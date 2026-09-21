Пакистан нанёс новый авиаудар по Афганистану: волна обострения конфликта

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Пакистан нанёс новый авиаудар по Афганистану: волна обострения конфликта


Вооружённые силы Пакистана атаковали приграничную территорию Афганистана. В ходе удара пакистанских ВВС по афганской провинции Кунар, расположенной в северо-восточной части страны, погибли люди.



Об этом сообщает телеканал Tolo News (Афганистан), ссылаясь на местную администрацию.

Известно как минимум о трёх жертвах авиаудара. Также несколько афганских граждан получили ранения.

В сообщении говорится и о разрушенных домах мирных жителей. В частности, полностью разрушен дом одного из них, которого зовут Нур Мухаммад. Он проживал в уезде Нургал.

Атака боевой авиации Пакистана на провинции Кунар и Пактика произошла сегодня ночью. В частности, удар по дому Нура Мухаммада состоялся в 3.30. Факт атаки авиации пакистанские власти пока не подтвердили.

Этому предшествовало нападение неизвестных на полицейский участок в северо-западной части Пакистана, которое произошло за два дня до налёта авиации на афганскую территорию.

Вполне возможно, что данные события являются началом нового обострения ситуации в регионе. В феврале между Афганистаном и Пакистаном произошёл самый крупный вооружённый конфликт за многие годы. Похоже, что он ещё не закончился. Тем более, что факты столкновений на границе фиксировались и во время относительного затишья. Наиболее неспокойная обстановка, как и раньше, отмечается в афганской приграничной провинции Кунар. Пакистанские военные периодически наносили точечные удары здесь, а также в Пактике и Пактии.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -1
    Сегодня, 09:31
    Донни ТВОЙ выход!!!!! laughing
    Коротко но по делу.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 09:39
    Помогал Пакистан Афганским моджахедам во время нашего там присутствия и через него шли деньги и вооружение для борьбы с так называемыми шурави. А потом мы вышли и штаты там хозяйничали развали всю налаженную нами государственную систему. Пуштуны Афганистана и Пакистана помогали друг другу, но потом всякие радикалы взяли власть в Афгане, что привело к несогласию разных групп и интересов за дальнейшее развитие и вот уже АфганоПакистанский конфликт назревает от этих противоречий.
    Получается радикальный исламизм - это бич всего мира где одни радикалы мочат других и это кому-то очень выгодно.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:42
      Irokez hi ,а вы думаете Афганистан может без боевых действий? И не важно кто в противниках.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 09:55
        Цитата: Ропот 55
        вы думаете Афганистан может без боевых действий?

        Думаю сможет если никто мешать не будет. Главное что бы местные народы договорились между собой, а так да будет как в Сирии все против всех.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:41
    Одни басмачи убивают других , небось опять мелкобриты подсуетили.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 09:42
    Паки слишком долго пестовали исламский фундаментализм в Афгане. Теперь их создание начинает кусать создателя.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:47
      Vulpes hi , ничего им полезно,пущай на себе почувствуют всё "прелести" подобных войн.