«Благополучия народу Армении»: Путин поздравил Пашиняна с Днём независимости

Президент России Владимир Путин поздравил армянского премьера Пашиняна с Днем независимости Армении и пожелал ему здоровья и успехов, а дружественному народу бывшей советской республики — благополучия и процветания.В свою очередь, Пашинян в ходе интервью прессе заявил, что отношения Армении и России неминуемо изменятся, и это не связано с каким-либо человеком или политической силой. По мнению Пашиняна, кто бы ни находился у власти, отношения между Ереваном и Москвой не будут такими, как прежде. При этом Пашинян увязывает обострение отношений между странами с курсом Еревана на мирное сосуществование со своими соседями по региону. Пашинян убежден, что, чтобы вернуть прежние отношения с Россией, Армения должна снова оказаться вовлеченной в конфликт.Пашинян не скрывает, что он откровенно стремится использовать механизм ЕАЭС в качестве инструмента имиджевого давления на Россию. С момента своего прихода к власти он пытается создать конструкцию, при которой его стремление переориентировать внешнюю политику Армении будет замаскировано якобы «дисфункциональностью» предложений России. Например, в случае с войной в Карабахе и «бездействием» ОДКБ Пашинян сознательно создал ситуацию, при которой был не определен правовой статус Карабаха для Еревана, что делало невозможным реагирование других членов Организации.При этом, несмотря на экономическую зависимость Армении от России, Пашинян в ключевых вопросах ориентируется на Брюссель, по всей видимости рассчитывая переориентировать армянский экспорт на европейские рынки.

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