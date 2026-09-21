Контракт на создание палубных БПЛА-заправщиков MQ-25A Stingray заключён в США

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Контракт на создание палубных БПЛА-заправщиков MQ-25A Stingray заключён в США

ВМС США заключили с Boeing контракт на 562 млн долларов на начальное мелкосерийное производство трёх беспилотных заправщиков MQ-25A Stingray. Это первый производственный заказ по программе беспилотной спецтехники, предназначенной для работы с американских авианосцев.

Соглашение с фиксированной ценой и механизмом стимулирования охватывает первый лот начальной серии. Одновременно оно предусматривает авансовое финансирование комплектующих с длительным циклом изготовления для ещё трёх аппаратов второго лота.



По последним данным, поставки машин в рамках первого лота должны начаться в 2029 году.

Boeing сообщил, что после нового заказа общее число MQ-25A, находящихся на контракте с ВМС, достигло 14. Второй лот компания рассчитывает получить в 2027 году.

MQ-25A создаётся как первый в ВМС США действующий палубный беспилотный борт-заправщик. Его ключевая задача - высвободить F/A-18E/F Super Hornet, которые сейчас могут выполнять роль воздушных танкеров, для других задач авиакрыла в случае возникновения проблем с применением классических авиатанкеров.

Контракт означает переход программы от разработки и испытаний к начальному производству, однако до развёртывания на авианосцах остаётся несколько этапов. Boeing указывает, что в ближайшие годы намерен завершить сборку первых машин, начать поставки и обучение операторов.
3 комментария
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  1. Пенза мстит
    Пенза мстит
    -1
    Сегодня, 14:20
    Молодцы, надо ещё на базе этого чуда-юда сделать самолёт ДРЛО и опять пин.досы будут впереди планеты всей drinks
    1. ose4kinsura Звание
      ose4kinsura
      -1
      Сегодня, 15:40
      Сделать самолет ДЛРО на солнечных или аэростаты мечта всех ПВОшников!Да и для всех вещь полезная и нужная!Про дирижабли уже и говорить нечего ,лет надцать об этом просят и кричат!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 15:40
    Им надо, они это сделали...
    Кто то может по тому пути пойти, если надо...