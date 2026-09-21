Песков: подвижек в вопросе возобновления переговоров по Украине нет

Нет, никаких подвижек нет. Мы надеемся, что все-таки выйдем на возобновление трехсторонних переговоров и предпримем еще одну попытку по достижению наших целей мирным путем.

Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине, но на сегодняшний день никаких подвижек в этом вопросе нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля ответил на вопрос российских журналистов о возможном возобновлении переговоров по Украине. По словам Пескова, Москва надеется на их возобновление, чтобы предпринять ещё одну попытку выйти необходимый России результат мирным путём, но сейчас об этом говорить рано, никаких подвижек нет.Ранее в МИД России подтвердили, что вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не обсуждается.Между тем американская пресса сообщает, что представители администрации Трампа намерены провести на полях Генассамблеи в Нью-Йорке встречи с членами украинской и российской делегаций по вопросу мирного урегулирования на Украине. Полноценными переговорами это назвать нельзя, но Трамп намерен всё же поднять эту тему. Киев встречу подтверждает, Москва пока нет.