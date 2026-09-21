Премьер Норвегии призвал серьёзно отнестись к словам Туска о «российской угрозе»
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Премьер-министр Норвегии заявил, что предупреждение главы польского правительства Дональда Туска о возможных российских гибридных действиях против стран, поддерживающих Украину, следует воспринимать всерьёз. Об этом Йонас Гар Стёре сказал после переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни в Оттаве.
Стёре сослался на оценку норвежской разведки: она, видите ли, фиксирует реальные угрозы, связанные с гибридной активностью, вплоть до возможного саботажа.
Карни, в свою очередь, согласился с позицией норвежского коллеги и сослался на канадскую разведку, которая тоже «фиксирует»...
Он назвал развитие международных связей, включая отношения с Норвегией, частью ответа на «угрозы со стороны России». Видимо, других поводов для развития связей у Оттавы и Осло не существует....
Так называемое предупреждение Туска прозвучало 17 сентября в польском Сейме. Польский премьер заявил, что, по оценке разведслужб, Россия может усилить удары по Украине, в том числе вблизи польской границы. Он также говорил о риске гибридных ударов дронами и ракетами по государствам, поддерживающим Украину; по его версии, такие инциденты могут быть представлены как случайные. Публичных доказательств конкретного российского плана Туск тогда не представил, обозначив оценку как информацию разведки.
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