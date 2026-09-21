Качиньский подтвердил планы Украины втянуть Польшу в войну с Россией
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Украина пыталась втянуть Польшу в конфликт с Россией путём создания единого государства. Об этом заявил лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, пишет Rzeczpospolita.
В самом начале «российской агрессии» Киев предложил Варшаве объединиться в единое государство, тем самым решив две основные задачи: это автоматически вступить в НАТО и втянуть польскую армию в войну с Россией. В польскую столицу приезжал Зеленский и выступал в Сейме перед депутатами с соответствующим предложением. Но оно было отклонено, причины Качиньский называть отказался.
Украинцы иногда ожидали от нас того, на что мы по разным причинам, о которых я не могу говорить, не могли согласиться. Изначально у них была немного странная концепция — что они втянут нас в эту войну даже путем создания единого государства. Кроме того, речь шла и о вступлении в НАТО.
Возможное объединение Украины и Польши активно обсуждалось весной 2023 года, об этом говорили и в Киеве, и в Варшаве. Предполагалось, что в итоге получится конфедеративное государство в составе Украины и Польши. Однако эксперты пришли к выводу, что это не приведёт Украину к членству в НАТО, да и Польша, несмотря на всю свою воинственность и русофобию, не собиралась воевать с Россией. В общем, проект реализовать не удалось.
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