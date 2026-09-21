Киев снова ударил по НПЗ в России, проигнорировав просьбу Трампа не делать этого

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Киев снова ударил по НПЗ в России, проигнорировав просьбу Трампа не делать этого

Зеленский мог отдать приказ об очередной атаке на российский НПЗ после телефонного разговора с Трампом, в котором президент США настоятельно советовал не делать этого. Об этом пишет украинская пресса.

Украинские дроны ночью атаковали Уфимский НПЗ в Башкирии, утверждают украинские ресурсы со ссылкой на Силы беспилотных систем. Российские данную информацию не подтверждают, но ранее сообщалось, что ночью в Уфе в районе промзоны было очень громко, звучали взрывы.



Как предполагается, Зеленский проигнорировал просьбу Трампа, отдав приказ атаковать объект топливно-энергетического сектора России уже после состоявшегося в воскресенье телефонного разговора. Ну или «нелегитимный» не контролирует ситуацию, а удары наносятся без его участия в рамках какой-нибудь ранее утверждённой операции СБУ.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп неоднократно призывал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, поскольку это влияет на рост цен на дизельное топливо. Сам киевский клоун данные просьбы не подтвердил, но до этого заявлял, что Украина готова к прекращению ударов, но только на взаимной основе, если на это пойдёт Россия. На встречу с Трампом Зеленский повезёт предложения Киева по энергетическому и морскому (зерновому) перемириям, чтобы продавить их с помощью американцев.
54 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +10
    Сегодня, 10:08
    А что КТО-ТО надеялся что он Трампа послушает??? Да Трамп этому нужен только как барыга,с деньгами и нужным железом,а на мнение и его хотелки Зеленский давно положил то чем на рояле играл.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +9
      Сегодня, 10:23
      Уфанефтехим настолько огромный, что там в лучшие годы внутри завода действовали автобусные маршруты с остановками. Где логика? Тарарам просит не атаковать НПЗ и тут же через спутник наводит укропов на конкретные узлы? Их даже без поллитра обыватель на таком заводе не найдет am
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +8
        Сегодня, 10:29
        Ранее сообщалось, что Дональд Трамп неоднократно призывал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

        А может это был скрытый сарказм ? Ну рыжий таким образом как бы намекал на основные цели, что бить нужно по НПЗ и лишить Россию дизеля на котором ездит военная техника. Тут не слушать надо что говорит рыжий а кончать клоуна и КО и тогда на краине начнётся анархия и битва за власть.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 11:26
          Цитата: частное лицо
          А может это был скрытый сарказм ?
          Что бы к выборам цена топлива в США еще выше поднялась?
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            -1
            Сегодня, 11:48
            Что бы к выборам цена топлива в США еще выше поднялась?

            А Россия поставляет дизель в штаты ? Или бомбим НПЗ америкосов?
            1. Ablet Звание
              Ablet
              0
              Сегодня, 12:39
              Россия в 2025 году экспортировала более 30 млн. тонн дизтоплива - в Турцию, Китай, Марокко, Бразилию и т.д. Штаты экспортировали раза в 3 меньше. Но из Турции, например, это топливо оказывается в европе. Американские производители дизтоплива свободны в выборе кому продавать. Если в Европе цена в 2 раза выше то всегда готовы получить эту маржу в ущерб американским потребителям.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          -3
          Сегодня, 11:27
          Цитата: частное лицо
          битва за власть.

          Кого посол США назначит- тот и будет властью. И там все это прекрасно понимают - кто бабки даёт тот Украину и ужинает.
          И любые не одобренные США власти откинут копыта за день - без поставок денег и оружия
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            +1
            Сегодня, 11:53
            Кого посол США назначит- тот и будет властью.

            Не всё так однозначно, есть ещё и гейропейские "решала" . Да и сами какелы будут "толкать" своих.
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -2
        Сегодня, 10:59
        lubesky
        Сегодня, 10:23

        hi Весь цимес в том, что между словами проходимца и рыжего педофила коалиции Эпштейна из Фашингтона и реальной политики, ведущейся мировыми глобалистами и кукловодами большая пропасть, можно выразиться коротко - реальная политика ведётся в кулуарах мозговых центров Ландона и Ватикана.
      3. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        -1
        Сегодня, 11:48
        Цитата: lubesky
        Уфанефтехим настолько огромный, что там в лучшие годы внутри завода действовали автобусные маршруты с остановками. Где логика? Тарарам просит не атаковать НПЗ и тут же через спутник наводит укропов на конкретные узлы? Их даже без поллитра обыватель на таком заводе не найдет am

