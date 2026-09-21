Россия наращивает выпуск ударных БПЛА типа «Герань» - Politico
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Россия планирует увеличить выпуск ударных беспилотников типа «Герань» за счёт расширения производства, в том числе углеродного волокна. Об этом сообщает Politico.
Москва намерена построить новую линию по выпуску углеродного волокна, расширив мощности завода «Алабуга-Волокно» в Татарстане. На сайте данного предприятия говорится, что в планах постройка четырёх новых линий и выход на выпуск до 10 тысяч тонн волокна. Площадки под новые линии уже готовы. Таким образом Россия уменьшит зависимость от поставок из Китая, обеспечив данным материалом авиационную и оборонную промышленность.
Рост выпуска углеродного волокна позволит нарастить выпуск дронов-камикадзе типа «Герань» примерно на 28 тысяч единиц в год. Сегодняшние объёмы выпуска «Гераней» на Украине оценивают как более 36 тысяч единиц. Как утверждается, завершение проекта запланировано на 2027 год, а выход на заявленную мощность — в течение 2028-го.
Ранее украинская военная разведка утверждала, что Россия наращивает выпуск и применение новых реактивных беспилотников «Герань-4» и «Герань-5», при этом отправляя часть продукции на склады, создавая запас на случай расширения конфликта. При этом для ударов по Украине применяются и более ранние поршневые модификации.
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