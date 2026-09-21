Киев снова ударил по НПЗ в России, проигнорировав просьбу Трампа не делать этого
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Зеленский мог отдать приказ об очередной атаке на российский НПЗ после телефонного разговора с Трампом, в котором президент США настоятельно советовал не делать этого. Об этом пишет украинская пресса.
Украинские дроны ночью атаковали Уфимский НПЗ в Башкирии, утверждают украинские ресурсы со ссылкой на Силы беспилотных систем. Российские данную информацию не подтверждают, но ранее сообщалось, что ночью в Уфе в районе промзоны было очень громко, звучали взрывы.
Как предполагается, Зеленский проигнорировал просьбу Трампа, отдав приказ атаковать объект топливно-энергетического сектора России уже после состоявшегося в воскресенье телефонного разговора. Ну или «нелегитимный» не контролирует ситуацию, а удары наносятся без его участия в рамках какой-нибудь ранее утверждённой операции СБУ.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп неоднократно призывал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, поскольку это влияет на рост цен на дизельное топливо. Сам киевский клоун данные просьбы не подтвердил, но до этого заявлял, что Украина готова к прекращению ударов, но только на взаимной основе, если на это пойдёт Россия. На встречу с Трампом Зеленский повезёт предложения Киева по энергетическому и морскому (зерновому) перемириям, чтобы продавить их с помощью американцев.
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