        Просто Трамп для нашего дедушки разыгрывает картину доброго друга, а на делы вы все описали, продает оружие и наводит его же и поддерживает эти удары.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +7
      Сегодня, 10:42
      А есть уверенность что Донни и правда его об этом просил? Или если и просил - не предупредил предварительно что на его слова можно не обращать внимание, это дескать он так, для проформы бакланит? Западу верить - себя не уважать. Жаль только что наши верхи этого похоже до сих пор не понимают...
      1. topol717 Звание
        topol717
        -5
        Сегодня, 11:26
        Цитата: paul3390
        Жаль только что наши верхи этого похоже до сих пор не понимают...
        А есть примеры что не понимают? Или важно накинуть?
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 12:08
          А вам - примеров мало??? Вы где находитесь последние лет 5 хотя бы - в межзвёздной экспедиции к Альфа Центавра??
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 10:09
    Зеленский проигнорировал просьбу Трампа,

    Он должен умереть!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 10:11
      ваш вср66-67 hi ,он Трампу сразу после инаугурации в родном Белом Доме хамил за что был выгнан,ну если верить СМИ,и ничего как с гуся вода ,а тут то всего-то просьбу не выполнил,да и была ли та просьба,может "утка" очередная.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +3
        Сегодня, 10:14
        Цитата: Ропот 55
        в родном Белом Доме хамил за что был выгнан,

        Ропот 55 hi
        Так хамло - оно везде и всегда хамло!
        А вот почему это хамло до сих пор живой, никак не могу понять! request
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 10:18
          ваш вср 66-67,а потому что новая "крыша" у этого хамла авторитетной оказалась,и видать по внутренним каналам отмазала этого персонажа от всех. Простите за лексикон.
        2. next322 Звание
          next322
          +1
          Сегодня, 11:00
          Потому что за спиной этого еврейского клоуна ,вся мировая олигархия,он любим и уважаем ими.....
      2. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Ропот 55
        и ничего как с гуся вода
        Конечно, Трамп всего лишь навсего полностью прекратил выдачу денег в 404. Всего то навсего.
      3. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        +1
        Сегодня, 11:42
        Им евреям можно. Депутат кнессета разрешил.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:56
      Кто из двух? В принципе, согласен на обоих!
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 10:10
    ну вот и как воспринимать заявления Дони? пшик, получается. трынданул - сотряс воздух, и не более.... даже нарот уже болт кладёт на Донины заявления....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:16
      наркот* ( опечатался я)
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 10:20
      Nexcom hi ,так он уже давно за свистуна слывёт,у него и семь пятниц на неделе и вообще он одним махом семерых побивахом,вон уже Луну приватизировал. И вообще слово джентльмена оно такое wink
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:23
        Да я в курсе, Александр. hi
        И не только я. Чем дальше - тем у Дони всё более необоснованные заявления за которыми (как потом оказывается) ничего и нет и на которые уже многие просто чхать хотели.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 10:26
          Nexcom,просто кто-то очень надеятся что Трамп продавит Зеленского,вернее тех кто им рулит и всё будет как раньше.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 10:28
            Сомневаюсь что продавит. Наркот уже сообразил что можно и болт класть на Доню, а если что - ну как всегда отмажется - например заявит что его не послушали какие-то командиры каких-то подразделений или просто типа связи не было потому что сложная обстановка на ЛБС и его "не услышали"... да найдёт чем отмазаться-наврать.
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 11:29
      Цитата: Nexcom
      ну вот и как воспринимать заявления Дони? пшик, получается.
      Важно для кого эти заявления были сделаны. И важно какой теперь разговор будет при личной встрече.
    4. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 11:49
      Не всегда пшик. В феврале Донни попросил не добивать укроэнергетику. И с февраля - ни единой герани по главным трансформаторам fellow
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:51
        ну так в этом примере не Доня же держит слово......
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 13:02
          Ну так и в том, о чем в статье речь, не Дроны что-то обещал. Попросил в твиттере - его проигнорили request
  4. Энный Звание
    Энный
    +6
    Сегодня, 10:10
    На Трампа вся надежда чтоль?
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +1
      Сегодня, 12:37
      Ну а на кого еще? Он наш друг, товарищ и деловой партнер. Н у а то что посредством его ракет, оружия и спутников гибнут наши соотечественники это уже совсем другая история.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:11
    Хуситы бьют по саудитам со всей дури ,выполняя план Трампа - всё хана международной энергетической безопасности ,а Зеленскому нельзя что-ли?.Зеля действует в русле Трампа.Тем более Россия и не собирается экспортировать дизель на внешний рынок от слова совсем .Лишнего "дизеля " в России нет. bully
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 10:15
    Донни сам виноват. Хотел свой лик запечатлеть, рядом с "отцами-основателями", а по факту балабол и чуть ли не наихудший президент в истории штатов. Об него даже клоун ноги вытирает. Надо было выполнять, о чем в Анкоридже договорились с В.В. Путиным.
  7. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    0
    Сегодня, 10:15
    в рамках какой-нибудь ранее утверждённой операции СБУ.
    При чем здесь СБУ, если удары вглубь территории России курируют, готовят, и реализуют хозяева наркофюрера.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:16
    Кто там в кукуеве рулит... вот если честно, да ПОФИГ!
    Давно надо было признать ОЧЕВИДНОЕ, что там враг, над которым стоит такой же враг и останавливаться они не будут, пока им рога не о ломать и в грунт забить, по самую макушку... soldier
    1. ученый Звание
      ученый
      +4
      Сегодня, 10:41
      Цитата: rocket757
      там враг, над которым стоит такой же враг

