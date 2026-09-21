«Благополучия народу Армении»: Путин поздравил Пашиняна с Днём независимости

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«Благополучия народу Армении»: Путин поздравил Пашиняна с Днём независимости

Президент России Владимир Путин поздравил армянского премьера Пашиняна с Днем независимости Армении и пожелал ему здоровья и успехов, а дружественному народу бывшей советской республики — благополучия и процветания.

В свою очередь, Пашинян в ходе интервью прессе заявил, что отношения Армении и России неминуемо изменятся, и это не связано с каким-либо человеком или политической силой. По мнению Пашиняна, кто бы ни находился у власти, отношения между Ереваном и Москвой не будут такими, как прежде. При этом Пашинян увязывает обострение отношений между странами с курсом Еревана на мирное сосуществование со своими соседями по региону. Пашинян убежден, что, чтобы вернуть прежние отношения с Россией, Армения должна снова оказаться вовлеченной в конфликт.

Пашинян не скрывает, что он откровенно стремится использовать механизм ЕАЭС в качестве инструмента имиджевого давления на Россию. С момента своего прихода к власти он пытается создать конструкцию, при которой его стремление переориентировать внешнюю политику Армении будет замаскировано якобы «дисфункциональностью» предложений России. Например, в случае с войной в Карабахе и «бездействием» ОДКБ Пашинян сознательно создал ситуацию, при которой был не определен правовой статус Карабаха для Еревана, что делало невозможным реагирование других членов Организации.

При этом, несмотря на экономическую зависимость Армении от России, Пашинян в ключевых вопросах ориентируется на Брюссель, по всей видимости рассчитывая переориентировать армянский экспорт на европейские рынки.
30 комментариев
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  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +8
    Сегодня, 14:16
    «Благополучия народу Армении»

    Но с газом по мировой цене и без различных дотаций армянам. Хватит уже соседям жить за наш счет и при этом проводить антироссийскую политику.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      -3
      Сегодня, 14:56
      Цитата: vasyliy1
      Но с газом по мировой цене и без различных дотаций армянам
      И без военной базы в Гюмри
      1. Перфильева Вера Звание
        Перфильева Вера
        +3
        Сегодня, 15:29
        "И без военной базы в Гюмри"

        Ну и раскажите мне, зачем нам эта база и сколько она продержится в отрыве от России в случае нападения на нее, какими силами и средствами будет защищаться?
  2. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 14:16
    главный вопрос с том, день независимости армении- это независимость от кого?
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +10
      Сегодня, 14:31
      Они оба празднуют разрушение Союза.
    2. AlexSam Звание
      AlexSam
      +4
      Сегодня, 14:50
      Цитата: Михаил Нашарашев
      главный вопрос с том, день независимости армении- это независимость от кого?

      Этот праздник стоит в одном ряду с Днём России. Так что Главный охранник "демократии" в России поздравил ару совершенно искренне. Соратники.
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        -2
        Сегодня, 15:26
        День России - это все таки звучит по другому
        День России — государственный праздник, который ежегодно отмечают 12 июня. Он символизирует становление современной Российской Федерации как самостоятельного и демократического государства, а также национальное единство и гордость за страну.
        А вот по поводу независимости сразу возникает вопрос - от кого?
        1. AlexSam Звание
          AlexSam
          +1
          Сегодня, 15:39
          Цитата: Михаил Нашарашев
          А вот по поводу независимости сразу возникает вопрос - от кого?

          От Советского Союза. У каждого государства на постсоветском пространстве теперь есть такой праздник. Наверное Россия единственная страна, где он считается антинародным (за исключением России Московско-Питерской, пожалуй). А так да, становление как самостоятельной демократии (смешнее не скажешь), бла-бла-бла...
          1. Михаил Нашарашев Звание
            Михаил Нашарашев
            0
            Сегодня, 15:50
            зачем независимость от государства, которого нет уже более 35 лет?
    3. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +3
      Сегодня, 15:01
      это независимость от кого?

      от клятых коммуняк! laughing
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:35
      Цитата: Михаил Нашарашев
      главный вопрос с том, день независимости армении- это независимость от кого?

      На сегодняшний день, независимость от здравого смысла. request
  3. ВасАндр Звание
    ВасАндр
    +6
    Сегодня, 14:21
    «Путин поздравил армянского премьера Пашиняна с Днем независимости Армении»
    Сказать по другому - поздравил с разрушением СССР.
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -3
    Сегодня, 14:42
    вместо сбора по 100 руб на лечение невообразимых по своей стоимости болезней детей в России, вбухаем ещё миллиарды в Армэнию. А что? всенепременно этому заблудшему народу надо помогать...
    1. AlexSam Звание
      AlexSam
      0
      Сегодня, 15:18
      Цитата: ПВВ22121922
      вместо сбора по 100 руб на лечение невообразимых по своей стоимости болезней детей в России

      Кто такие российские (читай русские) дети на фоне жителей Армении, Абхазии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана? О чём Вы вообще?
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 14:51
    "Выборные" темы ушли за горизонт, копья сломаны, пар выпущен, поэтому предварительные итоги выборов в Госдуму после подсчёта 95,18% голосов.

    ЕР -конституционное большинство, СР - не проходит 5%, но будет представлена 4 депутатами-одномандатниками. Партия "Новые люди" в одномандатных округах не получает ни одного места.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 15:13
      Сторонники ЕдРа как партизаны где-то прятались, кого не спросишь, все отказывались голосовать за бессменную партию.
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 15:19
      alexboguslavski Я очень рад, что в Администрации (сами знаете кого) решили прокатить ЭсЭров! А-ха-ха-ха!
      А Миронов-то надеялся на благосклонность властей после невыдвижения своего кандидата в президенты.
      Вывод -- не ждите пощады от правящей верхушки! Получите и войну и позор! КПРФовцам на заметку! Через пять лет и их выкинут за борт.
      1. Ant97 Звание
        Ant97
        +1
        Сегодня, 15:59
        Да вроде дорисовали им недостающие голоса, теперь пять с копейками процентов в итоге имеют. Иначе нехорошо бы получилось, друга президента обидели!
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:33
      Цитата: alexboguslavski
      ..... после подсчёта 95,18% голосов ЕР -конституционное большинство, СР - не проходит 5%


      После подсчёта 96,91% протоколов уже проходит, сенсации не случилось.
      МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" по результатам обработки 96,91% протоколов набрала необходимые 5% голосов избирателей для прохода в Госдуму по федеральному списку, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ.
  6. позывной_53 Звание
    позывной_53
    -2
    Сегодня, 14:55
    Президент России Владимир Путин поздравил армянского премьера Пашиняна с Днем независимости Армении и пожелал ему здоровья и успехов, а дружественному народу бывшей советской республики — благополучия и процветания.


    Дядя Вова - тролль 80-го уровня!
    1. Ant97 Звание
      Ant97
      0
      Сегодня, 16:06
      Согласен с Вами, троллит русский народ с красным карандашом в руках не по детски!
      1. позывной_53 Звание
        позывной_53
        0
        Сегодня, 16:35
        Вы не в той теме отметились. Тут про "пашинянов" толкуют.
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 15:06
    Снизу постучали.......
  8. Voskolina Звание
    Voskolina
    +1
    Сегодня, 15:29
    Все чудесатей и чудесатей. И это "!чудо" правит страной с 2000 года. stop Хотя... Собчако-ельцинский клеврет.
  9. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 15:29
    благополучия народу армении, а пашинян пусть идет в ад
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:35
    А что не так... они, все такие, обслуживают интЭрЭсы правящего класса... а там, все как всегда... Разделяй и властвуй!
    Междусобойчик они решают... по разному, но практически всегда цимус им, а шишки известно кому! soldier
  11. Voskolina Звание
    Voskolina
    0
    Сегодня, 15:35
    Похоже ВВП окончательно расстался с реальностью.
  12. next322 Звание
    next322
    +1
    Сегодня, 15:56
    очередной глубокий прогиб перед пашиняном-засчитан!
  13. Бережный Звание
    Бережный
    0
    Сегодня, 16:33
    Что творится в России......???!!! И снова вперед с ЕдРо.....
  14. RaiderXV1909 Звание
    RaiderXV1909
    0
    Сегодня, 16:44
    В Армении такое процветание, что у меня во дворе, половина машин с армянскими номерами, видимо там что то не так, что всем Ереваном пруться в Москву