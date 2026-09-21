Партия канцлера впервые в истории не прошла в парламент одного из ландтагов ФРГ

5 394 40
Партия канцлера впервые в истории не прошла в парламент одного из ландтагов ФРГ

Правящая партия ФРГ ХДС проиграла выборы в федеральной земле (ландтаге) Мекленбург-Передняя Померания и по итогам подсчета 99% бюллетеней не набрала достаточное количество голосов избирателей, чтобы пройти в местный парламент.

По итогам выборов партия Мерца набрала 4,9%, что стало худшим результатом ХДС за всю историю Германии. Победителем на выборах в Мекленбурге-Передней Померании стала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 38,2% голосов. Таким образом, за пять лет, прошедших с прошлых выборов, АдГ прибавила сразу 21,5 пункта. Для АдГ победа в Мекленбурге-Передней Померании стала уже третьей на земельных выборах после Тюрингии и Саксонии-Анхальт.



Однако из-за того, что «Блок Сары Вагенкнехт» (BSW) также не смог пройти в парламент региона, для того чтобы не допустить АдГ к власти, вероятнее всего, занявшая второе место СДПГ (лево-центристы) попытается создать коалицию с «Левыми» и «Зелеными». При этом, поскольку повестка возможной коалиции является полной противоположностью программы АдГ, создание «левого» правительства практически гарантирует, что в следующем электоральном цикле АдГ получит в этом регионе прямое большинство.

Между тем издание Politico отмечает, что в настоящее время Мерц фактически борется за свое политическое выживание. Как отмечает газета, Мерц уже сталкивается с ослаблением поддержки внутри собственной партии. Поскольку его рейтинг является одним из самых низких для канцлера ФРГ за всю историю страны, в ХДС рассматривают возможную смену главы правительства.
40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:29
    Что это значит?
    А давайте посмотрим на дальнейшее развитие ситуации, тогда хоть что то можно будет понять и делать, хотя б, более обоснованные выводы...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 10:32
      rocket757 hi ,я конечно не знаток политики,но сдаётся мне что народ Германии хочет масла а не пушек.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:42
        Во, это серьёзный аргумент!
        Тест на наполненность ХОЛОДИЛЬНИКА, проваливали многие!!!
      2. lubesky Звание
        lubesky
        +4
        Сегодня, 10:42
        Цитата: Ропот 55
        я конечно не знаток политики,но сдаётся мне что народ Германии хочет масла а не пушек


        Тогда есть вариант поджога рейхстага христианами демократами wassat
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          0
          Сегодня, 13:11
          Тогда есть вариант поджога рейхстага христианами демократами wassat
          Ну это когда было! Сейчас политиканы измельчали. Максимум, что они смогли сделать, это найти дрон около аэропорта и обвинить в этом Россию. И на этом основании напугать потенциальных избирателей и привлечь их к партии, жёстко выступающей за разрыв отношений Получилась не громкая провокация, а скромный ПУК.
      3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        0
        Сегодня, 11:32
        Да просто молекулы демократии в американском СПГ как то не правильно работают.)))
      4. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:44
        Цитата: Ропот 55
        сдаётся мне что народ Германии хочет масла а не пушек.

        Масла - без пушек и без Мерца.
      5. Forcecom Звание
        Forcecom
        0
        Сегодня, 12:16
        ой не факт, возможно народ Германии хочет оружейного масла.
      6. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 13:04
        Цитата: Ропот 55
        народ Германии хочет масла а не пушек.

        Кого интересует, что там хочет какой то народ. На много важней для каждого истинного дерьмократа делать то, что хочет киевский фюрер. laughing hi
    2. AVP Звание
      AVP
      +1
      Сегодня, 10:36
      Это значит что партия летит в катастрофу на выборах в бундестаг. Есть два варианта: оставить все как есть, ибо формально никто никому ничего не должен. В таком случае можно досидеть до таких же результатов на всеобщих выборах, если не разбежится правящая коалиция. Или попытаться сделать хоть что-то(сменить кровать в борделе, сиречь вислоухого Фридди), в надежде что это поможет.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 10:38
        Или попытаться сделать хоть что-то(сменить кровать в борделе, сиречь вислоухого Фридди), в надежде что это поможет.

        да, видимо этого колхозного счетовода - сменят скоро ...
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:49
        Все это дело затеивалось только ради одного... поиметь баба из бюджета в правильные карманы!!! Обыватель за все заплатит, если что, орднунг правящим в помощь... немчики они такие, порядок прежде всего!!!
        Вот только когда живот начинает не довольно бухте ь, а в холодильнике пусто, возникает КОЛЛИЗИЯ.... пустой желудок против орднунга.... кто кого???
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:46
        Цитата: AVP
        Или попытаться сделать хоть что-то(сменить кровать в борделе, сиречь вислоухого Фридди)

        Можно поселить в бордель ЛГБТ, бардак останется, тот же но цвет поменяется.
    3. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 11:09
      Ведущие политики CDU , а это партия Мерца , уже собрались без него , что бы обсудить ситуацию .
      Сдается мне , его «уйдут» . Его вынудят уйти , что бы еще больше не просесть .
      Сам он и не думает уйти .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:33
        Вопрос... а оно само, само так произошло, что главным стало такое... которое всех гонит под откос, нисколько не заботясь о последствиях?
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 13:32
        Цитата: Кузнец 55
        Сдается мне , его «уйдут» . Его вынудят уйти , что бы еще больше не просесть .
        Сам он и не думает уйти .

        Так и есть.
        Учитывая текущий рейтинг Мерца, его фигуру сейчас можно сравнить с красной тряпкой для быка и, что бы не растерять остатки электората, его принудительный "уход" может если не приподнять, то хоть как то предотвратить дальнейшее падение позиций партии.
        Я думал, что в Германии хуже Шольца канцлера быть уже не может, а оказывается ещё как может и Мерц это убедительно доказал.
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          0
          Сегодня, 13:40
          Да , эти два , натворили делов .
          Но и Меркель совершила непоправимую большую ошибку впустив неконтролируемое число беженцев .
          Собственно это было большое начало партии АдГ . Она и до этого уже несколько лет была , но особой популярностью не пользовалась . А после наплыва мигрантов она стала расти как на дрожжах .
    4. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 12:57
      Это значит, что после долгих лет Шрёдера, зажравшиеся от халявного благополучия и сытой стабильности, за счёт российских энергоресурсов бундесбюргеры, политически "заскучали" от "отсутствия перемен" и стали вести себя как та старуха, в сказке Пушкина о "Рыбаке и золотой рыбке". И стали забывать (при активнгом содействии брюссельской бюрократии) о том, что они немцы и стали приводить к власти всякий безликий "красиво говорящий" политический мусор, типа "меркель-шольц" или их квази-"антипода", марионетку западных корпораций с биркой "мерц"...

      Все названные активно, можно сказать "с огоньком", ломали, вплоть до необратимости основы экономического благосостояния Фатерланда. И весьма демонстративно, при этом "топтали" здоровое национальное самосознание немцев, подменяя его "толерантностью" и "европейскими ценностями"... Причём, на финальном этапе, в политическом спектре всё чаще и активнее начали "отсвечивать" потомки "битых" всякие "мерцы", "шольцы" и пр. "евроакушерки". С их явными тенденциями к "реваншу", коего, без "радикального" разрыва с Россией (и, понятно, подрыва благополучия Фатерланда...) добиться в принципе, даже гипотетически, невозможно...

      Удивляюсь, только одному. Как быстро на т.н. "западе" Германии бывшим т.н. "западным союзникам" удалось вытравить немецкий дух и национальное сознание. А вот дух неонацизма, на основе антикоммунизма и русофобии, оставить вполне себе неприкосновенным... И продуктивно эксплуатировать при формировании "удобной" для т.н. "запада" власти в ФРГ...

      А вот в Восточной Германии - ГДР, денацификацию сознания немцев провели весьма успешно и на долгое время. А вот немецкое национальное самосознание, при этом, вполне себе сохранили. Что сейчас, в непрерывном росте авторитета АдГ и наблюдаем...

