      4.Будут ли поднят уровень налогов и отчисления в различных сферах экономики страны.
      5.Что с СВО... будут ли новые договорняки под прикрытием разговоров о мире?
      И так далее...

      Раз вы одобряете, значит все будет. И даже возможно что нибудь еще. Война до конца тоже будет, только неизвестно чьего конца.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 08:07
        .

        Раз вы одобряете, значит все будет. И .

        Где тут написано что одобряю?
        Не фантазируйте...это просто прямые вопросы избирателя России. hi
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +3
      Сегодня, 08:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вопросы к ЕР.

      А они вам в ответ: "Тьфу на вас ещё раз".
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 08:43
        Князь Милославский плохо кончил. smile
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          +1
          Сегодня, 08:44
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          плохо кончил

          Вашими бы устами!
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -4
    Сегодня, 07:16
    Разочарую тех, кто верит в то, что ЕР "накрутила" себе голоса электронным голосованием.
    Процент, отданный за ЕР по системе ДЭГ гораздо ниже, чем при традиционном голосовании при "явке" 90,87%.

    А теперь про клоунов. Наших.

    Радикальная оппозиция планировала провести акцию на выборах в нескольких городах России, заявила Элла Памфилова. По ее словам, участники собирались прийти в полдень в зеленой одежде и забросать всё яблоками.

    Кто видел?
    1. Энный Звание
      Энный
      +10
      Сегодня, 07:31
      Верить на слово памфиловой - себя не уважать
  12. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    +8
    Сегодня, 07:21
    Те ,кто проголосовал за едро пусть теперь не ноют ,что в стране что то не так,своим голосованием одобрили статус-кво и будущее
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -17
      Сегодня, 07:35
      Те кто голосавал за ЕР правильно сделали. Это именно та партия которая стоит костью в горле у запада. Значит ЕР всё делает правильно. А что бывает когда западников устраивает власть в России, мы прекрасно видели в 90-е. Сколько вы бы тут слюнями не брызгали, но не нужна западу сильная и не зависимая Россия, видимость создания которой (на деньги запада laughing ) так любят делать всякие навальняшки.
      1. Андрей Николаев_4 Звание
        Андрей Николаев_4
        +12
        Сегодня, 07:38
        Вам главное кость в горле у Запада,кости в горле России вас не интересуют? И слюнями от восторга тут разбрызгались только вы.
      2. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        +6
        Сегодня, 08:10
        Цитата: Уарабей
        Те кто голосавал за ЕР правильно сделали. Это именно та партия которая стоит костью в горле у запада. Значит ЕР всё делает правильно. А что бывает когда западников устраивает власть в России, мы прекрасно видели в 90-е. Сколько вы бы тут слюнями не брызгали, но не нужна западу сильная и не зависимая Россия, видимость создания которой (на деньги запада laughing ) так любят делать всякие навальняшки.

        А вы не задумывались, что запад как раз устраивает эта власть, а не коммунисты, например? У половины этой власти дети за границей живут и учатся, у половины этой власти была/есть недвижимость на западе и договориться с этой властью в принципе можно
      3. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 09:32
        Цитата: Уарабей
        Те кто голосавал за ЕР правильно сделали. Это именно та партия которая стоит костью в горле у запада.

        Да и не только у запада... wink
  13. Владимир М Звание
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 07:25
    Надежда только на то, что наши верха увидев реальную картину с выборами, попытаются сделать выводы....
    Хотя гложут сомнения в этом вопросе.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Сегодня, 07:37
      Цитата: Владимир М
      Надежда только на то, что наши верха увидев реальную картину с выборами, попытаются сделать выводы....
      Хотя гложут сомнения в этом вопросе.

      Выводы будут...когда в Конституцию России внесут изменения...об этом даже думать не хочется.
    2. Андрей Николаев_4 Звание
      Андрей Николаев_4
      +3
      Сегодня, 07:40
      Да плевать нашим верхам на это—везде будут козырять цифрами голосования и кричать ,что народ одобрямс.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 07:53
        То что будут козырять и кричать на публику ожидаемо.
        Но если есть у них ум должны задуматься, если нет то все очень плохо...
  14. oleg Pesotsky Звание
    oleg Pesotsky
    +16
    Сегодня, 07:29
    Какой-то удивительный результат. После всех провалов, скандалов, ошибок, просчетов и жуткой коррупции правящая партия все одно набирает конституционное большинство. Такого быть не должно по любой логике но такое есть. Понятие "ЕДРОСЫ" ныне среди широких кругов населения носит исключительно отрицательный оттенок и тем не менее партия побеждает на выборах. Честно говоря ответ на поверхности но вот принимать его не хочется, иначе впереди полная безнадега.
    1. bober1982 Звание
      bober1982
      0
      Сегодня, 07:50
      Цитата: oleg Pesotsky
      иначе впереди полная безнадега.

