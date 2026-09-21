В Румынии задержан политик Джорджеску, победивший в 2024 в первом туре выборов

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В Румынии задержан политик Джорджеску, победивший в 2024 в первом туре выборов

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску был задержан сотрудниками Управления по расследованию деяний организованной преступности и терроризма. В отношении политика проводится расследование по делу о предполагаемом создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями. Одновременно прошли пять обысков в Бухаресте и ряде населённых пунктов. По версии следствия, группа была создана ещё в сентябре 2021 года.

История Джорджеску получила широкую известность после президентских выборов 2024 года. Он неожиданно (в первую очередь для правящих кругов занял первое место в первом туре, набрав почти 23% голосов, после чего Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов. Суд ссылался на выявленные нарушения финансирования кампании и предполагаемые операции иностранного влияния - мол, вмешалась Россия. Российская сторона обвинения во вмешательстве отрицала, а в конечном итоге и само следствие заявило о том, что конкретных доказательств целенаправленного иностранного вмешательства обнаружено не было.

Теперь задержание политика вновь ставит вопросы о состоянии румынской политической системы. Для сторонников Джорджеску последовательность событий - от победы в первом туре до отмены выборов и последующих уголовных дел - стала новым поводом говорить о том, что термин «румынская демократия» заиграл новыми красками. При этом обвинения в новом деле пока являются предметом расследования и сами по себе не означают установления виновности Джорджеску.

Ситуация с Кэлином Джорджеску является свидетельством болезни современной выборной системы, причём практически по всему миру.
5 комментариев
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 08:47
    Это другое, тут понимать надо. Это же не джунгли Россия, а цветущий сад. smile
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +4
      Сегодня, 08:53
      Свободу Кэлину Джорджеску!!!

      Предлагаю обменять репрессированного Гейропой политика на Киркорова)
      1. Levinstein Звание
        Levinstein
        +1
        Сегодня, 09:08
        Киркоров же не румын - та какая разница wink
    2. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +2
      Сегодня, 08:54
      Он неожиданно (в первую очередь для правящих кругов занял первое место в первом туре, набрав почти 23% голосов, после чего Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов.

      Дикие Люди!!! laughing Нужно к ним Панфилову отправить, пусть научит выборы организовывать! wink
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 09:27
    Буржуазная типа демократия - она везде одинаковая. Лишь с небольшими отличиями.