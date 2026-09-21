Логистический центр BDU Logistic и газовую станцию в Боярке навестили «Герани»

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Логистический центр BDU Logistic и газовую станцию в Боярке навестили «Герани»

ВС РФ продолжают нанесение ударов по Украине. По данным от Минобороны, в ночь с воскресенья на понедельник, 21 сентября, основные атаки были проведены на объекты в Киевской и Одесской областях. Били по логистическим центрам, складам, портам и морским судам, а также энергетической инфраструктуре.

Судя по заявлению, ракеты в ходе ночной атаки не применялись, работали исключительно дроны-камикадзе типа «Герань», в том числе реактивные. Это подтверждают различные украинские околовоенные паблики. В результате ударов по Киевской области поражены: логистический центр BDU Logistic, расположенный в населённом пункте Счастливое. Данный комплекс использовался для хранения продукции военного назначения. Также в Боярке (11 км юго-западнее Киева) поражена газораспределительная станция.



В Одесской области в результате ударов прилетело по двум портам: в Одессе беспилотники атаковали морское судно типа сухогруз с грузом военного назначения, а в дунайском Измаиле били по портовой инфраструктуре, используемой для операций по разгрузке-загрузке.

Кроме того, в акватории Чёрного моря на переходе поражено морское судно типа сухогруз, идущее в Одессу.

Ранее в Минобороны заявили, что будут наращивать удары по Киеву в ответ на массированные атаки украинских дронов и ракет на Москву.
8 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 08:55
    Що цэ такэ? Кастрюлеголовые дегенераты тута верещали що удары были показухой перед выборами , а оно вона как.
  2. asher Звание
    asher
    -1
    Сегодня, 09:05
    Какой скользкий термин придумали любители громких докладов - "поражено", нанесено "поражение". То что реально при этом судно на плаву и груз поступил нацистам, вроде как и не важно.
    1. Зодиак Звание
      Зодиак
      +2
      Сегодня, 09:15
      Вы вспомните значение слова "поражено", может тогда и возмущения у вас прекратятся.
    2. navigator777 Звание
      navigator777
      +1
      Сегодня, 09:44
      Есть еще "перегрупировка" , " заняли более выгодные позици ", " а результате падения обломков" их много этих терминов, у военных в обиходе это все назыаается просто про...ли. laughing
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +6
    Сегодня, 09:08
    Били по логистическим центрам, складам

    Били и попали. Слева фото склада "Сильпо" в Одесской области, справа ТЦ "Интрейд" в Запорожье.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:40
      Цитата: Монтесума
      Били и попали. Слева фото склада "Сильпо"

      Сейчас вся Украина - "Сильпо".
  4. Пенза мстит
    Пенза мстит
    0
    Сегодня, 09:41
    Хороший размен, нам НПЗ все выносят, а мы им заправки и складики полупустые, ждём, наблюдаем, скоро нам вынесут всю энергетику, логистику, склады с продовольствия и мы ссать в лотки кошачьи начнем, а выборы победила единая Россия...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:49
    в ответ на массированные атаки украинских дронов и ракет на Москву.
    . Опять в ответ, да ещё и по столице...
    Вот кто так заявляет, пишет... зачем?
    Ладно некоторых перевозбужденных это радует... а остальные, те кто реально оценивает ситуацию и умеют думать, их что, порадует именно такое?
    Короче, за изложение темы ДВОЙКА... soldier