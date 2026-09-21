Логистический центр BDU Logistic и газовую станцию в Боярке навестили «Герани»
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ВС РФ продолжают нанесение ударов по Украине. По данным от Минобороны, в ночь с воскресенья на понедельник, 21 сентября, основные атаки были проведены на объекты в Киевской и Одесской областях. Били по логистическим центрам, складам, портам и морским судам, а также энергетической инфраструктуре.
Судя по заявлению, ракеты в ходе ночной атаки не применялись, работали исключительно дроны-камикадзе типа «Герань», в том числе реактивные. Это подтверждают различные украинские околовоенные паблики. В результате ударов по Киевской области поражены: логистический центр BDU Logistic, расположенный в населённом пункте Счастливое. Данный комплекс использовался для хранения продукции военного назначения. Также в Боярке (11 км юго-западнее Киева) поражена газораспределительная станция.
В Одесской области в результате ударов прилетело по двум портам: в Одессе беспилотники атаковали морское судно типа сухогруз с грузом военного назначения, а в дунайском Измаиле били по портовой инфраструктуре, используемой для операций по разгрузке-загрузке.
Кроме того, в акватории Чёрного моря на переходе поражено морское судно типа сухогруз, идущее в Одессу.
Ранее в Минобороны заявили, что будут наращивать удары по Киеву в ответ на массированные атаки украинских дронов и ракет на Москву.
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