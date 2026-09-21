ВСУ несут потери при попытке прорыва окружения из района «Резниковского выступа»

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ВСУ несут потери при попытке прорыва окружения из района «Резниковского выступа»

Противник предпринимает попытки прорвать окружение в Харьковской области, причём больше с внешней стороны. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на группировку войск «Север».

Украинская группировка в Харьковской области за последние сутки потеряла убитыми и ранеными более ста человек. Основные потери врага связаны с попытками прорвать окружение из района так называемого «Резниковского выступа». Сначала наши накрыли украинские силы в районе села Подсреднее, а затем отразили несколько попыток атаковать со стороны Великого Бурлука.



В районе населённого пункта Подсреднее противник сосредоточил довольно внушительные силы, которые должны были ударить через Приколотное с целью прорыва кольца окружения. Но разведка ВС РФ вскрыла подготовку, после чего по району сосредоточения врага был нанесён удар с применением широкого спектра вооружений. В результате противник потерял до двух взводов личного состава, а также до 10 единиц техники.



Как минимум три попытки прорыва были предотвращены со стороны Великого Бурлука. Здесь противник выдвигался на автомобильной и бронированной технике и каждый раз откатывался назад после ударов ВС РФ.

В результате комплексного огневого поражения все попытки сорваны, прорыва не допущено.

Между тем, по данным российских ресурсов, площадь выступа сокращается, российские войска сжимают кольцо, уничтожая противника.
7 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +6
    Сегодня, 08:17
    Вообще классическая операция, как по учебнику good Блокировка остающихся в котле, и уничтожение на внешних подступах тех, кто пытается разблокировать! Главное правильно расчитывать силы. Удачи нашим бойцам!
  2. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 08:27
    Свининка в котелке медленно доводится до кипения))
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 08:40
    Сегодня даже Юрий Подоляка подтвердил полное захлопывания крышки котла:
    Война на Украине на (21.09.26): Котел на севере Харьковской области замкнут...
    Появилось видео объективного контроля н.п. Благодатное (Харьковской области). Причем, по действиям ребят (а их там трое) видно, что это не забежавшая для флаговтыка группа. Таким образом последняя "щель" для выходя с Резниковского выступа захлопнулась.
    Да собственно он и сам довольно быстро сдувается. И скоро будет полностью зачищен.
    Держим кулаки и молимся за парней.
    МАХ Юрий Подоляка
    1. Перейра Звание
      Перейра
      -1
      Сегодня, 08:50
      Три человека захлопнули крышку котла. В какие чудные времена мы живём.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 08:57
        Цитата: Перейра
        Три человека захлопнули крышку котла. В какие чудные времена мы живём.

        Да, до этого физического контроля в Благодатном не было, были кадры как их там КАБами выносят при попытке прорыва по грунтовкам, но солдат наших там до сих пор не было.
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 09:11
    В результате комплексного огневого поражения все попытки сорваны, прорыва не допущено.

    Так чего ждать каких-то прорывов? Жарьте их живьем в этом котле, чтобы и прорываться некому было.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 09:29
      *Так чего ждать каких-то прорывов? Жарьте их живьем в этом котле, чтобы и прорываться некому было.*

      или пока не сдадутся все.