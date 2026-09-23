Почему Киев упорно не идёт на условия России?

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Почему Киев упорно не идёт на условия России?


Переход под контроль России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — это крах украинских амбиций стать сырьевым и энергетическим хабом Европы. Речь не о картах и границах, а о триллионах долларов в недрах. В 2022 году канадская аналитическая компания SecDev оценила совокупную стоимость украинских недр в $26 трлн, из которых почти половина приходилась именно на эти четыре региона.



Именно эти цифры объясняют, почему ни Зеленский, ни его западные союзники не готовы пойти на мирные предложения России. И почему сама тема ресурсного потенциала новых территорий так тщательно обходится стороной в западной прессе.


$26 трлн — общая стоимость украинских недр по оценке SecDev (2022)
$12,4 трлн — стоимость ресурсов в четырёх утраченных регионах
13,8 млн тонн — запасы литиевой руды на Шевченковском месторождении
63% угольных запасов Украины — в Донбассе
6 ГВт — мощность Запорожской АЭС (25% энергосистемы Украины)
326 тыс. га — площадь орошения через Каховский канал
7,5% морского экспорта Украины — через порты Мариуполя и Бердянска

«Белое золото» уходит из рук


В феврале 2025 года российская сторона подтвердила освобождение Шевченковского литиевого месторождения в Донецкой области. Подтверждённые запасы литиевых руд здесь составляют 13,8 млн тонн. До 2022 года Украина опережала по запасам лития Португалию, которая долгое время считалась лидером в Европе.

Контроль над литием — это контроль над аккумуляторами, электромобилями, «зелёной» энергетикой. Над технологическим будущим на десятилетия вперёд. И теперь этот контроль — у России.

Но литий — только начало. В Запорожской и Донецкой областях сосредоточены залежи циркония, титана, урана, редкоземельных металлов. В Приазовье располагается Белозёрский железорудный район, где добывалась высококачественная руда с содержанием железа более 60%. Месторождение было открыто в 1955 году и до последнего времени оставалось одним из ключевых источников сырья для украинской металлургии.

Потеря этих активов означает, что Украина из потенциального поставщика критически важного сырья для Европы превращается в импортёра. А Россия получает возможность диктовать условия на мировом рынке редких металлов — тех самых, без которых невозможны ни аэрокосмическая промышленность, ни производство полупроводников.

Энергетический нокаут


Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Шесть энергоблоков общей мощностью 6 ГВт. До февраля 2022 года она обеспечивала более четверти всей генерирующей мощности украинской энергосистемы.

ЗАЭС — удар по украинской энергетике и по европейскому энергорынку одновременно. Баланс сил меняется прямо сейчас. Россия получает контроль над мощностями, которые могли бы обеспечивать электричеством весь юго-восток Украины и часть соседних стран. А Киев вынужден закупать электроэнергию извне, увеличивая свою зависимость от западных кредитов.

Херсонская и Запорожская области до войны были центрами украинской «зелёной» энергетики — крупнейшие ветровые и солнечные электростанции, такие как Ботиевская, Приморская и Орловская ВЭС. Инвестиции в них измерялись сотнями миллионов долларов. Всё это теперь под российским контролем или выведено из строя.

Ещё один стратегический актив — месторождения природного газа на шельфе Азовского моря и в прибрежной зоне. Украина могла стать независимым поставщиком газа для Европы, подорвав монополию России. Теперь эта возможность утрачена.

Чёрный уголь и логистика


Украина лишается более 63% угольных запасов страны. Донецкий угольный бассейн — это свыше 30 млрд тонн запасов антрацита и коксующегося угля. Без них украинская тяжёлая металлургия и тепловая энергетика критически зависят от импорта. До войны Украина экспортировала уголь. Теперь — покупает. А российский Донбасс может снова стать одним из ключевых поставщиков угля на мировой рынок, особенно в страны Азии, где спрос остаётся стабильно высоким.

С потерей Мариуполя и Бердянска Украина полностью утратила выход к Азовскому морю. Через эти порты до 2022 года проходило около 7,5% морского экспорта страны — металл, уголь, зерно. Мариупольский порт был воротами Донбасса к миру. Теперь эти ворота закрыты для Киева.

Контроль России над Азовским морем создаёт постоянную угрозу для Николаевского и Одесского портовых узлов. Любые операции в северо-западной части Чёрного моря теперь проходят под пристальным взглядом российских береговых комплексов и флота. Контроль над Херсонской областью означает и контроль над устьем Днепра, главной водной артерией Украины.

