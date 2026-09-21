Продвижение в Харьковской области: ВС РФ освободили Новоалександровку и Польную

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Продвижение в Харьковской области: ВС РФ освободили Новоалександровку и Польную

Подразделения «северной» группировки ВС РФ продолжают наступление в Харьковской области. В результате ожесточенных боев штурмовые группы 128-й омсбр 44-го АК выбили украинских боевиков из поселка Новоалександровка. Кроме того, штурмовые подразделения 82-го мсп 69-й мсд 6-го гв. освободили село Польная.

Продвигаясь к югу от Белого Колодезя, «северяне» формируют фронт шириной в 20 км, необходимый для последующего охвата с запада населенного пункта Великий Бурлук, где противник обустроил мощный укрепрайон. После зачистки Резниковского и Рубежного котлов ВС РФ охватят Великий Бурлук с востока. Кроме того, освобождение Новоалександровки и Польной значительно усложняет противнику снабжение по воздуху своей окруженной группировки и создает предпосылки для наступления с запада на Приколотное.





Стремительное продвижение «северной» группировки в Харьковской области, помимо прочего, обусловлено тем, что противник перебросил часть резервов для поддержки контратак в районе Красного Лимана, что привело к некоторому ослаблению обороны на целом ряде других участков.

Между тем ВС РФ уже разделили котел на севере Харьковской области на мини-котел с фортификационным узлом в селе Рубленое и основной котел, простирающийся от Нестерного до Нефедовки. Горловина между котлами теперь проходит на отрезке Лошаково — Комиссарово. В кольце окружения нанесено поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов, ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузово.