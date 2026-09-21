Хуситы ловко вбили клин между США и Саудовской Аравией

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Хуситы ловко вбили клин между США и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп решил пока не присоединяться к совместным с Саудовской Аравией ударам по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Об этом сообщила The New York Times.

Как следует из публикации, решение было принято в воскресенье после колебаний президента.



NYT связывает ситуацию с противоречивыми интересами Вашингтона: Саудовская Аравия добивается американской помощи для сдерживания хуситов, однако США одновременно рассчитывают на сотрудничество Эр-Рияда в войне с Ираном. В публикации также отмечается, что хуситы, по оценке издания, не атаковали американские корабли, но наносили удары по Саудовской Аравии. И в ходе контактов с йеменским движением те дали понять США, что бить по американским кораблям не собираются, если США не будут бить по ним, хуситам.

Исходя из этого, вырисовывается интересная картина. По большому счёту, йеменское движение «Ансар Аллах» на данном этапе сумело вбить клин между Вашингтоном и Эр-Риядом. Американцам приходится игнорировать призывы саудовского союзника помочь ему расправиться с хуситами. Видимо, в США после того, как обожглись на иранском молоке, решают дуть на йеменскую воду.

При этом Трамп, вновь поднимая вопрос о ситуации с Ираном, снова заявил, что сделка «может быть близка» и сразу же добавил, что если Тегеран не пойдёт на её заключение, то он «будет разрушен».
8 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +2
    Сегодня, 07:54
    Хуситы ловко вбили клин между США и Саудовской Аравией

    Ясно одно - страдать (вполне заслуженно) будут Саудиты, потом все остальные! Рыжий «победун» уйдёт в закат (набив собственные карманы). Хорошо, что мы в этой ситуации однозначные выгодоприобретатели! Спасибо Персам и Хуситам!
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 09:17
      Трамп, вновь поднимая вопрос о ситуации с Ираном, снова заявил, что сделка «может быть близка»

      Неужто Пис Дил решил согласиться с 7-ю условиями Тегерана? no
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 07:58
    Саудиты никак не могут взять в толк ,что бедственное положение СА ,американцам тоже на руку. Никто их защищать не собирался сразу
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 08:23
      Цитата: APASUS
      Саудиты никак не могут взять в толк ,что бедственное положение СА ,американцам тоже на руку. Никто их защищать не собирался сразу

      Не ожидали саудиты такого, надо было думать, когда ввязались в "дружбу" с США ( всемирный обманщик ).
      1. Ślązako Звание
        Ślązako
        0
        Сегодня, 08:39
        Hast du mal das Buch gelesen "Economic Hitman"? Dort beschreibt der Autor, dass Saudi-Arabien sich schon vor Jahrzehnten an den Westen verkauft hat. Die Gewinne der Öl Industrie wurden in überwiegend US Firmen investiert.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:13
    NYT 👎Как обычно порет чушь .Зачем Трампу бомбить свои прокси- хуситы воюют за его интересы.Не забываем у Солмана другие наследные принцы под жёстким колпаком и" просят о своём освобождении" .Вопрос кто ляжет быстрее прынцы или Салман .И принесут в подарок свою нефть .Венесуэла не даст соврать ,Саудовская нефть намного " вкуснее " ,чем венесуэльская.Трамп не идиот ,каким его делают западные СМИ .
    1. Ślązako Звание
      Ślązako
      0
      Сегодня, 08:44
      Hast du eine Quelle für die These?
      Ich konnte die Huthis nicht zuordnen.

      Aber schauen wir uns die anderen Gruppen an, dann hast du wahrscheinlich Recht:
      IS - USA und Israel Terrorgruppe
      Boku haram - auch USA Israel
      Al-qaida - auch USA Israel
      Ukraine - auch USA Israel
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 08:53
    Ну, что сказать? Хуситы воюют не только оружием, но и своей вполне разумной политикой.