      Мне кажется, не совсем так - полная безнадега,это когда будет пришествие антихриста,а оно,это пришествие обязательно будет. Вот что архискверно.
      1. Константин Трафлялин Звание
        Константин Трафлялин
        +1
        Сегодня, 08:09
        Так если вы праведник, то после этого в рай. Сплошной позитив. Или вы не верите в библию?!
        1. bober1982 Звание
          bober1982
          +1
          Сегодня, 08:29
          Цитата: Константин Трафлялин
          Или вы не верите в библию?!

          Так ведь,всё по святым текстам и происходит,я ничего нового не сказал.
          Насчет позитива соглашусь,хотя конечно и не сплошного,не так уж всё и плохо.
          Кстати, праведников не существует,и вероятность,что не пустят в райские кущи - велика,причём это касается и верующих,и атеистов,и тех кого называют праведниками,все абсолютно равны - как в бане.
    2. Konnick Звание
      Konnick
      +6
      Сегодня, 08:01
      Цитата: oleg Pesotsky
      Какой-то удивительный результат.

      Но ожидаемый...например даже на таком патриотическом сайте как ВО большинство, судя по оценкам против ЕР. Да и на новостных сайтах не согласны с такой "победой" едросов
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        +6
        Сегодня, 08:21
        Цитата: Konnick
        Цитата: oleg Pesotsky
        Какой-то удивительный результат.

        Но ожидаемый...например даже на таком патриотическом сайте как ВО большинство, судя по оценкам против ЕР. Да и на новостных сайтах не согласны с такой "победой" едросов

        Патриотизм и ер это разные вещи. Патриот не обязан одобрять действия власти, у него есть свое мнение относительно будущего Родины.
    3. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +6
      Сегодня, 08:05
      Если власть в руках у ОПГ, которая установила режим, схожий с политическим режимом профашистской ориентации,то иного ожидать и нельзя.
    4. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 08:47
      Цитата: oleg Pesotsky
      Какой-то удивительный результат.

      Я бы сказал даже сказочный.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -8
    Сегодня, 07:39
    А кто в этом сомневался ,что у Единой России будет большинство ( мне было интересно только как распределятся голоса ).Сколько у нас участников на СВО?Сколько прошло через СВО?Сколько у нас в ВПК работает избирателей?Сколько смежных предприятий работают на ВПК ? Сколько избирателей работают на обеспечение этих предприятий всем ,ради нашей Победы ? Дальше продолжать ? И не надо ссылаться на соцсети - это помойка загаженная с той стороны.В начале СВО из за отсутствия информации ,пытался брать её в ВК .В каждый акаунт в ВК в/ч полезли с той стороны с душераздирающими фото издевательств над телами наших воинов .Даже акаунт в/ч пп 35100 служба в Германии засрали- сотнями бандеровских комментариев. Прошло некоторое время чтобы эти акаунты были закрыты для укронацистов.Да не тут то было - с той стороны создали двойников и не по одному.Плюнул и перестал пользоваться ВК.И сейчас такой же шабаш устроили св Российских соцсетях по выборам .
    Продолжайте ,мы вам не мешаем - только не выдавайте своё мнение за мнение народа ,попахивает !!!
    1. vvnab Звание
      vvnab
      +10
      Сегодня, 07:52
      Странно как-то... Это на каком основании вы всех участников СВО и работников оборонного комплекса в сторонников ЕР записали?
      Никакой логики не вижу
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +3
        Сегодня, 08:56
        Цитата: vvnab
        Странно как-то... Это на каком основании вы всех участников СВО и работников оборонного комплекса в сторонников ЕР записали?
        Никакой логики не вижу
        Просто интернет-воины себя приравнивают к бойцам СВО и работникам тыла. Типа мол все из бюджета деньги получаем. Смешно.
  16. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -8
    Сегодня, 07:53
    После предательства народа во время пенсионной реформы кто то еще голосует за КПРФ? Самая поганая партия в России, они даже хуже Яблока. Яблоко хотя бы не скрывает на кого работает, а КПРФ просто популисты, сжирающие выделенные им деньги и строящие из себя Бабу Ягу, которая всегда против, но когда нужно то За.
    1. Monetniy Звание
      Monetniy
      +4
      Сегодня, 08:29
      Не надо ля ля КПРФ единогласно голосовала против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста во всех чтениях!!!
  17. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +3
    Сегодня, 08:03
    А кто бы сомневался,что ОПГ Единая Россия просто отдаст власть?
  18. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +3
    Сегодня, 08:07
    Осталось посмотреть на персональный состав депутатов. Будут ли там новые лица или все те же постные рожи лицедеев, спортсменов и космонавта бабы Вали.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 08:21
      космонавта бабы Вали.

      Я надеюсь на носилках её вносить и выносить из Госдумы больше не будут.
      Пора бы и на заслуженный отдых уйти. what
  19. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 08:13
    Граждане доверяют нашей партии
    -
  20. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 08:16
    Поздравляю всех.
    С тем, что этот затянувшийся абсурд по названием "выборы" закончен.
    И отдайте там ЕР хоть 100% - разницы все равно нет. Придет сын Д'Артаньяна, и закроет нам ВО - а нечего тут раскачивать лодку на мельницу врага!
    1. Dante Звание
      Dante
      -1
      Сегодня, 08:28
      Поздравляю всех.
      С тем, что этот затянувшийся абсурд по названием "выборы" закончен.

      Напротив, пока идут выборы у нас в стране все стабильно, ни тебе новой мобилизации, ни роста тарифов, ни новых законов, снова что-то ограничивающих и запрещающих. А вот как заканчивается это благословенный период, так сразу начинается всякая непотребщина...
      Придет сын Д'Артаньяна, и закроет нам ВО - а нечего тут раскачивать лодку на мельницу врага!

      Так оно и будет, разве кто-то сомневается? Вопрос тока куда бежать, если со средствами беда?
  21. tjeck91 Звание
    tjeck91
    0
    Сегодня, 08:25
    Это на 8% выше того, что давали экзитполы ВЦИОМ
    - так старались что аж СВОих передурили feel Не удивительно, но печально...
  22. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 08:39
    Плохие новости для СР - она не набирает 5%% при подсчете 90%% голосов.
    Да и КПРФ снизила показатели с прошлых 18,93% до 13,84%. При этом укрепили позиции ЛДПР, набравшая 8,90%, и партия «Новые люди», чей результат вырос почти до 8%.
  23. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +1
    Сегодня, 08:44
    Всем доброго утра. Я, в бешенстве. В память, о Вере, "Астра" обешала:в сентябре, сама проголосую за коммунистов и "малыша" заставлю,..
    Нигде, не нашла плакатов компартии!
    Пришлось, идти к кандидату от ЕР и спросить :кто от КПРФ?
    ПОЗОРИШЕ!
    Я, идиотка или Зюганов играет в "поддавки"?
  24. Alex66 Звание
    Alex66
    0
    Сегодня, 08:55
    Коммунисты, ЛДПР, Новые люди попытаются хотя бы узнать у своих сторонников кто за них голосовал, всего то и надо провести опрос в интернете на улицах и спросить, а затем проверить на сколько совпадают цифры. А может есть уже опросы, скиньте ссылку отвечу за кого голосовал.
  25. Иван Северский Звание
    Иван Северский
    +3
    Сегодня, 08:58
    Три дня чудес закончены. Теперь у нас будет Дума, в которую никто не верит. Раньше можно было сказать, что нагнали бюджетников, остальные не пришли. В этот раз шли и те, кто обычно дома сидит и бюджетники не голосовали против ЕР.
    Цифры расходятся с реальностью, поэтому Дума не легитимна, т.е. она конечно будет но никто уже не поверит что недействительно выбрал народ.
    Интересно, кремлевскому дедушке принесут в папочке реальные результаты или предпочтут не расстраивать пенсионера?
  26. Voskolina Звание
    Voskolina
    0
    Сегодня, 09:05
    Не знаю как насчет моего и большинства граждан РФ будушего, но эта радостная кучка на фото явно насчет своего благополучного не беспокоится. laughing
  27. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 09:14
    Справедливую Россию натягивают на проход в Думу.
  28. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    +3
    Сегодня, 09:23
    Зачем был нужен весь этот "аттракцион" под названием "выборы в Госдуму Российской Федерации"?

    У нас в стране только один избиратель, он же национальный лидер. Он хочет чтоб и внутри страны и за ее пределами все видели что народ поддерживает его и то что он делает.