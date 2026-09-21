Трамп введёт санкции против всего МУС - финансирование организации заблокируется

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Трамп введёт санкции против всего МУС - финансирование организации заблокируется

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила санкции против всего Международного уголовного суда, а не только против отдельных его сотрудников, в том числе Карима Хана. Трамп сам готовится объявить о них уже в ближайшее время.

Вашингтон добивается от суда отмены ордеров на арест израильских руководителей, а также прекращения ранее начатого расследования действий американских военнослужащих в Афганистане.



В июле госсекретарь США Марко Рубио объявил о кампании по дипломатической изоляции МУС и призвал другие государства выйти из состава организации. Ранее Вашингтон уже ввел санкции против ряда судей и прокуроров суда. О начале процедуры выхода из юрисдикции МУС объявил Таджикистан.

Санкции против всей организации могут запретить американским гражданам и компаниям предоставлять МУС средства, товары и услуги без специальной лицензии. По оценке Reuters, это способно затронуть финансовые операции, IT-услуги, страхование и работу следственных групп. Всё это приведёт к блокировке счетов суда, что поставит под большие сомнения саму возможность продолжения его работы.

МУС, напомним, ранее выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
20 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 10:06
    Ну посмотрим у кого тестикулы покрепче окажутся
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 10:43
      А слабо этой МУСе в ответ выдать ордер на арест Донни? belay what
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +1
        Сегодня, 12:04
        Так вот именно, он же Мадуро украл
  2. Трус Звание
    Трус
    +10
    Сегодня, 10:06
    Не для того тебя, пёс смердящий, заводили, чтобы ты руку хозяйскую кусал.
  3. Azim77 Звание
    Azim77
    +2
    Сегодня, 10:07
    Ну если таки дальше будут США быстро "развиваться", где-то начинает маячить шанс, что обе партии США однажды начнут против друг друга вводить санкции..
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 10:36
      Цитата: Azim77

      Мои
      Новые


      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:06
      Ну посмотрим у кого тестикулы покрепче окажутся
      Ответить
      Цитата
      Жалоба


      Трус
      +3
      Сегодня, 10:06
      Не для того тебя, пёс смердящий, заводили, чтобы ты руку хозяйскую кусал.
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      Цитата
      Жалоба


      Azim77
      +1
      Сегодня, 10:07
      Ну если таки дальше будут США быстро "развиваться", где-то начинает маячить шанс, что обе партии США однажды начнут против друг друга вводить санкции
      Вот это была бы потеха!
  4. ВАМ Звание
    ВАМ
    0
    Сегодня, 10:09
    Ну когда полосатикам, кто то, или что то мешает, они сразу на дыбы встают. Хотя МУС в общем очень не понятная организация.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 10:54
      Судя по КПД - абсолютно бессмысленая организация.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:04
      Цитата: ВАМ
      Хотя МУС в общем очень не понятная организация.

      Организация то понятная, но не того укусила, еврейское лобби Вашингтона, такого не прощает.
  5. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 10:12
    МУС, напомним, ранее выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израи

    Этот м̶у̶д̶ мус ставит на одну доску еврея и ВВП?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:54
      Еврей хоть за Родину бьется....
  6. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +6
    Сегодня, 10:14
    Логично, чо. Когда МУС задевал мелких сошек - ему кивали. Чтоб сошки боялись.
    А когда полез на хозяев жизни, мол тысячи и миллионы убитых, то усе. Не лезь на "Юпитеров"
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +3
      Сегодня, 10:18
      Цитата: Макс1995
      Когда МУС задевал мелких сошек - ему кивали


      Первая их ошибка не Нетаньху, а Путин. Сквозь радостные визги русофобов в гейропе было явно видно недоумение мировых лидеров на санкцию ареста руководителя ядерной сверхдержавы hi
  7. Ślązako Звание
    Ślązako
    +2
    Сегодня, 10:14
    Alle diese sogenannten internationalen Organisationen wie NATO, UN, und so weiter gehören den Juden.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:25
    Что можно сказать... а нечего, МУС это дубина, которой грозят... грозят, но пугаются только слабые, готовые сдаст я или не имеющие сил противостоять той свое гадов, которая использует мус5 как инструмент мести, давления и это никак не связано с чем то другим, тем более правды/истины там совсем не много, да и то, она проявляется только тогда, когда это кому то конкретному ВЫГОДНО!
  9. Александр_K Звание
    Александр_K
    +3
    Сегодня, 10:30
    Трамп введёт санкции против всего МУС

    Следующий шаг - санкции против всего ООН. Чтоб знали кто в мире главный и кого надо бояться. В принципе, это все что нам надо знать о международных законах, судах и о праве. Больше нет законных и незаконных санкций, есть только те, к которым можно принудить. Нет международных судов, трибуналов, международных преступлений. А если кто усмотрит такое у гегемона, то этого дерзкого судью или прокурора свозят на экскурсию в Гуантанами, насильно, ночью. Чтоб подумал лучше какая страна виновна во всех преступлениях заранее, а какая - никогда. Вот такая вот сложившаяся правовая система в мире. Ее будущее - это американская юрисдикция на весь мир, + меняющиеся правила. Мадуро здесь первая ласточка.
  10. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 10:47
    .

    МУС, напомним, ранее выдал ордера на арест президента России Владимира Путина

    Ну и почему наш Басманный суд до сих пор не выдал ордера на МУС за попытку насильственной смены власти?
    1. vkfriendly Звание
      vkfriendly
      +1
      Сегодня, 11:51
      Цитата: BAI
      Ну и почему наш Басманный суд до сих пор не выдал ордера на МУС за попытку насильственной смены власти?

      Вы бы для начала инфу поискали это не трудно. "Московский городской суд заочно приговорил прокурора и восемь судей Международного уголовного суда к лишению свободы на сроки до 15 лет. По данным Генпрокуратуры, представители МУС привлекали россиян к ответственности по сфальсифицированным основаниям и выдавали незаконные ордера на арест."
  11. vkfriendly Звание
    vkfriendly
    0
    Сегодня, 11:09
    Как это посмела жалкая европка придумать какое то судилище, это прерогатива только заокеанских хозяев, кого судить - кого стрелять....безнаказанно.
    А евреи Доне походу неплохо занесли, а может фоточки непотребные показали с островка Эпштейна.
  12. ВлР Звание
    ВлР
    0
    Сегодня, 13:26
    Вот как надо действоваать, когда шайка самозванцев замахивается на интересы Великого государства. А если бы они посмели возбудить уголовное дело на Трампа... Сидели бы сейчас все в Гуантанамо и давали признательные показания по делу о соучастии в терроризме.