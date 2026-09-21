Россия начала экономить баллистику для ударов по Украине зимой, считают в Европе

1 809 11
Россия начала экономить баллистику для ударов по Украине зимой, считают в Европе

Российские войска активно используют реактивные беспилотники, количество ударов баллистическими ракетами по Украине сократилось. Как считают западные аналитики, Москва копит баллистику для ударов по украинской энергетике с началом холодов.

На Западе обратили внимание на увеличение ударов по Украине реактивными дронами, они весьма активно используются как для ночных, так и дневных атак. В то же время значительно уменьшилось количество ударов баллистическими ракетами. Предполагается, что начиная с августа российский Генштаб копит баллистику и начнёт её применять в конце октября — начале ноября, когда на Украину приходят холода.



Между тем Киев испытывает очень большие проблемы с ракетами-перехватчиками, способными сбивать баллистику. Фактически все они сейчас в Киеве, прикрывают правительственный квартал и некоторые военные объекты. Энергетические объекты по всей Украине остались без защиты.

На этом фоне европейские союзники Зеленского намерены просить у Трампа выделения дополнительных ракет к системам Patriot для Киева. В Европе есть очень большие опасения, что эта зима станет для нынешней Украины последней.

По мере того как война вступает в пятый год, настроения регулярно меняются: этим летом ситуация для Украины оценивалась очень позитивно, а сейчас — снова негативно.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дурашлеп Звание
    Дурашлеп
    +2
    Сегодня, 12:58
    Это уже не первая зима, которая по мнению "западных аналитиков" станет для Украины "последней".
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 13:05
    Как-то Владимир Владимирович обмолвился о том, что СВО может быть окончено осенью текущего года.
    Поскольку применение ЯО по территории огрызка УССР контрпродуктивно во всех смыслах, есть предположение, что для существенного продвижения к окончанию СВО будет обнуление трёх оставшихся АЭС, как это они сделали с нашей Запорожской АЭС.
    Ждём принятия решения по остаткам атомного наследия УССР, потому что на электричество сейчас завязано большинство систем жизнеобеспечения и без него ни станки ни клозеты не заработают. Возможно после этого у большинства населения бывшей УССР мозги начнут работать в нужном для нас направлении. hi
    1. ism_ek Звание
      ism_ek
      -1
      Сегодня, 13:18
      Цитата: кредо
      Как-то Владимир Владимирович обмолвился о том, что СВО может быть окончено осенью текущего года.

      Он и про освобождение Святогорска говорил... и Донбасс за два месяца...
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 13:32
        Он и про освобождение Святогорска говорил... и Донбасс за два месяца...

        Да, дело идёт хоть и не быстро, может после отключения АЭС на Украине дела пойдут быстрее.
        Надо пробовать пока западные гадёныши не подготовились к 2030 году.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 13:05
    "Герани" и "Бандероли" тоже неплохо работают по логистике противника. Расписание движения поездов явно отражает результативность их прилётов - многочасовые задержки стали постоянными.
  4. KCA Звание
    KCA
    -1
    Сегодня, 13:09
    Топливо РДТТ имеет свойство стареть, лучше по врагу отстрелять, чем утилизировать на полигоне, может, старые ракеты отстреляли, но вот что по новым, РДЖТ тоже не вечные, только МБР имеют капсулированное топливо и окислитель, лет на 50 БД, потом списание или отстрел, запуск спутников РС-26 уже обыденность
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:12
    экономить
    ... НАКАПЛИВАТЬ... при том, что все остальные средства воздействия работают вполне эффективно.
    На счёт достаточности тех средств кто то сомневается?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:34
      Цитата: rocket757
      экономить
      ... НАКАПЛИВАТЬ... при том, что все остальные средства воздействия работают вполне эффективно.
      На счёт достаточности тех средств кто то сомневается?

      Впервые они начали считать наши ракеты, если мне не изменяет мой склероз, в марте 2022-го. С тех пор они у нас постоянно "заканчиваются".
      Правда, в соседнем абзаце они обычно жалуются, что мы производство "кратно нарастили".

      При этом не наш Верховный бегает по миру просить "шахеды" в КНДР и "чурчхелу" в Иране, а Зеленский всех в мире задолбал за штанину дёргать - только у Тринидада и Тобаго ещё "Пэтриоты" не просил... Денег попросить, наверное, всё-таки успел.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 13:16
    Энергетика что, неуязвима для гераней? Там в бункерах трансформаторы все?
    1. ism_ek Звание
      ism_ek
      0
      Сегодня, 13:21
      Цитата: alexoff
      Там в бункерах трансформаторы все?

      Вокруг них стоят экраны, надо пикировать под большим углом что бы в них попасть, нужно прямое управление.
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 13:22
    Как считают западные аналитики, Москва копит баллистику для ударов по украинской энергетике с началом холодов.

    А может не только по украинской и не только по энергетике. Такого западные аналитЕГи не допускали?