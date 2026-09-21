Китай поздравил Россию с проведением выборов, признав их итоги

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Китай поздравил Россию с проведением выборов, признав их итоги

Китай поддерживает выбор, сделанный российским народом, Пекин поздравляет Москву с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом говорится в официальном заявлении МИД КНР.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь поздравил российский народ с окончанием выборов в нижнюю палату российского Парламента, заявив, что Китай, являясь дружественным соседом и стратегическим партнёром России, поддерживает выбор, самостоятельно сделанный российским народом.



Выборы в Государственную думу являются важным политическим событием в России, и их результаты отражают волю российского народа. Китай твердо поддерживает выбор, самостоятельно сделанный народом РФ.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что Запад не смог сорвать выборы, а попытки это сделать предпринимались неоднократно, атаки шли из-за рубежа. На вчерашний день ЦИК России зафиксировал более 3 тысяч волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру.

В общей сложности зафиксировано более 3 тысяч волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры.
6 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    -3
    Сегодня, 11:11
    Посмотрим что покажут цены на Российскую нефть в Китае, после адских санкций.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:13
    Запад не смог сорвать выборы,
    не смогли и не смогли...
    Вот правда, когда у них это получалось в нашей стране???
  3. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    0
    Сегодня, 11:43
    Меня больше удивляет что справедливой России не дорисовали до 5 процентов, чтоб могли пройти в ГД. Они же топят за СВО до победы и всячески поддерживают главнокомандующего.
    Возникла даже конспирологическая версия что Миронову еще в середине августа сообщили о том что его партия не сможет пройти 5 процентный барьер, его исчезновение стало своеобразным протестом.
  4. d4.fokin Звание
    d4.fokin
    +4
    Сегодня, 11:54
    Было совсем нетрудно предсказать итоги выборов с разницей 2–3%, когда есть три дня, электронное голосование, можно вывести любую цифирь. Но главное не выборы, а то, что после них моя пенсия трудовая в 15434 рубля потеряет из-за коммуналки и инфляции 20%. Терпеть этот беспредел надо до конца войны. Но после терпелка может сломаться, с 1991 года только и делают, что поднимают цены, уже никаких сил не осталось. Когда же вы, собаки женского пола, нажретесь.
    1. Voskolina Звание
      Voskolina
      -1
      Сегодня, 12:36
      Не волнуйтесь. Вы хоть пенсию получаете. Судя по всему скоро будем работать до гроба. Ну у депутатов вредная профессия. Свою пенсию со льготами они получат досрочно. Лично меня кинули 2 раза. В 2008, когда сняли вредность. А потом оказалось, что жить стали больше и пять лет можно еще попахать. А скоро еще и "севера" снимут.
  5. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +1
    Сегодня, 12:57
    Китаю меньше всех нужны изменения на политическом Олимпе в РФ.
    Нынешние вожди России у его дверей стоят с протянутой рукой. Просят поставки всего и вся в обмен на сырьё за бесценок. А придут новые, как ещё там с ними сложится.. А если новые ещё и войну выиграть надумают, в отличие от нынешних, так опять Россия может из младшего партнёра в равные переквалифицироваться. А оно китайцам надо? Так что конечно поддерживают.