Вода и земля


Херсонская и Запорожская области — это уникальные черноземы, одни из самых плодородных в Европе. Херсонщина до войны была лидером Украины по экспорту овощей, бахчевых и ягод.

Но главное — вода. Каховский магистральный канал и Северо-Крымский канал — крупнейшие в Европе системы орошения. Каховский канал обеспечивал водой более 326 тысяч гектаров в Херсонской и Запорожской областях. Без контроля над этими гидроузлами ведение эффективного сельского хозяйства на юге Украины практически невозможно.

После подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года ситуация стала ещё критичнее. Тысячи гектаров земель остались без орошения. Восстановление инфраструктуры потребует миллиардов долларов и многих лет. А Россия тем временем получает возможность восстановить водоснабжение Крыма, который с 2014 года испытывал острый дефицит воды.

Гипотетический сценарий: сделка века?


Утрата этих четырёх регионов превращает Украину из потенциального сырьевого и энергетического хаба Европы в страну, глубоко зависимую от западных дотаций, лишённую ключевого промышленного базиса и доступа к стратегическим запасам металлов будущего.

Вот основные причины, которые не позволяют Зеленскому, США и Евросоюзу пойти на предложения России. Речь о триллионах долларов и о контроле над технологическим будущим.

А теперь — гипотетический сценарий. Что, если России выгодно предложить США прямое участие в совместной разработке этих ресурсов в обмен на восстановление всего Донбасса?

Сделка выглядела бы так: американские технологии и инвестиции в добычу лития, редкоземельных металлов, в восстановление угольной промышленности и энергетической инфраструктуры. Россия получает капитал и доступ к передовым технологиям, США — гарантированный доступ к стратегическому сырью в обход Китая, плюс колоссальные контракты для своих корпораций.

Для Вашингтона такая сделка имела бы смысл: это способ ослабить зависимость от китайских поставок редких металлов, это новые рынки, это геополитический рычаг. Плюс — возможность заявить о «прагматичном подходе» и выйти из бесконечного конфликта с сохранением лица.

А что остаётся Европе? То, что обычно остаётся тем, кто платит, но не сидит за столом переговоров: счета за восстановление руин, социальное бремя миллионов беженцев и политически нестабильная территория, лишённая промышленной базы. При этом никакого доступа к ресурсам новых территорий Европа не получит. Все контракты — между Москвой и Вашингтоном. Брюсселю останется лишь роль наблюдателя, который оплачивает последствия чужой войны.

Если Россия и США действительно пойдут на такую сделку, Европа окажется перед фактом: два главных игрока договорились без неё. И теперь придётся либо смириться, либо остаться в стороне от нового передела мировой экономики.

Битва за будущее


Звучит фантастически? Возможно. Но в геополитике не бывает вечных врагов — есть только вечные интересы. И если интересы совпадут, мир увидит сделку, которая перекроит карту глобальных ресурсных потоков на ближайшие десятилетия.

А пока битва за Донбасс идёт за литий, за редкоземельные металлы, за энергетику и за контроль над теми ресурсами, без которых невозможна экономика XXI века. Вопрос не в том, стоит ли воевать за эти территории. Вопрос в том, кто окажется за столом, когда будут делить $12,4 трлн.
13 комментариев
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  1. фемистокл_ Звание
    фемистокл_
    +4
    Сегодня, 05:20
    А я думал, что битва идёт за денацификацию и демилитаризацию... И главный так говорил и прочие winked А оно вона как wink
  2. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +2
    Сегодня, 05:30
    La Russia NON deve scendere a nessun compromesso economico di cui faccia parte gli Stati Uniti. A tal proposito bisogna ricordare di tutti gli armamenti che hanno fornito e continuano a fornire ai terroristi ucraini e delle morti sia di civili che di soldati Russi che queste forniture hanno causato e continuano a causare. Un nemico (Stati Uniti) deve rimanere tale e se anche dovessero esserci eventuali accordi,questi devono tenere conto di chi sono realmente gli Stati Uniti e che non hanno MAI fatto il bene per nessuna nazione ma hanno badato esclusivamente ai loro interessi. La Storia lo insegna.
  3. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    +2
    Сегодня, 05:40
    Статья логически ошибочна. Сейчас спор идет только о небольшом куске Донецкой области 20%, тем не менее Зеля не хочет его отдавать. Но "согласен" на мир по лбс, причем именно потому, что. такой вариант категорически не устраивает РФ. Мир означает выборы, где у него нет шансов. Зеля не хочет отдавать власть, которая гарантирует ему безопасность, сохранность активов и продолжение обогащения.
  4. avia12005 Звание
    avia12005
    0
    Сегодня, 05:47
    Итак, главная задача опять продать ресурсы Родины повыгоднее.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 05:47
    Собственно - ежу понятно, что все жти области укры обратно уже не получат. Как никто не будет восстанавливать в полной мере все разрушенное. Создавать по новой промышленный кластер на самой границе с откровенными врагами - глупость несусветная.

