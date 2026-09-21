В Румынии задержан политик Джорджеску, победивший в 2024 в первом туре выборов
1 6315
Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску был задержан сотрудниками Управления по расследованию деяний организованной преступности и терроризма. В отношении политика проводится расследование по делу о предполагаемом создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями. Одновременно прошли пять обысков в Бухаресте и ряде населённых пунктов. По версии следствия, группа была создана ещё в сентябре 2021 года.
История Джорджеску получила широкую известность после президентских выборов 2024 года. Он неожиданно (в первую очередь для правящих кругов занял первое место в первом туре, набрав почти 23% голосов, после чего Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов. Суд ссылался на выявленные нарушения финансирования кампании и предполагаемые операции иностранного влияния - мол, вмешалась Россия. Российская сторона обвинения во вмешательстве отрицала, а в конечном итоге и само следствие заявило о том, что конкретных доказательств целенаправленного иностранного вмешательства обнаружено не было.
Теперь задержание политика вновь ставит вопросы о состоянии румынской политической системы. Для сторонников Джорджеску последовательность событий - от победы в первом туре до отмены выборов и последующих уголовных дел - стала новым поводом говорить о том, что термин «румынская демократия» заиграл новыми красками. При этом обвинения в новом деле пока являются предметом расследования и сами по себе не означают установления виновности Джорджеску.
Ситуация с Кэлином Джорджеску является свидетельством болезни современной выборной системы, причём практически по всему миру.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация