В Европе снова заговорили о «неизбежности нападения России» на страны НАТО
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Россия завершила выборы в Госдуму, и теперь ей ничего не мешает «напасть на Европу», в западной прессе снова запущен поток публикаций об угрозе со стороны Москвы.
Россия готова к ограниченному вторжению на территорию стран НАТО, считает глава чешской контрразведки Михал Коуделка. По его мнению, уже в ближайшее время Россия начнёт проводить некие провокации «под чужим флагом» и «масштабные операции влияния». Наиболее вероятными объектами атак станут железнодорожная инфраструктура, предприятия ВПК и всё остальное, связанное с помощью Украине.
Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон считает, что Россия уже «перешла черту», отправив военный беспилотник в аэропорт Лейпцига. Обвинения Москвы в этом продолжают звучать, хотя никаких доказательств российской принадлежности дрона нет. А по мнению экс-главы немецкой разведки BND Герхарда Шиндлера, всё идёт к переходу конфликта Европы и России к «горячей фазе». Как заявил Шиндлер, сейчас Россия проверяет реакцию НАТО с помощью гибридных операций, следующим шагом станут небольшие удары по военным и не только объектам, например, в Прибалтике. Москва будет смотреть, как на это реагирует альянс.
Между тем в самой Прибалтике заявляют, что непосредственной угрозы нападения России на сегодняшний день нет. Отрицают такие планы и в Москве, там предупредили, что если Европа всё же напугает сама себя и эскалирует конфликт с Россией, то он сразу же перейдёт в разряд ядерных. Воевать, как на Украине, Россия не будет.
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