ВСУ несут потери при попытке прорыва окружения из района «Резниковского выступа»
4 4387
Противник предпринимает попытки прорвать окружение в Харьковской области, причём больше с внешней стороны. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на группировку войск «Север».
Украинская группировка в Харьковской области за последние сутки потеряла убитыми и ранеными более ста человек. Основные потери врага связаны с попытками прорвать окружение из района так называемого «Резниковского выступа». Сначала наши накрыли украинские силы в районе села Подсреднее, а затем отразили несколько попыток атаковать со стороны Великого Бурлука.
В районе населённого пункта Подсреднее противник сосредоточил довольно внушительные силы, которые должны были ударить через Приколотное с целью прорыва кольца окружения. Но разведка ВС РФ вскрыла подготовку, после чего по району сосредоточения врага был нанесён удар с применением широкого спектра вооружений. В результате противник потерял до двух взводов личного состава, а также до 10 единиц техники.
Как минимум три попытки прорыва были предотвращены со стороны Великого Бурлука. Здесь противник выдвигался на автомобильной и бронированной технике и каждый раз откатывался назад после ударов ВС РФ.
В результате комплексного огневого поражения все попытки сорваны, прорыва не допущено.
Между тем, по данным российских ресурсов, площадь выступа сокращается, российские войска сжимают кольцо, уничтожая противника.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация