Песков: подвижек в вопросе возобновления переговоров по Украине нет

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Песков: подвижек в вопросе возобновления переговоров по Украине нет

Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине, но на сегодняшний день никаких подвижек в этом вопросе нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос российских журналистов о возможном возобновлении переговоров по Украине. По словам Пескова, Москва надеется на их возобновление, чтобы предпринять ещё одну попытку выйти необходимый России результат мирным путём, но сейчас об этом говорить рано, никаких подвижек нет.



Нет, никаких подвижек нет. Мы надеемся, что все-таки выйдем на возобновление трехсторонних переговоров и предпримем еще одну попытку по достижению наших целей мирным путем.

Ранее в МИД России подтвердили, что вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не обсуждается.

Между тем американская пресса сообщает, что представители администрации Трампа намерены провести на полях Генассамблеи в Нью-Йорке встречи с членами украинской и российской делегаций по вопросу мирного урегулирования на Украине. Полноценными переговорами это назвать нельзя, но Трамп намерен всё же поднять эту тему. Киев встречу подтверждает, Москва пока нет.
24 комментария
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  1. Ella34 Звание
    Ella34
    +5
    Сегодня, 11:37
    После подписания санкций разве возможны переговоры с Трампом?
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      -1
      Сегодня, 12:12
      Даже если вместо Трампа придет кто-то другой лучше не станет.
      Чтобы стало - нужны предпосылки.
      В случае с США - если начнет отваливаться доллар, или лопнет какой-то финансовый пузырь или не выгорит крупное дело связанное с большими капвложениями (ИИ, недвижка , старлинк что-то еще) или еще больше в мире увидят что тигр то бумажный (утопление пары авианосцев, снос нескольких баз, уничтожение десятков самолётов) или внутренние проблемы (например встанут траковые грузоперевозки скажем при 15 баксов за галлон или негры , приезжие мексы итд и прочие при этом бунтанут или чо еще )
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 12:49
        ждите перечисленного. Авось, дождётесь...
    2. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 12:51
      да никакие. только пожевать печеньки от Вики Нудельман или иного американского персонажа. Кремль голоден до печенек.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 11:38
    Самое интересное а какие конкретно пункты в повестке предлагает Трамп, а какие Россия. С кукуевом и так всё понятно.
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +1
      Сегодня, 12:48
      а никому не известно до каких пределов Кремль готов уступать \ отступать \ "договариваться"
  3. Пенза мстит
    Пенза мстит
    +2
    Сегодня, 11:41
    Ну да, через месяц после ударов баллистикой по нашей энергетике посмотрим как запоёт wassat
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      -1
      Сегодня, 12:41
      Цитата: Пенза мстит
      Ну да, через месяц после ударов баллистикой по нашей энергетике посмотрим как запоёт

      Да, скоро пойдут удары искандерами по вашей энергетике: по Киеву, Харькову, Днепру, Одессе и другим городам. Посмотрим, как вы запоёте wassat
      Зима близко!
      1. Энный Звание
        Энный
        0
        Сегодня, 12:49
        Да, скоро пойдут удары искандерами по вашей энергетике:

        Били уже
        Зима близко!

        Пора сменить пластинку, эта давно песня поётся
      2. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 12:52
        пойдут ли? 5й год всё же. И так и не идут как не шли...
      3. Пенза мстит
        Пенза мстит
        0
        Сегодня, 13:10
        Да, к сожалению с бандеровцами пришлось при СССР общаться при службе, была бы моя воля, веш..л бы сам, это хуже фашистов, с немцами с ГДР общались очень прекрасно, были у мене две подружки Катрин с Лейпцига, и Анет с Берлина, парни их были чм.ош.ники... А вот ваши верхние люди с ними договариваются и никто бандерштат никогда не раскотает с землёй, мосты же стоят, успехов вам уря патриоты am
      4. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 13:18
        Цитата: rytik32
        Посмотрим, как вы запоёте
        Они будут не петь, а скакать. На этот раз, для согрева
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +6
    Сегодня, 11:41
    Кремль тупо ждёт "подвижек". Давите уже укробандерию, какие "подвижки"? цЫрк
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +2
      Сегодня, 12:21
      Иногда кажется, что некое мировое правительство золотого миллиарда собрались на какой-то яхте с блядями на саммит и решили "устроим кучу конфликтов чтоб поутилизировать остальных, а то медленно чё-то вымирают на 16 квадратах в ипотеках, чтоб дольше хватило чем условные яхты заправлять" и выдали разнарядку по элитам стран... а те под козырек...
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 12:42
        вполне. т к с самого первого дня СВО - договорняк.
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 12:02
    Перед ВМВ не вступая в неё, США так решали, если будет побеждать Германия будем помогать России, если Россия то помогать будем Германии. Если будут переговоры то двух сторонние а не трёхсторонние. Россия с одной стороны, с другой США и Украина. И все будут добиваться капитуляции противоположной стороны. Но пока западному ВПК не выгодно окончание войны. Нам же не выгодно продолжение войны.
    И нам нужен блицкриг, сколько бы это не стоило. Потом мы всё вернём и восстановим, исторический опыт у нас есть. soldier
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 12:46
      И нам нужен блицкриг, сколько бы это не стоило. Потом мы всё вернём и восстановим, исторический опыт у нас есть.
      - абсолютно верно. И сбережём жизни наших бойцов, применив имеющиеся вооружения по инфраструктуре, логистике, энергетике, управлению врага, которые не уничтожены от слова "совсем" на 5м году СВО. Их уничтожение подтвердится только тогда, когда ЛБС рухнет. Пока же это слова сообщений в СМИ, не более
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 12:30
    Опять переговоры... Ну когда ж до вас допрёт - никто с вами ни о чём серьёзном договариваться не будет!!! А если вам покажется что таки будет - значит, вас уже в тысяча сто первый раз собираются кинуть... Не может Запад уже сдать назад, не может! Даже если предположить что захотел бы, что сильно сомнительно.. Слишком много вы ему позволили на кон поставить. Теперь - только ва-банк. Всё - или ничего, должен остаться только один...
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +1
      Сегодня, 12:53
      Никогда. В этом возрасте люди не меняются. К тому же у них Запад уже стал религией. Даже когда повисла угроза их жизни.
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 12:52
    Они каждый день будут "новости" про переговоры сообщать? Эти персонажи не понимают, что при постоянном упоминании этих, тьфу "переговоров", они демонстрируют в первую очередь их заинтересованность в этом, а не Куева и его хозяев.
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      +3
      Сегодня, 12:55
      слабый, безвольный, бездеятельный Кремль. Позор. Огромное разочарование нашим руководством. Главное - усидеть на трубе
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        0
        Сегодня, 13:10
        Согласен. Такого за всю историю России еще не было.
  8. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    Сегодня, 13:09
    "Шо?! Опять?!"
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:17
    Цитата: Ella34
    После подписания санкций разве возможны переговоры с Трампом?
    Надобно бы Ирана с хуситами маленько помочь wink