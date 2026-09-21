«Умер как трус»: дочь Келлога высмеяла утонувшего при попытке убежать от ТЦК

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«Умер как трус»: дочь Келлога высмеяла утонувшего при попытке убежать от ТЦК

Дочь бывшего спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога поиздевалась над смертью украинца, который утонул, спасаясь от сотрудников ТЦК. По мнению Меган Моббс, он «поступил как трус».

Украинские ресурсы обсуждают развернувшуюся в одной из соцсетей перепалку двух представительниц США. История там такая: в Днепропетровской области сотрудники ТЦК погнались за очередным «добровольцем» по имени Владимир, а он прыгнул в воду, спасаясь, но выплыть не смог и утонул. Комментируя эту ситуацию, дочь Келлога заявила, что утонувший «умер как трус. А мог бы умереть героем».



За утонувшего вступилась живущая в США активистка, написавшая, что живущая далеко от войны Меган Моббс не имеет права навязывать украинцам своё мнение о том, как «правильно умирать», чтобы потом шагать рядом с Зеленским, возлагать цветы на их могилы и произносить взволнованные речи о мести России за них.

Но люди вроде Меган не оставили украинским мужчинам вроде него никакого приемлемого выхода. И поэтому он умер всё равно. А теперь люди вроде Меган насмехаются над его смертью, потому что, видимо, единственный украинский мужчина, достойный уважения, — это мёртвый украинский мужчина-солдат, при условии, что он умрёт «правильно».

Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог призывал украинские власти начать мобилизацию женщин, ссылаясь на то, что его жена и дочь «служили».
54 комментария
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  1. Жнец Звание
    Жнец
    +15
    Сегодня, 14:23
    Так чё им украинцы, это ж расходка в войне с Россией. Считай, те же славяне. Это всё, что нужно знать о наглосаксах и их отношении к другим нациям.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +3
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Жнец
      Это всё, что нужно знать о наглосаксах и их отношении к другим нациям.
      Кто они такие, известно ещё с 5-го века
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +6
        Сегодня, 14:58
        ...поиздевалась над смертью украинца, который утонул, спасаясь от сотрудников ТЦК. По мнению Меган Моббс, он «поступил как трус».

        Поразительная "слепота духа".
        То есть по мнению американской элиты, все в этом Мире должны радостно и вприпрыжку бежать погибать ради интересов американской элиты. wassat

        Это натуральный шовинизм, добавить нечего hi
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 16:55
          Цитата: alex-defensor
          То есть по мнению американской элиты, все в этом Мире должны радостно и вприпрыжку бежать погибать ради интересов американской элиты.

          Но американский народ не должен погибать ради интересов этой элиты.
      2. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +2
        Сегодня, 15:13
        Посмотрите на её лицо crying Это «конь» по недоразумению носящий юбку, но это не точно… с неё косметику убрать - и сразу в ММА на бои laughing выражение на лицо.
        1. Slon_on Звание
          Slon_on
          +1
          Сегодня, 15:48
          Вы знаете, у них принято заключать близкородственные браки (кузены с кузинами). Может быть эта Меган жертва подобного брака?
          Кстати, подобные браки популярны и в Туркестане.
        2. pin_code Звание
          pin_code
          +1
          Сегодня, 15:49
          Нееет тут другое, можно сразу в фильме ужасов снимать без грима.
        3. ratfly Звание
          ratfly
          +1
          Сегодня, 16:16
          Конская форма башки, мыльные (мутные) глаза плюс высокая челюсть (она там пальчиком прикрыла) плюс тупое выражение хари лица. Это узнаваемый англо-саксонский тип.
      3. Правдодел Звание
        Правдодел
        +1
        Сегодня, 15:47
        Кто они такие, известно ещё с 5-го века

        Англосаксы упоминаются не с V в. а намного раньше. Только такими гадами как сейчас - "англичанка гадит" - они стали позже.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 16:57
          Цитата: Правдодел
          Только такими гадами как сейчас - "англичанка гадит" - они стали позже.

          Потому что тогда их самих в хвост и гриву били.
    2. Гиперион Звание
      Гиперион
      +2
      Сегодня, 15:07
      Цитата: Жнец
      Это всё, что нужно знать о наглосаксах и их отношении к другим нациям.

      А что нужно знать о славянах, которые пятый год друг друга метелят? Каково отношение славян к славянам получается?
    3. Mister X Звание
      Mister X
      +2
      Сегодня, 15:28
      Цитата: Жнец
      Это всё, что нужно знать о наглосаксах и их отношении к другим нациям.

      Потомки конокрадов, самогонщиков, пиратов и работорговцев.
      Колонизаторы, которые вместе с французами, итальянцами, испанцами, немцами, бельгийцами - уничтожали целые цивилизации по всему миру.
      Все ради трофеев
      Индейцев, индусов и африканцев сколько погубили...
      1. pin_code Звание
        pin_code
        +1
        Сегодня, 15:55
        Ну немцев вы зря приплели. Они такой кровожадностью до ПМВ не славились. И нужно понять, что империю Вильгельма 2го просто поимели, с помощью его кузена Ники 2го. Если бы у Ники были мозги, то и войны бы не было.
  2. GrandDao Звание
    GrandDao
    +7
    Сегодня, 14:23
    Просто умер не в интересах той группы лиц, которую кита представляет.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 14:45
      Тогда учитывая кто объявил СВО, получается он представляет интересы политической элиты США???
      1. Баюн Звание
        Баюн
        +2
        Сегодня, 15:01
        Да, мы с вами все "расходники" для уровня сильно-могучих. Полегчало?

