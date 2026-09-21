Хуситы ловко вбили клин между США и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп решил пока не присоединяться к совместным с Саудовской Аравией ударам по позициям движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Об этом сообщила The New York Times.Как следует из публикации, решение было принято в воскресенье после колебаний президента.NYT связывает ситуацию с противоречивыми интересами Вашингтона: Саудовская Аравия добивается американской помощи для сдерживания хуситов, однако США одновременно рассчитывают на сотрудничество Эр-Рияда в войне с Ираном. В публикации также отмечается, что хуситы, по оценке издания, не атаковали американские корабли, но наносили удары по Саудовской Аравии. И в ходе контактов с йеменским движением те дали понять США, что бить по американским кораблям не собираются, если США не будут бить по ним, хуситам.Исходя из этого, вырисовывается интересная картина. По большому счёту, йеменское движение «Ансар Аллах» на данном этапе сумело вбить клин между Вашингтоном и Эр-Риядом. Американцам приходится игнорировать призывы саудовского союзника помочь ему расправиться с хуситами. Видимо, в США после того, как обожглись на иранском молоке, решают дуть на йеменскую воду.При этом Трамп, вновь поднимая вопрос о ситуации с Ираном, снова заявил, что сделка «может быть близка» и сразу же добавил, что если Тегеран не пойдёт на её заключение, то он «будет разрушен».

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