ВДВ в битве за Москву
На фото: Иван Георгиевич Старчак — советский фронтовой разведчик, десантник. Один из руководителей обороны на Варшавском шоссе в октябре 1941 года. Командир ряда воздушных десантов 1941—1942 годов
В августе 1941-го года в лагере под Юхновом начал формироваться парашютно-десантный отряд Западного фронта. Командиром его стал капитан Старчак Иван Георгиевич. Отряд комплектовали из воинов фронтовых аэродромных частей. Кроме того, в него вошло несколько десятков хорошо обученных десантников из 214-й воздушно-десантной бригады. Всего в отряде было более 400 человек.
Противник быстро продвигался на восток, и уже к 4 октября отряду Старчака было приказано занять оборону по реке Угра у Юхнова. Этот рубеж находился всего в 205 км от столицы. Кроме десантников, здесь в то время не было ни одной воинской части. Восточный берег реки Угра, где занял оборону отряд, господствовал над лежащей впереди местностью. Главные усилия отряда были сосредоточены на контроле узкой полоски шоссе. Утром 5 октября отряд отразил первый натиск врага. В течение дня десантникам пришлось отбить ещё несколько яростных атак.
В тот же день на рассвете небольшая группа десантников во главе с лётчиком старшим лейтенантом Балашовым совершила налёт на аэродром, с которого советские лётчики не успели перегнать три бомбардировщика ТБ-3. Два самолёта десантники сожгли, один угнали. На нём взлетел Балашов, который до этого ни разу не пилотировал четырёхмоторный самолёт.
Особенно тяжёлыми были бои 6 и 7 октября. Оставив небольшую группу десантников на берегу реки у Варшавского шоссе для прикрытия выхода из боя отряда, капитан Старчак вывел роту на промежуточный оборонительный рубеж в деревне Стрекалово. Сюда прибыли рота курсантов и батарея 76-мм орудий из Подольского военного училища, которые значительно усилили отряд. Но и с этими силами трудно было рассчитывать на устойчивую оборону.
8 октября противник ввёл в бой новые силы. Десантники, отразив яростные атаки врага, в ночь на 9 октября отошли на новый оборонительный рубеж по реке Изверь. Утром 9 октября фашисты сразу в нескольких местах попытались форсировать реку своими передовыми отрядами и разведывательными группами, но безуспешно.
Десантники удержали свой берег. У артиллеристов кончились боеприпасы, в отряде были значительные потери. В нём уже насчитывалось меньше сотни человек. Командир отряда вынужден был сосредоточить всех способных вести бой у переправы.
К вечеру 9 октября на смену десантникам пришли танкисты. Если 4 октября на 205-м километре путь врагу преградили 410 парашютистов, то 9 октября на 180-м километре от Москвы их в строю осталось лишь около 60 человек. Но потери были не напрасны. 5 суток потребовалось гитлеровцам, чтобы преодолеть 25 км.
Так мужественно и стойко защищали Москву воины-десантники осенью 1941 года на этом направлении.
На рассвете 5 декабря 1941 года советские войска нанесли первые мощные контрудары по вражеским войскам под Москвой.
Соединения 3-й и 4-й немецких танковых групп, потерпев поражение под Москвой, пытались закрепиться вдоль Ленинградского шоссе. С этой целью противник спешно усилил свою клинскую группировку, предприняв ряд ожесточенных контратак и контрударов. Но войска 20-й и 1-й ударных армий блокировали немецкие силы в Клину и начали действовать по их уничтожению.
В этой обстановке гитлеровцы стали отходить на Волоколамск, рассчитывая закрепиться на заранее подготовленном к обороне выгодном естественном рубеже по рекам Лама и Руза. Вражеские войска отходили по единственной, пока не перехваченной дороге, ведущей к Теряевой Слободе. Сюда и были выброшены десанты отряда Старчака.
В ночь на 15 декабря десантники Старчака перехватили дорогу, уничтожали мосты, разрушали линии связи и стали на пути отхода гитлеровских войск. Десантники не только перерезали дорогу из Клина к Теряевой слободе. Решительными действиями они перехватывали все возможные пути отхода гитлеровцев в этом районе и в других районах на запад. Изо дня в день десантники нападали на колонны войск, уничтожали небольшие вражеские гарнизоны, технику противника, особенно транспорт с горючим, без которого все машины и танковые роты превращались в груду металла. Там, где действовали десантники, ночное движение по дорогам было полностью парализовано. Едва наступали сумерки, как всё замирало до рассвета. Даже днём гитлеровцы сопровождали свои колонны танками. Но и танки не спасали врага.
Враг выбился из сил, тщетно пытаясь уничтожить отважных десантников. На дорогах появились щиты с надписями «Русские парашютисты», и стрелы на этих щитах указывали опасные места.
Против десанта были брошены карательные отряды с танками и бронеавтомобилями. Для устрашения немцы вешали на телеграфных столбах убитых десантников с надписями о том, что германское командование так будет карать всякого, кто окажет им сопротивление. Но все меры, принимаемые фашистами, вызывали у десантников ещё больший гнев и ненависть к врагу, побуждали сражаться с ним ещё ожесточеннее.
За 9 суток боевых действий отряда в тылу гитлеровских войск десантники взорвали 29 мостов, сожгли 48 автомашин, 2 танка, 2 штабные машины, уничтожили много вооружения и истребили более 400 вражеских солдат и офицеров.
С 18 по 24 декабря отряд капитана Старчака блокировал дороги Клин-Волоколамск, Лотошино-Волоколамск, Ново-Петровское-Клин и железную дорогу Шаховская-Новопетровское. Конечно, сравнительно небольшому отряду не под силу было освободить крупные населенные пункты, где были сосредоточены значительные силы фашистов.
Действуя небольшими группами на коммуникациях противника в обширном районе, десантники способствовали успешному наступлению войск на Волоколамско-Клинском направлении.
Зимой 1941-1942 годов немецкие фашистские войска, разбитые под Москвой, отходили под ударами советских войск, пытаясь задержаться на заранее подготовленных рубежах. Сопротивление гитлеровцев постепенно нарастало за счет подтягивания к фронту свежих сил. Однако советские войска центра и левого крыла Западного фронта продолжали наступление и к началу января вышли на рубеж Наро-Фоминск, Калуга.
В это время для войск Западного фронта наиболее сильна была Кондрово-Юхнов-Медынская группировка противника. Быстрый ее разгром был важнейшей задачей армии левого крыла Западного фронта. Выполнение указанной задачи было возложено на армию левого крыла фронта и 1-й гвардейский кавалерийский корпус.
В этой обстановке командованием Западного фронта было принято решение применить воздушный десант в полосе наступления 43-й армии.
В состав воздушного десанта вошли два парашютно-десантных батальона под командованием майора Старчака, а в состав посадочной группы этого десанта — 250-й воздушно-десантный полк. Командиром воздушного десанта был назначен командир полка майор Солдатов.
Воздушному десанту 3 января 1942 года была поставлена задача, которая сводилась к следующему: после выброски и высадки в тылу противника перерезать дорогу, идущую из Медыни на Гжатск, и все дороги на северо-запад от Варшавского шоссе; захватить станцию Мятлево и нарушить движение по железной дороге, а также воспретить возможный отход противника из Медыни на Юхнов и из Юхнова к станции Мятлево.
Подготовка к десантированию и разработка плана действий с целью сохранения внезапности его применения были проведены до постановки задач командиру воздушного десанта. План предусматривал выброску парашютно-десантного батальона майора Старчака на аэродром у Бол. Фотьяново с целью захвата и обеспечения приема на нем посадочного десанта, который предполагалось перебросить самолетами ТБ-3 и ПС-84.
На 2-й парашютно-десантный батальон, выделенный из состава 201-й воздушно-десантной бригады, возлагалась задача: после десантирования в район Гусево, Бордуково и Исаково (все пункты в 12–15 км северо-западнее Медыни) частью сил захватить и прочно удерживать мост через реку Шаня и Шанский завод, овладеть и удержать Кременское, а главными силами выйти на шоссе Юхнов – Медынь, где взорвать мост через реку Шаня в 1 км юго-западнее Косово и, выставив сильные заслоны, прекратить всякое движение по шоссе.
После захвата парашютистами аэродрома у Бол. Фотьяново на нем должны были высаживаться главные силы воздушного десанта – 250-й воздушно-десантный полк (1300 человек).
Количество самолетов, выделенных для десантирования, было ограничено, но все же позволяло осуществить выброску парашютистов одним рейсом, а переброску посадочного десанта двумя-тремя рейсами. С утра 3 января 1942 года планом предусматривалась разведка аэродромов и авиации противника в районах, прилегающих к месту десантирования и боевых действий воздушного десанта. За полтора часа до вылета парашютной группы предполагалось выслать специальный самолет для разведки погоды по маршруту полета в районе и в районе десантирования, так как в это время года погода была очень неустойчива, а частые метели, снегопады создавали большие трудности для полетов авиации и выброса парашютистов.
За несколько часов до выброски парашютистов, непосредственно перед десантированием, намечалось нанести удар с воздуха по предполагаемым гарнизонам и резервам противника в районах Медынь, Адуева, станция Говардова, Юхнов, чтобы отвлечь противника от района десантирования и воспрепятствовать подходу к этому району его резервов для борьбы с десантниками.
В связи со значительной активностью авиации и сильным зенитным огнем противника было принято решение о проведении десантирования в ночных условиях. Прикрытие исходного района для десантирования (аэродрома Внуково) возлагалось на истребительную авиацию Московской зоны ПВО.
Для захвата аэродрома из состава парашютного десанта были выделены группы захвата, группы обеспечения, резервы и стартовые команды. Группа захвата предназначалась для подавления сопротивления гарнизона летно-технического состава и захвата летного поля, материальной части аэродрома, сооружений и средств связи. Десантирование группы осуществлялось непосредственно на летное поле аэродрома.
Группа обеспечения выбрасывалась в 1-2 километрах от аэродрома, чтобы захватить удобные для обороны рубежи и воспрепятствовать подходу резервов противника к аэродрому.
Резерв командира парашютного десанта в составе взвода выбрасывался вместе с командиром батальона над центром аэродрома.
Стартовая команда десантировалась посадочным способом через тридцать минут после выброски парашютного десанта вслед за группой захвата вместе с радиостанцией и приводными средствами. Для обозначения посадочной площадки было подготовлено стартовое имущество, отработана система обозначения ночного старта. В состав стартовой команды были включены также саперы-подрывники для разведки летного поля и устранения заграждений на нем.
Предполагалось, что если к моменту прихода самолета со стартовой командой время десантирования на аэродроме не будет выложен сигнал посадки, самолеты должны были ожидать в воздухе в районе аэродрома полчаса. По истечении этого времени при отсутствии сигналов, разрешающих посадку, самолет со стартовой командой должен был возвратиться на свой аэродром.
Командир парашютного десанта развернул свой командный пункт на том месте, где приземлился, и руководил боем по захвату аэродрома. В последующем он переносил его туда, откуда было удобнее управлять высадкой посадочного десанта и своими подразделениями. Сразу после приземления парашютного десанта были высланы разведгруппы и дозоры в разные направления на расстоянии до 5-10 километров от аэродрома.
В случае неудачной попытки захвата аэродрома командир десанта должен был доложить об этом старшему штаба, а свой отряд выводить на соединение с 1-м батальоном 201-й воздушно-десантной бригады или в соответствии со сложившейся обстановкой действовать по нарушению управления и работы тыла противника в интересах войск 43-й армии.
Полный план боевых действий в тылу противника был детально изучен со всеми офицерами, а план захвата аэродрома «проигран» на картах. Кроме того, парашютисты накануне вылета ознакомились со всеми деталями захвата аэродрома, и в случае потери ориентировки или неудачного приземления каждый десантник подразделения должен был действовать самостоятельно в интересах выполнения общей задачи.
Парашютно-десантный отряд Старчака был десантирован в ночь на 4 января, как и предусматривалось планом, на аэродром Бол. Фотьяново. После приземления на сборный пункт группы захвата не вышло около 15 процентов от её состава. Тем не менее, командир воздушного десанта, не дожидаясь полного сбора, перешел в атаку. Однако подавить сопротивление противника и захватить аэродром им удалось только к исходу 4 января. Во время боя десантниками было уничтожено двенадцать огневых точек.
Захватив аэродром, десантники перешли к его обороне и подготовке к приему транспортных самолетов с посадочным десантом. Но с утра 5 января резко изменилась погода, поднялась сильная метель. Аэродром оказался занесенным сугробами снега.
В связи с тяжелыми метеорологическими условиями 5 и 6 января и изменившейся за это время оперативной обстановкой, выброска и высадка остальной части воздушного десанта в намеченных районах были отменены, а парашютный десант майора Старчака перешел к самостоятельным диверсионным действиям в тылу противника в полосе наступления 43-й армии. В ночь на 8 января в результате внезапного налета отряда была захвачена станция Мятлево, где было уничтожено два эшелона противника с танками и другой боевой техникой.
С 8 по 18 января отряд вёл боевые действия в исключительно трудных условиях суровой зимы 1941-1942 годов на дорогах южнее Медыни, в районе Кондрово, Полотняный завод, и только 19 января с разрешения командования фронта десантники майора Старчака соединились с частями 43-й армии.
Своими смелыми и решительными действиями парашютно-десантный отряд майора Старчака нарушил на некоторое время движение по железной дороге в районе станции Мятлево и частично дезорганизовал работу войскового тыла немцев перед фронтом сорок третьей армии, что немало способствовало ее успешному наступлению.
В связи с тем, что намечавшаяся высадка посадочного десанта в районе Бол. Фотьяново не состоялась, было принято новое решение об использовании воздушного десанта.
Задача войск левого крыла фронта оставалась прежняя — окружить и разгромить юхново-мятлевскую группировку гитлеровцев и развивать успех в северо-западном направлении на Вязьму.
Воздушный десант в составе 250-го воздушно-десантного полка, 2-х батальонов 201-й воздушно-десантной бригады высаживался с целью содействия успешному наступлению 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и войск левого крыла Западного фронта в окружении и уничтожении указанной вражеской группировки.
Район десантирования был намечен юго-восточнее Вязьмы, вблизи деревни Желанья. В результате действиями воздушного десанта в этом районе перехватывались основные пути, по которым шло снабжение юхново-мятлевской группировки противника.
Непосредственно в районе десантирования и вблизи него располагались значительные силы гитлеровцев: в районном центре Знаменка — штаб дивизии, тыловые части и до батальона пехоты; на разъезде Годуновка — склад боеприпасов и охрана силой около батальона; в деревне Подсосонки — крупный штаб; в пунктах Климов Завод, Сидоровское, Синиково, Губино — до батальона пехоты в каждом; на разъезде Дебрянский и на станции Угра — до двух батальонов. Однако из-за сильных снежных заносов эти гарнизоны были почти изолированы друг от друга. В проезжем состоянии поддерживались только наиболее важные дороги. Поэтому десантники, обладая хорошей подвижностью при действиях на лыжах, могли наносить удары по отдельным, даже сильным гарнизонам и успешно нарушать движение противника по редким проезжим дорогам.
Применение воздушного десанта планировалось осуществить ограниченным составом транспортной авиации, хорошо подготовленным к полетам ночью экипажам в три этапа:
первый этап — выброска парашютного десанта для захвата и удержания посадочной площадки с целью обеспечения высадки на ней посадочного десанта;
второй этап — высадка стартовой команды через два часа тридцать минут после выброски парашютного десанта;
третий этап — высадка посадочного десанта через 30 минут после высадки стартовой команды.
В ночь на 18 и в ночь на 19 января 1942 года был выброшен парашютный десант. Выброска прошла успешно, хотя из-за неблагоприятной погоды отдельные экипажи возвращались, не выполнив задачу. Однако, как только погода улучшилась, экипажи этих самолетов при повторных вылетах провели выброску парашютистов точно в указанном месте.
В ходе десантирования парашютной группы в план десантирования была внесена поправка: между первым и вторым рейсами этой группы к исходу 18 января на четырех самолетах была переброшена стартовая команда с радиостанцией и проводными средствами связи.
К утру 19 января силами парашютно-десантной группы, стартовой команды и местного населения была подготовлена посадочная площадка, на которую в последующие три ночи был переброшен посадочный десант – 250-й воздушно-десантный полк в составе 1600 человек и с ним 100 станковых и ручных пулеметов, 90 минометов и противотанковых орудий.
Авиация противника, обнаружив район высадки воздушного десанта, уже с первого дня начала подвергать его бомбардировке и пулеметному обстрелу. Однако благодаря быстроте действий парашютистов потери за весь период десантирования были незначительными.
Парашютистам пришлось не только готовить посадочную площадку для посадочного десанта, но и, не дожидаясь его высадки, приступить к выполнению боевой задачи.
20 января командиру воздушного десанта была уточнена боевая задача: в связи с тем, что с юга в направлении Вязьмы наносили удар части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса с целью прорыва обороны гитлеровцев по Варшавскому шоссе и последующих действий в тылу западнее Вязьмы.
Командующий войсками фронта Жуков приказал к утру 26 января частью сил воздушного десанта захватить опорный пункт противника деревню Ключи и ударом в направлении Людково содействовать 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу в прорыве обороны. Для выполнения указанной задачи были направлены два парашютных батальона под командованием капитана Суржика.
Силами посадочного десанта удерживался рубеж Луга — Желанье — Знаменка.
Отдельные отряды из состава 250-го воздушно-десантного полка действовали на дороге Юхнов — Вязьма, препятствуя движению войск противника. Выполняя поставленную задачу, сводный отряд парашютистов с ходу овладел несколькими населенными пунктами, уничтожив вражеские гарнизоны; к утру 22 января овладел Петрищево, а на следующий день в районе деревни Тыновки соединился с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом и поступил в оперативное подчинение его командира.
Посадочный десант 30 января в районе Глухово вошел в связь с частями этого корпуса, а 4 февраля поступил в подчинение командира 239-й стрелковой дивизии, входящей в состав кавалерийского корпуса генерала Белова.
В последующем батальоны 201-й воздушно-десантной бригады и 250-го воздушно-десантного полка действовали в тылу противника до выхода на соединение с войсками фронта в конце июня 1942 года.
Воздушный десант выполнил ответственную задачу – перехватил и удерживал в течение нескольких дней важнейшие пути противника в тылу его Юхновской группировки, сковал маневр сил и средств, нарушив работу его тыла, чем облегчил наступательные действия войск левого крыла Западного фронта.
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