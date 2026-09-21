Киев, Сумы и Чернигов: утренние «Герани» поразили цели в северной части Украины
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Вслед за традиционными ночными атаками по целям на Украине подконтрольные Киеву регионы «навестили» утренние «Герани». Были поражены цели на севере Украины — серия мощных взрывов прозвучала в Киевской, Сумской и Черниговской области.
В частности, ресурсы противника сообщают об ударах по объектам в Белой Церкви и Василькове Киевской области (вероятнее всего, был в очередной раз был атакован военный аэродром ВСУ), Ахтырке Сумской области и окрестностях Чернигова. В Киеве все утро практически беспрерывно звучит сигнал воздушной тревоги.
Кроме того, сообщается о взрывах в оккупированном Запорожье, Полтаве и Звягеле Житомирской области. Над местом удара ракеты «Дань-Т» в Полтаве поднимается высокий столб густого дыма. Помимо «Гераней» для утренних атак на объекты на Украине применяются ФАБ с УМПК, ОТРК «Искандер» и дроны БМ и «Молния».
Между тем противника чрезвычайно тревожит резкое наращивание Россией производственных мощностей, позволяющих выпускать реактивные «Герани». Как утверждает противник, ссылаясь на данные западных разведок, к 2029 году завод «Алабуга-Волокно» в Татарстане получит новую линию мощностью до 500 тонн углеродного волокна аэрокосмического класса в год. Углеволокно используется в силовых элементах и корпусах «Гераней» и позволяет сохранять высокую прочность конструкции при небольшой массе. По оценке специалиста Института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта, дополнительные 500 тонн теоретически достаточно для изготовления примерно 28 тысяч корпусов БПЛА-камикадзе в год.
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