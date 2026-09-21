Пакистан нанёс новый авиаудар по Афганистану: волна обострения конфликта
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Вооружённые силы Пакистана атаковали приграничную территорию Афганистана. В ходе удара пакистанских ВВС по афганской провинции Кунар, расположенной в северо-восточной части страны, погибли люди.
Об этом сообщает телеканал Tolo News (Афганистан), ссылаясь на местную администрацию.
Известно как минимум о трёх жертвах авиаудара. Также несколько афганских граждан получили ранения.
В сообщении говорится и о разрушенных домах мирных жителей. В частности, полностью разрушен дом одного из них, которого зовут Нур Мухаммад. Он проживал в уезде Нургал.
Атака боевой авиации Пакистана на провинции Кунар и Пактика произошла сегодня ночью. В частности, удар по дому Нура Мухаммада состоялся в 3.30. Факт атаки авиации пакистанские власти пока не подтвердили.
Этому предшествовало нападение неизвестных на полицейский участок в северо-западной части Пакистана, которое произошло за два дня до налёта авиации на афганскую территорию.
Вполне возможно, что данные события являются началом нового обострения ситуации в регионе. В феврале между Афганистаном и Пакистаном произошёл самый крупный вооружённый конфликт за многие годы. Похоже, что он ещё не закончился. Тем более, что факты столкновений на границе фиксировались и во время относительного затишья. Наиболее неспокойная обстановка, как и раньше, отмечается в афганской приграничной провинции Кунар. Пакистанские военные периодически наносили точечные удары здесь, а также в Пактике и Пактии.
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