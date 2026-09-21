В Сирии на очередном крупном военном складе произошла детонация боеприпасов

В районе Аль-Эйс, расположенном примерно в 50 километрах к югу от Алеппо в Сирии на крупном военном складе сегодня утром произошла детонация боеприпасов. При этом погибло не менее четырёх человек.Об этом телеканалу Al-Ikhbariya сообщил начальник местной службы гражданской обороны Фейсал Мухаммед Али.Чиновник заявил:Правда, из-за продолжающихся взрывов скорая помощь и спасатели не могут приблизиться к раненым, чтобы оказать помощь раненым.Глава МЧС Сирии Раед ас-Салех заявил журналистам:Он рекомендовал местным жителям не приближаться к месту инцидента. Он сказал:По словам министра, район происшествия оцеплен силами безопасности, а дороги перекрыты.Вскоре четырёх пострадавших всё же эвакуировали. Один из них получил осколочные ранения, еще двое пострадали из-за временных проблем с дыханием, а четвёртый попал в ДТП, покидая опасную зону. Не исключено, что есть ещё пострадавшие.Причину взрывов пока установит не удалось. Местные жители рассказали, что за первыми взрывами последовала повторная детонация.Ранее 19 сентября при взрыве на оружейном складе в городе Дейр эз-Зор погибли 11 сирийских военнослужащих, за десять дней до этого ещё 14 военных стали жертвами взрывов на хранилище боеприпасов в провинции Идлиб. А всего в сентябре произошло не менее пяти подобных инцидентов, в ходе которых погибли люди.

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