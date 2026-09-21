Очередной танкер атакован в Ормузе - цены на нефть по-прежнему выше сотни
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По данным UKMTO, 21 сентября 2026 года танкер, следовавший через Ормузский пролив, был поражён неизвестным снарядом. Два члена экипажа получили ранения, однако судно сохранило ход и продолжило движение к следующему порту назначения. Власти начали расследование инцидента.
При этом в опубликованном сообщении не указаны название судна, его флаг, порт отправления или конечный пункт назначения. По данным ряда источников, танкер пытался транспортировать саудовскую нефть в Европу. Поступают сообщения об опасности разлива нефти на маршруте движение коммерческого судна.
В эти же дни сообщалось о либерийском танкере Al Marya.
Инциденты произошёл на фоне резкого сокращения судоходства через Ормузский пролив. По данным Reuters, за прошедшие выходные через него прошли лишь 17 грузовых судов против 37 неделей ранее и примерно 125 в сутки до начала нынешнего конфликта. При этом часть танкеров продолжает движение с отключёнными транспондерами AIS, но это не особенно помогает.
Напомним, что ранее в КСИР о готовности атаковать любое коммерческое судно, которое будет пытаться использовать Ормуз в интересах США и их региональных сателлитов. В свою очередь США блокируют Ормуз для иранских танкеров. Всё это не может не влиять на мировой рынок энергоносителей. Нефть марки Brent по-прежнему торгуется выше психологической отметки в 100 долларов, хотя и несколько снизилась в цене с конца прошлой недели.
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