      Похоже, на АдГ теперь "одно единственное" средство осталось, - Ведомство по защите Конституции". Кстати, в Берлине (увы, при попустительстве правящих неонациков и "либералов" ставшем огромным мусорником и "евро"-столицей марширующих педерастов), по наводке сей кАнторы, буквально за день до выборов, у помощника кандидата от АдГ провели обыск в поисках "нелегального оружия". Ни фига не нашли. АдГ получила третье место. Но обывателя весьма "вовремя" попугали...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:09
        У правящих в руках есть серьёзные "инструменты" , с помощью которых они пытаются повлиять как на своих противников, так и на обывателя.
        Система работает и ничего, по сути, нового не применяет... ВСЕ КАК ВСЕГДА!
        Вопрос, кто главный в той системе... о внутренней её части и говорить нечего, она подконтрольна тем, кто... не на виду, но рулит всем и сразу!
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 10:30
    Вона как оказывается может быть. А ведь хотели исключительно "добра" для дойче.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 10:35
    Цитата: Ропот 55
    народ Германии хочет масла а не пушек.
    Народ Германии не хочет видеть мигрантов, нигде не работающих и живущих за счёт этого народа wink
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +2
      Сегодня, 11:08
      Цитата: Schneeberg
      Народ Германии не хочет видеть мигрантов,

      Не только...Восточная Померания это бывшая ГДР и это говорит о многом.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 13:21
        Цитата: Konnick
        Восточная Померания это бывшая ГДР и это говорит о многом.
        На сегодняшний день там уже выросло целое поколение, воспитанное на другом. Эта уже не та ГДР
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +7
    Сегодня, 10:36
    "Партия канцлера впервые в истории не прошла в парламент одного из ландтагов ФРГ"
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:36
    Ни чего страшного для Мерца не произошло ,отыграется в следующем году в Западной Германии.Обиженное Пиноккио пусть остаётся ,а то вдруг ( сомнительно) умный за место него придёт.Не надо эйфории с АдГ эти маскируются убрав на задний план своих зигующих ,но Маск их спалил.Ли Пен с своей " правой " рукой - тоже спалилась.Хорошо что мы это знаем, управлением Европы поставлена задача вернуть Европу в 30 годы прошлого века и милитаризация ,милитаризация.Надо готовиться .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:40
      Цитата: tralflot1832
      Не надо эйфории с АдГ эти маскируются убрав на задний план своих зигующих ,но Маск их спалил.

      Андрей, приветствую!
      Вот ведь какая интересная картинка - партия набирает популярность, привлекает избирателей, но при этом половина немцев считает её правоэкстремистской. По крайней мере, опросы 2025 года такую ситуацию фиксируют.
      По данным опроса института Insa, проведенного в мае 2025-го, 48% граждан Германии выступили за запрет АдГ. 61% немцев считали это объединение правоэкстремистским.

      И для этого есть основания, если учитывать некоторые высказывания активистов АДГ. Вот цитата из прошлогодней резолюции фракции АдГ в ландтаге Бранденбурга, приуроченной к 80-летию победы над нацизмом:
      Говорить о восьмидесятилетнем юбилее "освобождения" неуместно и исторически неверно, особенно ввиду военных преступлений, совершенных Красной Армией перед и после поражения Германии.

      И в Бундестаге отметились,
      Фракция АдГ в Бундестаге отказалась поддержать предложение создать мемориальный центр в память о жертвах нацистов в странах Восточной Европы и СССР (за него проголосовали все фракции, кроме "альтернативщиков"), назвав инициативу коллег по парламенту "манией воспоминаний". Вместо этого они предложили воздвигнуть мемориал "немецким жертвам Второй мировой войны".


