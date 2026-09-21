Очередной танкер атакован в Ормузе - цены на нефть по-прежнему выше сотни

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Очередной танкер атакован в Ормузе - цены на нефть по-прежнему выше сотни

По данным UKMTO, 21 сентября 2026 года танкер, следовавший через Ормузский пролив, был поражён неизвестным снарядом. Два члена экипажа получили ранения, однако судно сохранило ход и продолжило движение к следующему порту назначения. Власти начали расследование инцидента.

При этом в опубликованном сообщении не указаны название судна, его флаг, порт отправления или конечный пункт назначения. По данным ряда источников, танкер пытался транспортировать саудовскую нефть в Европу. Поступают сообщения об опасности разлива нефти на маршруте движение коммерческого судна.



В эти же дни сообщалось о либерийском танкере Al Marya.

Инциденты произошёл на фоне резкого сокращения судоходства через Ормузский пролив. По данным Reuters, за прошедшие выходные через него прошли лишь 17 грузовых судов против 37 неделей ранее и примерно 125 в сутки до начала нынешнего конфликта. При этом часть танкеров продолжает движение с отключёнными транспондерами AIS, но это не особенно помогает.

Напомним, что ранее в КСИР о готовности атаковать любое коммерческое судно, которое будет пытаться использовать Ормуз в интересах США и их региональных сателлитов. В свою очередь США блокируют Ормуз для иранских танкеров. Всё это не может не влиять на мировой рынок энергоносителей. Нефть марки Brent по-прежнему торгуется выше психологической отметки в 100 долларов, хотя и несколько снизилась в цене с конца прошлой недели.
6 комментариев
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  1. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 13:56
    А был ли мальчик...!Или все без флага и названия шляются по морям!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:57
    Нарушение основ мировой энергетической безопасности уже не вызывает такого ажиотажа в СМИ ,случилось так случилось .Ажиотаж только на бирже и у инвесторов - куда засунуть деньги ,может в СМП.
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 13:59
    100 долларов, хотя и несколько снизилась в цене с
    А я читал о фактической нефти с немедленной поставкой за 138 долларов за баррель. Причем многие говорят, что нефти на рынке или нет или очень серьезный дефицит. Разговоры о 100 долларах - это так называемые фьючерсы.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:11
      + 26 $ в день за баррель нефти фрахт танкера ,даже трудно представить по какой цене нефть прибывает к покупателю .Плохо у кого нет нефти .
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:00
    Цитата: ose4kinsura
    Или все без флага и названия шляются по морям!
    С флагом стесняются wink
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 15:33
    Очередной танкер атакован в Ормузе - цены на нефть по-прежнему выше сотни

    Ждём-с по прогнозу от покойного В.В.Жириновского - нефть за $200 и выше... belay
    Делаем ставки, господа... кто даёт больше??? wassat