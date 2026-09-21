Бессент начал диалог с КНР с позиции силы и получил бан по редкозёмам
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Торговые переговоры между министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Нью-Йорке завершились без достижения соглашения. Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на американские источники, стороны не смогли преодолеть серьёзные разногласия по ряду ключевых вопросов, причём камнем преткновения стала тема поставок редкоземельных металлов.
Бессент начал переговоры с позиции силы. По данным осведомлённых источников, американская сторона прямо заявила, что президент Трамп готов ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти в Китае - в виде 100-процентных пошлин. Этот шаг был расценён как попытка оказать давление на Пекин с требованием сократить торговлю энергоносителями с Россией.
Пекин ответил жёстко и незамедлительно. Представитель китайской делегации заявил, что Китай «принимает это к сведению» и ответит полной блокировкой продаж редкоземельных металлов в США. По словам источников, в этот список входит в первую очередь иттрий - металл, имеющий критическое значение для американской аэрокосмической и оборонной промышленности. Он используется для защиты лопаток турбин авиационных двигателей и электростанций от воздействия экстремальных температур.
Проблема поставок иттрия уже стала болевой точкой для американской промышленности. Согласно данным, в апреле 2026 года экспорт оксида иттрия из Китая в США составил всего 10 метрических тонн против 60 тонн в марте. Среднемесячный объём экспорта за 13 месяцев до введения ограничений составлял около 30 тонн. Дефицит, вызванный экспортным контролем, уже вынудил некоторые американские аэрокосмические компании приостановить производство.
Официальные сообщения, однако, выдержаны в иной тональности. Как передаёт агентство Синьхуа, стороны провели «откровенный, углублённый и конструктивный» обмен мнениями, обсудили реализацию ранее достигнутых договорённостей и вопросы содействия двусторонней торговле и инвестициям, а также затронули тему искусственного интеллекта.
Американская сторона по итогам встречи не объявила публично о каких-либо конкретных решениях.
Аналитики отмечают, что эти переговоры рассматривались как ключевой этап подготовки к возможному саммиту президента Трампа и председателя Си Цзиньпина в Вашингтоне. Однако резкое противостояние по редкоземельной тематике свидетельствует о том, что борьба по линии коренных экономических интересов обеих сторон лишь усиливается.
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