      К сожалению более 50% населения России по итогам голосования с вами не согласны. За 5 лет ни один враг в Киеве на Банковой не пострадал, не говоря уже о врагах России в Европе и США, которые финансируют бандеровский режим. А бесконечно обламывать рога и забивать по макушку наемников со всего мира, а так же остатки украинского населения, которое олигархи за "денежку малую" тащат на убой, извините, не сможет ни российская, ни даже китайская армия. Доллары и евро для наемников и отморозков со всего мира Запад печатает гораздо быстрее, чем рождаются наши солдаты.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:56
        Выборы, выборы, все депутаты.... а дальше гудок теплохода!
        Система работает чётко и конечно, на саму себя!
        Пассивность, инертность населения ей в помощ...
        Наверно, не родились ещё Ильичи, Команданте Кастро и Че, Гарибальди, Мараты и прочие ДАНКО!!!
        Таковы наши реалии...
        Что ещё... СИСТЕМУ может сменить, подвинуть, победить может только СИСТЕМА, не менее сильная, привлекательная для значительных, подавляющих масс... по другому вряд ли получится... soldier
  9. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 10:20
    Когда фото этого мерзавца перестанут публиковать в теме статей? Вот так бы Гитлера печатали в газете правда с 1941 по 1945 год.
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:22
    ❝ Зеленский* проигнорировал просьбу Трампа ❞ —

    — С поводка сорвался ...
  11. Silbi Звание
    Silbi
    +2
    Сегодня, 10:22
    А, что, есть ещё у нас такие, кто верит этим двум шутам. К, стати, хохлобандеры на полную катушку воюют с Россией, при глобальной поддержке Запада во главе с США, если кто-то до сих пор не понял!
  12. axren1 Звание
    axren1
    +2
    Сегодня, 10:28
    Ктото как всегда ставит на дохлую клячу, только теперь она рыжего цвета ...
  13. BAI Звание
    BAI
    -2
    Сегодня, 10:43
    атаковали Уфимский НПЗ в Башкирии,

    Так и Московский НПЗ тоже. Почему про него ни слова?
    1. Serg 122 Звание
      Serg 122
      +1
      Сегодня, 10:56
      Там обломки были - это другое...
  14. Розмари Звание
    Розмари
    0
    Сегодня, 10:43
    Как предполагается, Зеленский проигнорировал просьбу Трампа

    Как изменилась политическая риторика за последние полтора года! Из тезиса что "Украина находится под внешним управлением США, все решения Киева принимаются в Вашингтоне" до констатации "Трамп просит Украину не бить по российским НПЗ, а Зеленский на его просьбы ложит то же самое, чем он на рояле играл"
  15. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 10:46
    [quote]Киев снова ударил по НПЗ в России, проигнорировав просьбу Трампа не делать этого
    Посыл понятен, кто то хочет что бы Трамп защищал наши НПЗ?
  16. alanery Звание
    alanery
    +1
    Сегодня, 11:06
    А кто-то рассчитывал на просьбу Трампа? Глупцы...
  17. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 11:15
    "просьбы Трампа" - цЫрк. "надежды на Трампа" - безволие, бездействие и позор!
  18. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 11:18
    Чем дольше или больше Зеленский будет бомбить наши НПЗ тем дальше будет отодвигаться срок начала поставок топлива бензина и соляра на экспорт. Цены на Западе растут быстрыми темпами. Каждый хочет как лучше а получается как всегда.
  19. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:20
    Трамп настоятельно советовал не делать этого. Однако нам не повезло и его не послушались. Уповать на Трампа не лучшее решение МО!
  20. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 11:26
    Зеленский мог отдать приказ об очередной атаке на российский НПЗ после телефонного разговора с Трампом Ранее сообщалось, что Дональд Трамп неоднократно призывал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

    До чего дожили, некоторые надеялись на Трампа, на США, США эту кашу заварил, США оружие дает, разведанные и тп, и тд. РФ нужно надеяться только на себя и на свою армию, другое — пшик.
  21. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -1
    Сегодня, 12:04
    Главное, чтоб ВВП выполнял все приказы и указания фашингтонца ТрампЛер.... am
  22. senima56 Звание
    senima56
    -1
    Сегодня, 12:05
    Вообще странно получается: мы их заводы по производству БПЛА разбомбили, свои НПЗ защитили... Но "небратья" продолжают по ним бить непонятно откуда взявшимися дронами! fool request hi