      Так что ваш коммент-предостережение вполне соответствует действительности - какое-то странное сочетание вполне здравых предложений с откровенным реваншизмом.
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +8
    Сегодня, 10:38
    Поскольку я лично далёк от мысли будто на буржуазных выборах народ может что-то там решить - думаю, промышленным кругам Германии просто надоела постоянная сдача их интересов американскими ставленниками... И они решили таки взбрыкнуть.
  7. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 10:41
    Все бОльшую популярность набирает партия, лидеры кторой считают, что немецкий народ должен гордиться подвигами своих солдат в годы Первой и ВТОРОЙ мировых войн. (Это я о АДГ)
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 10:45
      Цитата: BAI
      что немецкий народ должен гордиться подвигами своих солдат в годы Первой и ВТОРОЙ мировых войн


      С подвигами более-менее ясно, а что там с результатами их солдат, АДГ случайно не поделилась с бургерами? А то в свете последних событий кажись они подзабыли… wassat
  8. AVP Звание
    AVP
    +3
    Сегодня, 10:45
    А самое прикольное что ничего кардинально не поменяется. Системные партии так и будут женить лебедя рака и щуку в коалиции, ибо работать с АдГ - для них харам. Как результат - воз под названием Германия будет и дальше стоять там где стоит, вернее тонет. Пока АдГ не доживет до 50%+1, но это не факт что будет в нынешнем электоральном цикле. Поэтому почтим память о брюггере Гансе и поздороваемся с брюггером Мухамедом.
  9. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +1
    Сегодня, 11:23
    поскольку повестка возможной коалиции является полной противоположностью программы АдГ, создание «левого» правительства практически гарантирует, что в следующем электоральном цикле АдГ получит в этом регионе прямое большинство

    Не гарантирует. Немцы не дураки, что бы доверять свою судьбу АдГ. Большинство на опросах так и говорят - голосуем против правящей ХДС, а не за АдГ. Ну, примерно как у нас голосуют за ЛДПР, за которой голимая "пустота"
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -1
      Сегодня, 11:26
      У НСДПА тоже повестка была привлекательная: ликвидируем безработицу, принесем социальную справедливость, восстановим величие Германии. И?
  10. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    Сегодня, 11:33
    Хрен редьки не слаще. Все они там одним миром мазаны.
  11. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:35
    Партия канцлера не прошла в парламент, но его это не остановило. Он знает, его линия будет продолжена кто бы не пришёл во власть. История Европы это подтверждает, а сегодня отношения обострились и изменений не ожидается.
  12. Жнец Звание
    Жнец
    +3
    Сегодня, 11:40
    Знаете, что самое хреновое? У них партия канцлера, находящегося у власти, не набрала голосов и не прошла! Вот это демократия и честные выборы. Вы можете представить себе, чтобы у нас ЕдРо не прошла во власть и проиграла выборы?
    1. Machete Звание
      Machete
      -1
      Сегодня, 12:10
      Ну, если дура чок-канцлер угробил весь свой рейтинг и рейтинг партии до нуля во время своего правления, то чего хотеть?
      А у Едра разве есть какие-то предпосылки к уничтожению своего рейтинга?
      1. Жнец Звание
        Жнец
        +1
        Сегодня, 12:18
        А у Едра разве есть какие-то предпосылки к уничтожению своего рейтинга?

        Если вы полагаете, что едросы пользуются огромной популярностью и всецело поддерживаются простым народом, то для себя я делаю вывод, что вы из их рядов и очень далеки от обывателей с их жизнью.
      2. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 12:59
        Ну, если дура чок-канцлер угробил весь свой рейтинг и рейтинг партии до нуля во время своего правления, то чего хотеть?

        С такой физиономией и его речами, не обещающими благополучия народу Германии, у Мерца вообще рейтинга быть не должно.
        В политике он давно , а врать и вешать лапшу на уши не научился. am Странно. angry
  13. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:51
    Предсказуемо. Эсдеки и консерваторы проиграли вторую федеральную землю. И опять это территория ГДР.
  14. Machete Звание
    Machete
    0
    Сегодня, 12:08
    Посмотрим, что будет дальше. ОН обещал объявить АДГ экстремистами и запретить. Пойдёт ли убогий на это?