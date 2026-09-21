«Единая Россия» близка к сохранению конституционного большинства в ГД РФ

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчёт голосов после трёхдневного голосования 18–20 сентября. По данным ЦИК на утро 21 сентября (после обработки около 75% протоколов участковых комиссий), «Единая Россия» лидирует с результатом 57,48% по федеральному партийному списку. Это на 8% выше того, что давали экзитполы ВЦИОМ.Далее следуют КПРФ с результатом 14,03%, ЛДПР - 8,75%, «Новые люди» - 8,01% и «Справедливая Россия» с «барьерным» показателем 5,01%.Остальные партии (Партия пенсионеров - около 2,2%, «Зелёные» - 1,1%, «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии - менее 1%) остаются ниже барьера для прохождения в нижнюю палату Федерального собрания.Кандидаты «Единой России», как утверждает ЦИК, лидируют примерно в 209 из 225 одномандатных округов. Партия снова претендует на конституционное большинство (свыше 300 мандатов из 450).Предварительная явка составила 56,6% - один из самых высоких показателей за последние десятилетия. Окончательные итоги ЦИК планирует объявить не раньше 25 сентября.Председатель «ЕР» Дмитрий Медведев заявил, что противник предпринял колоссальные усилия сорвать выборы, но это лишь сплотило граждан.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил расхождения с партийными данными (по собственным опросам коммунисты рассчитывали на 17–35%) и призвал тщательно сверить результаты, указав на «тенденции из лихих 90-х». Однако лидер КПРФ и ранее часто указывал на некоторые нестыковки, но в итоге результаты принимались.Проходили в стране и выборы глав ряда регионов. В Чечне победу празднует Рамзан Кадыров с результатом выше 99%. В Туве, Белгородской, Тверской, Брянской областях, а также в Мордовии победа также за кандидатами-единороссами. Так, в Белгородской и Брянской областях у Александра Шуваева и Егора Ковальчука, ранее работавших с приставкой и.о, 66% и 68,4% соответственно.

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