Партия канцлера впервые в истории не прошла в парламент одного из ландтагов ФРГ
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Правящая партия ФРГ ХДС проиграла выборы в федеральной земле (ландтаге) Мекленбург-Передняя Померания и по итогам подсчета 99% бюллетеней не набрала достаточное количество голосов избирателей, чтобы пройти в местный парламент.
По итогам выборов партия Мерца набрала 4,9%, что стало худшим результатом ХДС за всю историю Германии. Победителем на выборах в Мекленбурге-Передней Померании стала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 38,2% голосов. Таким образом, за пять лет, прошедших с прошлых выборов, АдГ прибавила сразу 21,5 пункта. Для АдГ победа в Мекленбурге-Передней Померании стала уже третьей на земельных выборах после Тюрингии и Саксонии-Анхальт.
Однако из-за того, что «Блок Сары Вагенкнехт» (BSW) также не смог пройти в парламент региона, для того чтобы не допустить АдГ к власти, вероятнее всего, занявшая второе место СДПГ (лево-центристы) попытается создать коалицию с «Левыми» и «Зелеными». При этом, поскольку повестка возможной коалиции является полной противоположностью программы АдГ, создание «левого» правительства практически гарантирует, что в следующем электоральном цикле АдГ получит в этом регионе прямое большинство.
Между тем издание Politico отмечает, что в настоящее время Мерц фактически борется за свое политическое выживание. Как отмечает газета, Мерц уже сталкивается с ослаблением поддержки внутри собственной партии. Поскольку его рейтинг является одним из самых низких для канцлера ФРГ за всю историю страны, в ХДС рассматривают возможную смену главы правительства.
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