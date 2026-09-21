В Сирии на очередном крупном военном складе произошла детонация боеприпасов

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В Сирии на очередном крупном военном складе произошла детонация боеприпасов


В районе Аль-Эйс, расположенном примерно в 50 километрах к югу от Алеппо в Сирии на крупном военном складе сегодня утром произошла детонация боеприпасов. При этом погибло не менее четырёх человек.



Об этом телеканалу Al-Ikhbariya сообщил начальник местной службы гражданской обороны Фейсал Мухаммед Али.

Чиновник заявил:

Поступила информация о жертвах и пострадавших.

Правда, из-за продолжающихся взрывов скорая помощь и спасатели не могут приблизиться к раненым, чтобы оказать помощь раненым.

Глава МЧС Сирии Раед ас-Салех заявил журналистам:

Доступ к месту происшествия пока затруднён.

Он рекомендовал местным жителям не приближаться к месту инцидента. Он сказал:

Призываем граждан следовать нашим инструкциям, оставаться дома, не фотографировать и не приближаться к складу.

По словам министра, район происшествия оцеплен силами безопасности, а дороги перекрыты.

Вскоре четырёх пострадавших всё же эвакуировали. Один из них получил осколочные ранения, еще двое пострадали из-за временных проблем с дыханием, а четвёртый попал в ДТП, покидая опасную зону. Не исключено, что есть ещё пострадавшие.

Причину взрывов пока установит не удалось. Местные жители рассказали, что за первыми взрывами последовала повторная детонация.

Ранее 19 сентября при взрыве на оружейном складе в городе Дейр эз-Зор погибли 11 сирийских военнослужащих, за десять дней до этого ещё 14 военных стали жертвами взрывов на хранилище боеприпасов в провинции Идлиб. А всего в сентябре произошло не менее пяти подобных инцидентов, в ходе которых погибли люди.
8 комментариев
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  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 15:08
    Во будет хохма, если Биби начнет "прогрессивным джихадистам" по морде наваливать
  2. guga Звание
    guga
    +1
    Сегодня, 15:17
    всего в сентябре произошло не менее пяти подобных инцидентов

    Кому то явно на что то намекают
    1. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Сегодня, 15:40
      Или просто готовят к закланию.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:17
    Сирия идёт по пути б/Укряндии.
  4. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 15:34
    Евреи точно не причём, но это тоже не точно)))
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 15:36
    В Сирии на очередном крупном военном складе произошла детонация боеприпасов

    С приходом к власти бармалеев, порядок на военных складах нет и не было. wassat
    Полная халастность, отсюда взрывы и детонации боеприпасов.
  6. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    0
    Сегодня, 15:37
    В районе Аль-Эйс, расположенном примерно в 50 километрах к югу от Алеппо в Сирии на крупном военном складе сегодня утром произошла детонация боеприпасов.
    (...)
    Ранее 19 сентября при взрыве на оружейном складе в городе Дейр эз-Зор погибли 11 сирийских военнослужащих, за десять дней до этого ещё 14 военных стали жертвами взрывов на хранилище боеприпасов в провинции Идлиб. А всего в сентябре произошло не менее пяти подобных инцидентов, в ходе которых погибли люди.

  7. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 15:42
    А потом будет, а куда оружие пропало, где-то мы много раз это видели уже.