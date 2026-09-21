Качиньский подтвердил планы Украины втянуть Польшу в войну с Россией

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Качиньский подтвердил планы Украины втянуть Польшу в войну с Россией

Украина пыталась втянуть Польшу в конфликт с Россией путём создания единого государства. Об этом заявил лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, пишет Rzeczpospolita.

В самом начале «российской агрессии» Киев предложил Варшаве объединиться в единое государство, тем самым решив две основные задачи: это автоматически вступить в НАТО и втянуть польскую армию в войну с Россией. В польскую столицу приезжал Зеленский и выступал в Сейме перед депутатами с соответствующим предложением. Но оно было отклонено, причины Качиньский называть отказался.



Украинцы иногда ожидали от нас того, на что мы по разным причинам, о которых я не могу говорить, не могли согласиться. Изначально у них была немного странная концепция — что они втянут нас в эту войну даже путем создания единого государства. Кроме того, речь шла и о вступлении в НАТО.

Возможное объединение Украины и Польши активно обсуждалось весной 2023 года, об этом говорили и в Киеве, и в Варшаве. Предполагалось, что в итоге получится конфедеративное государство в составе Украины и Польши. Однако эксперты пришли к выводу, что это не приведёт Украину к членству в НАТО, да и Польша, несмотря на всю свою воинственность и русофобию, не собиралась воевать с Россией. В общем, проект реализовать не удалось.
14 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 14:07
    А говорят поляки мриют Великопольшей от моря до моря, а они вон - в гробу видали это объединение laughing
    1. пылесос Звание
      пылесос
      +2
      Сегодня, 14:16
      Видите ли, это не так просто "Объединится" разные государства. Пример близкая по всем параметрам, к тому же бывшая в СССР Белоруссия (очень хорошая страна) сколько лет прошло-а все не объединямся. есть разница в уровне жизни. социальная сфера, законы, законы А здесь сразу и объединится, когда западенцы не любят поляков, а поляки западенцев
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        Сегодня, 14:28
        сколько лет прошло-а все не объединямся

        Батьку боятся... Ибо если будет единое государство - он ведь и свою кандидатуру в правители мог бы выдвинуть.. А при таком раскладе - вовсе не факт, что победил бы обожаемый гарант-то... Ой не факт.. Со всеми для нашей елитки последствиями.
        1. lubesky Звание
          lubesky
          +1
          Сегодня, 15:01
          Цитата: paul3390
          он ведь и свою кандидатуру в правители мог бы выдвинуть.


          Да… еще в конце нулевых батька мог бы привлечь до 30 тысяч офицеров-единомышленников и с такими ресурсами бы как у России…эх! Момент упущен конечно давно… hi
          1. ЗВЕРОБОЙ Звание
            ЗВЕРОБОЙ
            +2
            Сегодня, 15:17
            Да ладно вам, пусть в очередной раз откопают его брата… и найдут три пули от ТТ laughing это ведь обычный Идиот!
  2. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 14:09
    А кое кто из поляков с удовольствием увеличил бы территорию речи посполитой за счет окраины
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 14:45
      Цитата: vitaliy20091959
      А кое кто из поляков с удовольствием увеличил бы территорию речи посполитой за счет окраины

      И что бы укры при этом имели ограниченные права, как в прошлом веке, и что бы укров в телеги запрягать и кнутом ----- как в предыдущие века wassat
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 14:58
      Цитата: vitaliy20091959
      А кое кто из поляков с удовольствием увеличил бы территорию речи посполитой за счет окраины
      Но только без проживающих там хихлов wink
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 15:10
      А смысл? На Западенщине - никаких особых ресурсов отродясь не было.. Было сколько-то там газа - но его ещё при Союзе выкачали. Ну - разве что янтарь с лесом, но это в масштабах страны ведь гроши. Зато - имеется крайне неприятное во всех отношениях население...
  3. commbatant Звание
    commbatant
    +4
    Сегодня, 14:11
    План "добрый", люди злые...Типа те поляки, которые не сдохнут из-за украины от российского "уравнителя", будут расплачиваться по кредитам полученные бандой Зеленского...
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +3
    Сегодня, 14:17
    хаха хахаха. Поляки таки "мечтают". Но не ценой собственных жизней. Что умно
  5. Ślązako Звание
    Ślązako
    0
    Сегодня, 15:02
    Nach meiner Meinung darf es weder aus russischer noch aus polnischer Sicht ein Land Ukraine geben!

    Leider haben die Polen keine Politiker von Format mehr, maximal diesen Braun.
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 15:06
    Предполагаю,что после т.н. "объединения",сначала начались бы разборки между краинцами и пшеками:кто кого больше обидел в прошлом..и,надо понимать,победа в этом извечном споре была бы за поляками..Когда "объединяются"на почве общей ненависти,сильно рискуют эту ненависть выплеснуть на "партнёра".......закон эвропейских джунглей.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:38
    причины Качиньский называть отказался.
    . А что, злобные карлики всегда были и есть, яростными националистами... они дружат только сами с собой и... терпят тех, кто может помочь им дружить с самим собой, ещё крепче!
    Это реальность и не стоит об том забывать...