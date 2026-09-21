Умеров заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с США по остановке войны
3 13520
На переговорах в Киеве с участием спецпредставителей Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был достигнут «значительный прогресс». С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.
Украинская делегация, которую возглавляет Умеров, отправится в США с «конкретными предложениями» по мирному урегулированию. По словам главы СВР, после переговоров количество «камней преткновения» сократилось с нескольких десятков до одного или двух ключевых вопросов. Их и намерены решить в ходе представители Киева.
Тенденция положительная. США чрезвычайно сосредоточены на вопросе прекращения войны в Украине. США понимают ситуацию на поле боя и сигнализируют всем, что эта ужасная война должна закончиться.
Зеленский подтвердил слова Умерова, заявив, что Украина готова к «серьёзным шагам» в ходе новых переговоров с американцами.
Ранее сообщалось, что одним из ключевых вопросов, на который отказывается соглашаться Зеленский, является отвод украинских войск с территории Донбасса. Как заявили в Киеве, этого никогда не будет. По словам Кушнера, войну можно было бы закончить быстрей, если бы не позиция киевских властей.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация