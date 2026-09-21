Умеров заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с США по остановке войны

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Умеров заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с США по остановке войны

На переговорах в Киеве с участием спецпредставителей Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был достигнут «значительный прогресс». С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Украинская делегация, которую возглавляет Умеров, отправится в США с «конкретными предложениями» по мирному урегулированию. По словам главы СВР, после переговоров количество «камней преткновения» сократилось с нескольких десятков до одного или двух ключевых вопросов. Их и намерены решить в ходе представители Киева.



Тенденция положительная. США чрезвычайно сосредоточены на вопросе прекращения войны в Украине. США понимают ситуацию на поле боя и сигнализируют всем, что эта ужасная война должна закончиться.

Зеленский подтвердил слова Умерова, заявив, что Украина готова к «серьёзным шагам» в ходе новых переговоров с американцами.

Ранее сообщалось, что одним из ключевых вопросов, на который отказывается соглашаться Зеленский, является отвод украинских войск с территории Донбасса. Как заявили в Киеве, этого никогда не будет. По словам Кушнера, войну можно было бы закончить быстрей, если бы не позиция киевских властей.
20 комментариев
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  1. lubesky Звание
    lubesky
    +6
    Сегодня, 06:59
    А мы все слушаем, киваем и продолжаем работать на земле! soldier
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +8
      Сегодня, 07:16
      Мне вот интересно, есть хоть один индивид - который верит, что конфликт можно закончить через «мирные» переговоры при посредничестве США? what
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +1
        Сегодня, 07:18
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Мне вот интересно, есть хоть один индивид - который верит, что конфликт можно закончить через «мирные» переговоры при посредничестве США?


        Коллега, я думаю подавляющее большинство кто УЧАСТВУЕТ с нашей стороны если уж и не верит, то очень на это НАДЕЕТСЯ! wassat
        1. ЗВЕРОБОЙ Звание
          ЗВЕРОБОЙ
          +3
          Сегодня, 07:30
          Цитата: lubesky


          Коллега, я думаю подавляющее большинство кто УЧАСТВУЕТ с нашей стороны если уж и не верит, то очень на это НАДЕЕТСЯ! wassat

          Коллега, может объясните мне не разумному то, что даже если вдруг разом станут пацифистами ( причём пр посредничестве США), кто сможет юридически оформить эти договоренности (без варианта «меня обманули»? Кто нам постоянно втирал про «просроченного», «нелегитимного» и т.д??? Насколько дороже будет стоить этот договор - нежели бумага на котором его напишут? request
          1. lubesky Звание
            lubesky
            +1
            Сегодня, 07:43
            Цитата: ЗВЕРОБОЙ
            Насколько дороже будет стоить этот договор - нежели бумага на котором его напишут?


            Я и сам не разумен настолько, чтобы понять. В моем понимании такие бумаги должен подписывать с нашей стороны командующий одним из фронтов в Берлине. Остальные варианты - только передышка. Кругом обман… hi
          2. carpenter Звание
            carpenter
            +4
            Сегодня, 07:45
            Цитата: ЗВЕРОБОЙ
            кто сможет юридически оформить эти договоренности (без варианта «меня обманули»?

            Акт о капитуляции может подписывать и командующий ( как Кейтель ), а вод договор или сделку, должен подписывать легитимной и другие легитимные участники сделки - договора.
            Только какой может быть договор с Украиной, если она уже давно 404.
          3. Radio Звание
            Radio
            0
            Сегодня, 08:28
            По "нелегитимного" вердикт уже вынесен. Что опять поднимать этот вопрос?
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 07:54
          Цитата: lubesky
          кто УЧАСТВУЕТ с нашей стороны если уж и не верит, то очень на это НАДЕЕТСЯ!

          Веры нет, а про надежды хорошо подходит афоризма Ф. Бекона:
          "Надежда - хороший завтрак, но плохой ужин".
          1. Radio Звание
            Radio
            +1
            Сегодня, 08:24
            Бекону лишь бы пожрать.
  2. Levinstein Звание
    Levinstein
    +5
    Сегодня, 06:59
    Нам нужна не остановка, а Победа!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:02
    ❝ Тенденция положительная. США чрезвычайно сосредоточены на вопросе прекращения войны в Украине ❞ —

    — Когда говорят о войне «в Украине», видимо, имеют в виду разборки между НАБУ, прокуратурой, СБУ и ГУР внутри Незалежной ...
    1. Лорен Звание
      Лорен
      +2
      Сегодня, 07:36
      Было бы неплохо, и снаружи им подсобить передушить друг друга. До последнего, как того требуют в гейУропе .
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 07:37
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      имеют в виду разборки между НАБУ, прокуратурой, СБУ и ГУР внутри Незалежной ...

      Это не война, а "дружеские" разборки побратимов.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 07:34
    Забавно читать о визите индейцев Киева в Вашингтон. smile
    Умеров...ваш номер 13...будете делать то что вам там скажут...все роли в этом спектакле давно распределены.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 07:35
    По словам Кушнера, войну можно было бы закончить быстрей, если бы не позиция киевских властей.

    Нет зятьков, война переговорами не заканчивается, а просто на время останавливается и здесь время работает не на победителя, а на проигравшего.
  6. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 07:39
    Неужели они до сих пор не поняли, что им не с амерами надо разговаривать, а с Россией!!! Ну а собственно, какие разговоры? Капитуляция - вот самое правильное решение для укропии... Речь сейчас идет не о том, какие у кого земли останутся от б/украины, а о том, какое государственное устройство будет у новой страны, которую надо заново отстраивать на этих землях... И это новое государство точно не должно быть укро-нацистским!!!!
  7. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +1
    Сегодня, 07:48
    - Парле... Парло.... Парлу... А! Парламентёры!!!!....
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:02
    И по этому еще раз ударили по НПЗ в Капотне. Ну блин миротворцы !
  9. Radio Звание
    Radio
    +1
    Сегодня, 08:21
    "Пушки" особенно хорошо помогают принимать решения на переговорах.
  10. rusich Звание
    rusich
    +1
    Сегодня, 08:25
    У наркофюрера серьёзное предложение может быть только слово "Дай".