Генерал НАТО считает, что Россия близка к достижению главной цели на Украине

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Генерал НАТО считает, что Россия близка к достижению главной цели на Украине

Россия близка к установлению полного контроля над территорией Донбасса, к такому выводу пришёл генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят.

По мнению генерала, Россия одерживает победу в войне с Украиной. По его словам, российские войска не только установят контроль над Донбассом, но еще и создадут буферные зоны на севере Украины и отрежут Киев от моря. На сегодняшний день территория ЛНР освобождена, а в ДНР зона контроля ВСУ быстро сокращается.



Это означает, что Россия приближается к своей главной цели — полному установлению контроля над этими двумя регионами.

В Сумской и Харьковской областях Москва создает буферные зоны, отодвигая ВСУ всё дальше от российской границы. Но внимание Куят советует обратить на южное направление, где Россия весьма успешно отрезала Украину от морских поставок, в том числе военных. Теперь Киев не может ни зерно продать, ни оружие морем получить.

При этом он не исключил, что наступление российских войск на юге продолжится с выходом на границу Приднестровья, а Киев окажется уже полностью отрезанным от Чёрного моря.

Подобный сценарий стал бы для западных стран серьезным вызовом и породил бы новые сложные геополитические проблемы.
10 комментариев
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  1. Лорен Звание
    Лорен
    +1
    Сегодня, 07:37
    Давно ли этот недобиток такого мнения?
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 07:41
    Когда Киев отрежут от моря тогда Севастополь и Новороссийск и будут в безопасности от нападений с моря.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +6
      Сегодня, 08:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Когда Киев отрежут от моря тогда Севастополь и Новороссийск и будут в безопасности от нападений с моря.

      Для полной гарантии, надо отрезать ещё и от:
      1. Польши, Венгрии и Молдавии.
      2. Энергетики... любой. Максимум - камыш, навоз, дрова.
  3. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +8
    Сегодня, 07:52
    "Халва" для СМИ РФ. И банальное выбивание денег в бюджете "на оборону НАТО"...
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 08:00
    Ничего ,еще не всех выгнали из ЕС и не всех женщин похоронили на ЛБС. Пару лет планируют еще продержаться. А этот гон ,из серии ,то что мы хотим услышать.
  5. Radio Звание
    Radio
    0
    Сегодня, 08:06
    Писец, попадет на миротворец, санкциями обложат, ЕС не пустят... Короче, агент влияния Кремля. :)))
  6. ism_ek Звание
    ism_ek
    +4
    Сегодня, 08:18
    Они подталкивают нас к поспешным действиям. Пока трасса Славянск - Изюм не будет физически не перерезана не стоит вообще думать о полной зачистке Донбасса.
  7. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +2
    Сегодня, 08:53
    А я думал что главная цель это демилитаризация с денацификацией. Вождь российской нации так говорил в 2022. А вон оно как выходит.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 08:54
    Вообще-то Главная цель -чтобы на Украине не было ни фашистов, ни западных советников и военных.
    А Мельника можно выкопать и отдать полякам.
  9. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 09:21
    установление полного контроля над территорией Донбасса не означает победу в войне