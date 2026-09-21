Россия начала экономить баллистику для ударов по Украине зимой, считают в Европе
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Российские войска активно используют реактивные беспилотники, количество ударов баллистическими ракетами по Украине сократилось. Как считают западные аналитики, Москва копит баллистику для ударов по украинской энергетике с началом холодов.
На Западе обратили внимание на увеличение ударов по Украине реактивными дронами, они весьма активно используются как для ночных, так и дневных атак. В то же время значительно уменьшилось количество ударов баллистическими ракетами. Предполагается, что начиная с августа российский Генштаб копит баллистику и начнёт её применять в конце октября — начале ноября, когда на Украину приходят холода.
Между тем Киев испытывает очень большие проблемы с ракетами-перехватчиками, способными сбивать баллистику. Фактически все они сейчас в Киеве, прикрывают правительственный квартал и некоторые военные объекты. Энергетические объекты по всей Украине остались без защиты.
На этом фоне европейские союзники Зеленского намерены просить у Трампа выделения дополнительных ракет к системам Patriot для Киева. В Европе есть очень большие опасения, что эта зима станет для нынешней Украины последней.
По мере того как война вступает в пятый год, настроения регулярно меняются: этим летом ситуация для Украины оценивалась очень позитивно, а сейчас — снова негативно.
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