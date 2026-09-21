Премьер Норвегии призвал серьёзно отнестись к словам Туска о «российской угрозе»

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Премьер Норвегии призвал серьёзно отнестись к словам Туска о «российской угрозе»

Премьер-министр Норвегии заявил, что предупреждение главы польского правительства Дональда Туска о возможных российских гибридных действиях против стран, поддерживающих Украину, следует воспринимать всерьёз. Об этом Йонас Гар Стёре сказал после переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни в Оттаве.

Стёре сослался на оценку норвежской разведки: она, видите ли, фиксирует реальные угрозы, связанные с гибридной активностью, вплоть до возможного саботажа.



Карни, в свою очередь, согласился с позицией норвежского коллеги и сослался на канадскую разведку, которая тоже «фиксирует»...

Он назвал развитие международных связей, включая отношения с Норвегией, частью ответа на «угрозы со стороны России». Видимо, других поводов для развития связей у Оттавы и Осло не существует....

Так называемое предупреждение Туска прозвучало 17 сентября в польском Сейме. Польский премьер заявил, что, по оценке разведслужб, Россия может усилить удары по Украине, в том числе вблизи польской границы. Он также говорил о риске гибридных ударов дронами и ракетами по государствам, поддерживающим Украину; по его версии, такие инциденты могут быть представлены как случайные. Публичных доказательств конкретного российского плана Туск тогда не представил, обозначив оценку как информацию разведки.
4 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 08:59
    А ты думал с тобой шутить будут за помощь бандэрлогам? Запасайся памперсами повышенной ёмкости.
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Сегодня, 09:01
    Норвежцы по одной из версий - одни из заказчиков терактов против «Северных потоков»… это версия!
    Они главные выгодоприобретатели от их проведения… это истина!
    Денег у них много, больше 2 триллионов $… пора их начинать уже бить! Они точно никому на… совсем не нужны, из-за них точно никто войну не начнёт.
    На мой взгляд, должны очень строго ответить за свое поведение, прежде всего деньгами - которые они кстати щедро жертвуют украине…
  3. axren1 Звание
    axren1
    +2
    Сегодня, 09:12
    Все кто только открыл рот угрожая России и ее народам должны получить то чего они выпрашивают- 1лей как минимум ...
  4. Комментарий был удален.
  5. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:48
    Так называемое предупреждение Туска прозвучало 17 сентября в польском Сейме.

    В четверг в ходе прений в польском сейме премьер-министр Дональд Туск сделал громкое заявление, обнародовав то, о чем как правило умалчивается: "Наши украинские партнеры сообщили мне, что потери ВСУ убитыми и ранеными в последнее время достигли 27 тысяч в месяц.