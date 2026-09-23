Почему Киев упорно не идёт на условия России?
Переход под контроль России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — это крах украинских амбиций стать сырьевым и энергетическим хабом Европы. Речь не о картах и границах, а о триллионах долларов в недрах. В 2022 году канадская аналитическая компания SecDev оценила совокупную стоимость украинских недр в $26 трлн, из которых почти половина приходилась именно на эти четыре региона.
Именно эти цифры объясняют, почему ни Зеленский, ни его западные союзники не готовы пойти на мирные предложения России. И почему сама тема ресурсного потенциала новых территорий так тщательно обходится стороной в западной прессе.
$26 трлн — общая стоимость украинских недр по оценке SecDev (2022)
$12,4 трлн — стоимость ресурсов в четырёх утраченных регионах
13,8 млн тонн — запасы литиевой руды на Шевченковском месторождении
63% угольных запасов Украины — в Донбассе
6 ГВт — мощность Запорожской АЭС (25% энергосистемы Украины)
326 тыс. га — площадь орошения через Каховский канал
7,5% морского экспорта Украины — через порты Мариуполя и Бердянска
«Белое золото» уходит из рук
В феврале 2025 года российская сторона подтвердила освобождение Шевченковского литиевого месторождения в Донецкой области. Подтверждённые запасы литиевых руд здесь составляют 13,8 млн тонн. До 2022 года Украина опережала по запасам лития Португалию, которая долгое время считалась лидером в Европе.
Контроль над литием — это контроль над аккумуляторами, электромобилями, «зелёной» энергетикой. Над технологическим будущим на десятилетия вперёд. И теперь этот контроль — у России.
Но литий — только начало. В Запорожской и Донецкой областях сосредоточены залежи циркония, титана, урана, редкоземельных металлов. В Приазовье располагается Белозёрский железорудный район, где добывалась высококачественная руда с содержанием железа более 60%. Месторождение было открыто в 1955 году и до последнего времени оставалось одним из ключевых источников сырья для украинской металлургии.
Потеря этих активов означает, что Украина из потенциального поставщика критически важного сырья для Европы превращается в импортёра. А Россия получает возможность диктовать условия на мировом рынке редких металлов — тех самых, без которых невозможны ни аэрокосмическая промышленность, ни производство полупроводников.
Энергетический нокаут
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Шесть энергоблоков общей мощностью 6 ГВт. До февраля 2022 года она обеспечивала более четверти всей генерирующей мощности украинской энергосистемы.
ЗАЭС — удар по украинской энергетике и по европейскому энергорынку одновременно. Баланс сил меняется прямо сейчас. Россия получает контроль над мощностями, которые могли бы обеспечивать электричеством весь юго-восток Украины и часть соседних стран. А Киев вынужден закупать электроэнергию извне, увеличивая свою зависимость от западных кредитов.
Херсонская и Запорожская области до войны были центрами украинской «зелёной» энергетики — крупнейшие ветровые и солнечные электростанции, такие как Ботиевская, Приморская и Орловская ВЭС. Инвестиции в них измерялись сотнями миллионов долларов. Всё это теперь под российским контролем или выведено из строя.
Ещё один стратегический актив — месторождения природного газа на шельфе Азовского моря и в прибрежной зоне. Украина могла стать независимым поставщиком газа для Европы, подорвав монополию России. Теперь эта возможность утрачена.
Чёрный уголь и логистика
Украина лишается более 63% угольных запасов страны. Донецкий угольный бассейн — это свыше 30 млрд тонн запасов антрацита и коксующегося угля. Без них украинская тяжёлая металлургия и тепловая энергетика критически зависят от импорта. До войны Украина экспортировала уголь. Теперь — покупает. А российский Донбасс может снова стать одним из ключевых поставщиков угля на мировой рынок, особенно в страны Азии, где спрос остаётся стабильно высоким.
С потерей Мариуполя и Бердянска Украина полностью утратила выход к Азовскому морю. Через эти порты до 2022 года проходило около 7,5% морского экспорта страны — металл, уголь, зерно. Мариупольский порт был воротами Донбасса к миру. Теперь эти ворота закрыты для Киева.
Контроль России над Азовским морем создаёт постоянную угрозу для Николаевского и Одесского портовых узлов. Любые операции в северо-западной части Чёрного моря теперь проходят под пристальным взглядом российских береговых комплексов и флота. Контроль над Херсонской областью означает и контроль над устьем Днепра, главной водной артерией Украины.
Вода и земля
Херсонская и Запорожская области — это уникальные черноземы, одни из самых плодородных в Европе. Херсонщина до войны была лидером Украины по экспорту овощей, бахчевых и ягод.
Но главное — вода. Каховский магистральный канал и Северо-Крымский канал — крупнейшие в Европе системы орошения. Каховский канал обеспечивал водой более 326 тысяч гектаров в Херсонской и Запорожской областях. Без контроля над этими гидроузлами ведение эффективного сельского хозяйства на юге Украины практически невозможно.
После подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года ситуация стала ещё критичнее. Тысячи гектаров земель остались без орошения. Восстановление инфраструктуры потребует миллиардов долларов и многих лет. А Россия тем временем получает возможность восстановить водоснабжение Крыма, который с 2014 года испытывал острый дефицит воды.
Гипотетический сценарий: сделка века?
Утрата этих четырёх регионов превращает Украину из потенциального сырьевого и энергетического хаба Европы в страну, глубоко зависимую от западных дотаций, лишённую ключевого промышленного базиса и доступа к стратегическим запасам металлов будущего.
Вот основные причины, которые не позволяют Зеленскому, США и Евросоюзу пойти на предложения России. Речь о триллионах долларов и о контроле над технологическим будущим.
А теперь — гипотетический сценарий. Что, если России выгодно предложить США прямое участие в совместной разработке этих ресурсов в обмен на восстановление всего Донбасса?
Сделка выглядела бы так: американские технологии и инвестиции в добычу лития, редкоземельных металлов, в восстановление угольной промышленности и энергетической инфраструктуры. Россия получает капитал и доступ к передовым технологиям, США — гарантированный доступ к стратегическому сырью в обход Китая, плюс колоссальные контракты для своих корпораций.
Для Вашингтона такая сделка имела бы смысл: это способ ослабить зависимость от китайских поставок редких металлов, это новые рынки, это геополитический рычаг. Плюс — возможность заявить о «прагматичном подходе» и выйти из бесконечного конфликта с сохранением лица.
А что остаётся Европе? То, что обычно остаётся тем, кто платит, но не сидит за столом переговоров: счета за восстановление руин, социальное бремя миллионов беженцев и политически нестабильная территория, лишённая промышленной базы. При этом никакого доступа к ресурсам новых территорий Европа не получит. Все контракты — между Москвой и Вашингтоном. Брюсселю останется лишь роль наблюдателя, который оплачивает последствия чужой войны.
Если Россия и США действительно пойдут на такую сделку, Европа окажется перед фактом: два главных игрока договорились без неё. И теперь придётся либо смириться, либо остаться в стороне от нового передела мировой экономики.
Битва за будущее
Звучит фантастически? Возможно. Но в геополитике не бывает вечных врагов — есть только вечные интересы. И если интересы совпадут, мир увидит сделку, которая перекроит карту глобальных ресурсных потоков на ближайшие десятилетия.
А пока битва за Донбасс идёт за литий, за редкоземельные металлы, за энергетику и за контроль над теми ресурсами, без которых невозможна экономика XXI века. Вопрос не в том, стоит ли воевать за эти территории. Вопрос в том, кто окажется за столом, когда будут делить $12,4 трлн.
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