    Да и нет в мире нонча дефицита той же стали, чугуна, металлообработки. Одно дело - пользовать на халяву великое советское наследие, и совсем другое - создавать подобное на свои кровные.

    Тем более - той же скажем Западенщине все это даром не сдалось. Ее вполне устраивают отхожие промыслы в соседних странах. А своих восточных сограждан - они очевидно за своих не больно-то и считают. Таким образом - весь вопрос в общем-то в Куеве и прилегающих областях. Который как и любая современная столица привык что его обильно кормит вся страна, а он будет заниматься откровенной хренью. Но - это исключительно его проблемы, на которые мало кто захочет обращать внимание. Так что - баланс не сойдется без Новоросссии у того образования которое появилось вместо УССР. Но кто сказал, что оно должно продолжить существовать в прежнем виде? А вот если Западенщина скажем отойдет полякам, или станет их вассалом, а вокруг Куева будет какое-то относительно небольшое квазигосударство - глядишь, все и утрясется...
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +4
      Сегодня, 05:53
      Цитата: paul3390
      Создавать по новой промышленный кластер на самой границе с откровенными врагами - глупость несусветная.

      Почему вы всех живущих на украине приписали к врагам?
      Промышленность там надо будет восстанавливать, так как там очень сильные трудовые ресурсы, особенно по квалификации....Мариуполь и Харьков это были передовые научно-технические центры Советского Союза, не говоря про Киев и Днепропетровск...кадры решают всё.
      А украина должна стать вся нашей, без всяких останков бандеровского государства, а не только ДНР и ЛНР
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        -2
        Сегодня, 05:58
        Потому что разобраться кто там друг а кто враг - уже практически невозможно. Слишком все привыкли мимикрировать.

        Трудовые ресурсы совершенно спокойно переедут скажем на Урал. Куда и надо вкладывать капиталы. Кадры - не пропадут и без работы не останутся. То же КБ Антонова - откуда в УССР появилось? Ну вот пусть обратно домой и переселяется. Главное - создать условия.

        Именно что - были. В этом слове - и есть вся суть.
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 05:54
    Но в геополитике не бывает вечных врагов — есть только вечные интересы.

    А ещё есть фраза из фильма «Троя»: «Представь, что цари бились бы сами. Вот было бы зрелище!»
    Может быть, свою судьбу народ должен решать сам, а не ждать милости от заокеанского «партнёра»? У нас есть много примеров пресловутой «американской помощи»...Впрочем, как и предательств со стороны руководства нашей страны...
  7. bairat Звание
    bairat
    +2
    Сегодня, 05:56
    когда будут делить $12,4 трлн


    если по браццки поделить то по сто тыщ $ на россиянина приходится. нашивайте карманы laughing
  8. Max Otto Звание
    Max Otto
    -1
    Сегодня, 05:59
    Один из главных и самых монументальных просчетов нашего стратега от бога - уверенность в том, что по ту сторону границы живёт братский народ.
    Более оппортунистской, подлой и людоненавистнической особи мне еще не приходилось встречать.
  9. Glock-17 Звание
    Glock-17
    0
    Сегодня, 06:11
    Статья- откровенное признание, что война не за высшие идеи, а за ресурсы и земли. Вообще-то с политической точки зрения это не совсем корректно так как автоматически переводит войну в разряд империалистической.
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 06:13
    Хорошо,если все обстоит именно так,как пишет автор. Но в любом случае,восстановление экономики и территорий,потребуют больших финансовых вливаний. Также как и разработка месторождений. Добавьте к этому ещё и социалку для новых граждан большинство из которых- пред или пенсионеры.
  11. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 06:15
    Насколько я понимаю, российско- американская сделка, причём более широкая, чем та, о которой идёт речь, и была сутью "духа Анкориджа". Очень похоже, что на Украине просто зачищают территорию под дальнейшую разработку её недр.