Киев, Сумы и Чернигов: утренние «Герани» поразили цели в северной части Украины

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Киев, Сумы и Чернигов: утренние «Герани» поразили цели в северной части Украины

Вслед за традиционными ночными атаками по целям на Украине подконтрольные Киеву регионы «навестили» утренние «Герани». Были поражены цели на севере Украины — серия мощных взрывов прозвучала в Киевской, Сумской и Черниговской области.

В частности, ресурсы противника сообщают об ударах по объектам в Белой Церкви и Василькове Киевской области (вероятнее всего, был в очередной раз был атакован военный аэродром ВСУ), Ахтырке Сумской области и окрестностях Чернигова. В Киеве все утро практически беспрерывно звучит сигнал воздушной тревоги.



Кроме того, сообщается о взрывах в оккупированном Запорожье, Полтаве и Звягеле Житомирской области. Над местом удара ракеты «Дань-Т» в Полтаве поднимается высокий столб густого дыма. Помимо «Гераней» для утренних атак на объекты на Украине применяются ФАБ с УМПК, ОТРК «Искандер» и дроны БМ и «Молния».

Между тем противника чрезвычайно тревожит резкое наращивание Россией производственных мощностей, позволяющих выпускать реактивные «Герани». Как утверждает противник, ссылаясь на данные западных разведок, к 2029 году завод «Алабуга-Волокно» в Татарстане получит новую линию мощностью до 500 тонн углеродного волокна аэрокосмического класса в год. Углеволокно используется в силовых элементах и корпусах «Гераней» и позволяет сохранять высокую прочность конструкции при небольшой массе. По оценке специалиста Института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта, дополнительные 500 тонн теоретически достаточно для изготовления примерно 28 тысяч корпусов БПЛА-камикадзе в год.
15 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    -12
    Сегодня, 11:41
    Всё таки хотелось бы узнать мнение ВГК на самую большую атаку на Москву. Или всё всем простили. Победа ЕР важней. am
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 12:03
      Цитата: ВАМ
      Всё таки хотелось бы узнать мнение ВГК на самую большую атаку на Москву. Или всё всем простили. Победа ЕР важней.

      Вчера по этому поводу было принято решение МО РФ, и сегодня на ВО это решение публиковалось. Где вы ухитрились разглядеть - "Или всё всем простили"?
      МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские войска продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки киевского режима на гражданские объекты в России. Об этом заявили в Минобороны РФ.

      Любимый лейтмотив некоторых комментаторов - "пройдут выборы, удары по Украине прекратятся",- уже протух. request
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        0
        Сегодня, 12:14
        Видите ли удары по военным объектам должны идти непрерывно. По всем объектам разведанным. Слова "усилят удары" для меня как то не понятно. То есть если бы не удар по Москве, то бить по всем военным объектам 404, было бы не обязательно. Так выборочно???? Так получается, или как???
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          +4
          Сегодня, 12:16
          удары по военным объектам должны идти непрерывно

          Беспрерывные поставки ракет и дронов вы сможете обеспечить? smile
          1. ВАМ Звание
            ВАМ
            -2
            Сегодня, 12:23
            Не занимайтесь словоблудием тут на ВО полно статей об обеспечении России вооружением. На заседании посвященном дню оружейника ВГК торжественно объявил армия России обеспечивается всем необходимым. То есть вы не согласны с ВГК, и предлагаете мне этим заняться?????
            1. rytik32 Звание
              rytik32
              +3
              Сегодня, 12:29
              Цитата: ВАМ
              Не занимайтесь словоблудием

              Ну вы же предлагаете непрерывно наносить удары - это разве не словоблудие?
              Какой смысл писать об этом на форуме? Есть военкомат, где с удовольствием обеспечат всем необходимым для нанесения непрерывных ударов по противнику laughing
              1. ВАМ Звание
                ВАМ
                -2
                Сегодня, 12:35
                Вообще то я написал по всем разведанным. Ну да ладно, Вас тут не переспорить. Бог Вам судья. А если не наносить то это никогда не закончиться.
          2. Schneeberg Звание
            Schneeberg
            -2
            Сегодня, 13:23
            Цитата: rytik32
            Беспрерывные поставки ракет и дронов вы сможете обеспечить?
            Это должна обеспечить наша индустрия, которая, якобы "встала с колен"
        2. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 12:24
          Усилят удары... нарастить количество, мощ, точность ударов и не в ответ, а по необходимости, по разведанным целям... это понятно, это оправдано...
          Даже некоторое "затишье", вполне допустимо, когда оно обосновано текущей ситуацией, по некоторым другим причинам...
          В общем, возмущается, обвиняет... обоснуй, покажи, докажи, а иначе... обычный пустобрех или провокатор.
          Ничего ведь нового не придумали, методы стандартные...
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 12:28
        Цитата: Монтесума
        по военным объектам в Киеве в ответ на атаки киевского режима

        Достало это "В ОТВЕТ"!
        Никому ничего не надо отвечать - надо просто ЛУПИТЬ. Просто воевать, просто уничтожать.

        ЗАЧЕМ обязавтельно сначала становиться жертвой, а потом "в ответ" что-то делать?
        Да ещё смотреть и следить, чтобы ответ был "адекватным". Ни дай бог сильнее - только удар на удар (и то на деле не очень-то)...

        Мазохизм какой-то, терпил из себя строить...

        Настолько выбешивает это "в ответ", что даже поздороваться забыл...
        Александр, hi!
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 12:49
          Цитата: Zoldat_A
          Настолько выбешивает это "в ответ", что даже поздороваться забыл...

          Игорь, hi !
          Ничего страшного, Вашу точку зрения уважаю. Хотя, лично у меня сложилось впечатление, что официальная формулировка МО про ответные удары рассчитана исключительно на "внешнего потребителя". Могу и ошибаться, но "так вижу".
          Надеюсь, что разница во мнениях по данному вопросу не отменяет сходства интересов и общего желания видеть высокую эффективность работы ВС РФ по скорейшему обрушению жизнеспособности укрорейха. drinks
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 13:06
            Цитата: Монтесума
            официальная формулировка МО про ответные удары рассчитана исключительно на "внешнего потребителя"

            А это не важно, на кого такое рассчитано. "Внешний потребитель" не менее важен. Из-за осторожной позиции "в ответ" нас на внешнем контуре воспринимают не как тех, кто может пинком открыть дверь и по шее накидать, а как того, кто что-то может слегка сделать "в ответ" - аккуратно, для внешнего соответствия "приличиям". От такого "рабицей" и "зубами дракона" отгородиться можно...

            Сколько уже сказано было, что не нужна нам их любовь - пусть боятся. А так - поэтапно прощупывают нас на "ответ" - начиная с аптечек и касок. Всё ищут ту самую "красную линию" и не найдут никак "самую красную из красных".
            Так не надо ни на что "отвечать" - надо просто лупить и всё. И пусть они в Европах обосТрутся хорошенько...
      3. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        +2
        Сегодня, 12:46
        У либерастов всех мастей скулёж на тему "ой ой ой, всё пропало, всё не так, все не те...." протухнуть в принципе не может. А почему ? Да всё просто - в их протухших мозгах это свежатина wink
  2. HAM Звание
    HAM
    -2
    Сегодня, 12:46
    Есть одна краинская примета : если Зеля собрался в "командировку"(а он в штаты завтра отправится),то непременно по Куеву и западенщине будут нанесены удары,баллистикой в том числе....думаю,наше МО боится нечаянно попортить шкурку столь "ценного" кадра... what
  3. Фразах Звание
    Фразах
    -2
    Сегодня, 12:57
    Никто теперь не признает, что в основе военной части операции был план великого Авося, остальные планы не ведомы, но по косвенным деталям они в области бизнеса олигаторов и к войне в окопах отношения не имеют. Отсюда странности с симметричными, зеркальными и прочими ответами и попытками добазариться непонятно с кем на непонятных условиях.