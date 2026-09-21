Тенденция положительная. США чрезвычайно сосредоточены на вопросе прекращения войны в Украине. США понимают ситуацию на поле боя и сигнализируют всем, что эта ужасная война должна закончиться.

На переговорах в Киеве с участием спецпредставителей Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был достигнут «значительный прогресс». С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.Украинская делегация, которую возглавляет Умеров, отправится в США с «конкретными предложениями» по мирному урегулированию. По словам главы СВР, после переговоров количество «камней преткновения» сократилось с нескольких десятков до одного или двух ключевых вопросов. Их и намерены решить в ходе представители Киева.Зеленский подтвердил слова Умерова, заявив, что Украина готова к «серьёзным шагам» в ходе новых переговоров с американцами.Ранее сообщалось, что одним из ключевых вопросов, на который отказывается соглашаться Зеленский, является отвод украинских войск с территории Донбасса. Как заявили в Киеве, этого никогда не будет. По словам Кушнера, войну можно было бы закончить быстрей, если бы не позиция киевских властей.