        Террористы и революционеры - ПРОДАЖНЫ. Экстремисты - ГЛУПЫ. Изменить ситуацию может только глобальное вмешательство Природы. Из наиболее вероятного - Каррингтон 2.0(супервспышки на Солнце) с последующей деэлектрификацией и деинтернетизацией этой цивилизации и всего регрессивного человечества.

        П.С.: Даже Матушке-Природе самоочевидно, электрификация не имеет смысла, без "советской власти")
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +4
          Сегодня, 15:11
          мы с вами все "расходники" для уровня сильно-могучих
          Вот один не захотел становиться расходником, утонул, но свой выбор он сделал, не стал овцой на заклании.
      2. GrandDao Звание
        GrandDao
        -1
        Сегодня, 15:09
        СВО это контекст, в котором теперь бывшие "партнеры", а на деле лжецы и грабители пытаются что-то урвать в своих интересах. То, что взяли бы спокойно не будь СВО.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 15:12
          взяли бы спокойно не будь СВО.
          Как это связанно, можно как то подробнее.
          1. GrandDao Звание
            GrandDao
            +1
            Сегодня, 15:24
            Мой последний комментарий как раз делает более связным ваш предшествующий вопрос. Возможно вы имели в виду что-то другое. Тогда прошу пояснить.
  3. PASus Звание
    PASus
    +2
    Сегодня, 14:25
    Сожаление в этом случае вызывает только то, что америца не находится в такой же ситуации, как окраина. Очень удобно и безопасно говорить что-то "мотивирующее" из-за океана своим дешевым рабам, для наведения своих порядков в далекой провинции.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -2
      Сегодня, 14:49
      Сожаление в этом случае вызывает только то, что америца не находится в такой же ситуации, как окраина.
      Что бы таких ситуации не находились, нужно маломальски интеллектом обладать.
  4. cast iron Звание
    cast iron
    +7
    Сегодня, 14:27
    Умер ее за интересы американских буржуев-фашистов, а в результате трагической случайности. Это не порядок! Это недопустимо! Все украинские мужчины и женщины должны умереть за финансовые интересы американского олигархата! По мнению олигархов США
  5. Пенза мстит
    Пенза мстит
    -1
    Сегодня, 14:28
    Народ, мы сколько бы не радовались за глупости бандеровсцев, но они патологически себя считают высшей расой, гейропа считает их за свиней, которые идут за бусы и трусы умирать, но печалит одно, их закопали уже больше двух миллионов, а ситуацию это не изменило, они по прежнему идут в бой и не сдаются, даже насильно мобилизованные, это я к тому, что бандеровсцы умрут, но на уступки не пойдут, а верхние люди с ними ещё секретные договоры ведут и если будет договорняк, то за что было столько наших жертв am
  6. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    -3
    Сегодня, 14:28
    Интересно, когда у нас объявили мобилизацию и трусы кинулись штурмовать Верхний Ларс, были ли случаи такой же "героической гибели". А сколько таких прячутся на квартирах и чердаках за мамкиной юбкой, лишь бы не попасть на фронт?
    И почему мне ни разу не жалко ухилянтов на Украине? Хоть бы они все утонули... lol
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 14:46
      когда у нас объявили мобилизацию и трусы кинулись штурмовать Верхний Ларс
      А кто то до сих пор громит вражеские орды на полях интернета.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 14:28
    Умер как трус, а мог бы уехать в США и удавить там дочь Келлога, а может и его самого
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:17
      Цитата: alexoff
      Умер как трус, а мог бы уехать в США и удавить там дочь Келлога, а может и его самого

      Мы с вами всё время в контрах, впервые ставлю вам плюс. smile
  8. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +2
    Сегодня, 14:34
    Ждать сочувствия от потомков бандитов, каторжников и убийц, где оружие в повседневной жизни является нормой, это верх наивности и глупости. Кровожадность у амеров в крови
  9. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 14:37
    The average people should understand that there real enemies are the elite. The poor people will continue killing each other for the elites interest. That's the truth you're never meant to know.
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:37
    Клюшка страшная , ещё вякает чо то.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: Ирек
      Клюшка страшная , ещё вякает чо то.

      Дело не во внешности - АнькаЛенка посимаптичней выглядит, но русофобская стерва ещё та.
  11. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 14:39
    они , мрази, так ко всем нам относятся. что к русским на окраине, что в России. Им сейчас всё по кайфу: русские воюют с русскими на русской земле. Что может ещё желать Америка? только распада России и её ресурсов (и "мирный, договороспособный" Кремль тут лишний)...
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 14:48
      Им сейчас всё по кайфу: русские воюют с русскими на русской земле.
      Так они ни кого об этом не просили.
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        +1
        Сегодня, 14:54
        цинизм любого улетучивается сразу при опасности лично ему, цинику
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 14:40
    Выбор у украинца небольшой -смерть, а кем умереть, трусом или героем, это нюансы, его долг - умереть за американских хозяев.
  13. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 14:42
    «Умер как трус»: дочь Келлога высмеяла утонувшего

    хотелось бы посмотреть на то, как она будет реагировать если ее суженый окажется в таком положении...
    или как говорилось - "чужую беду - рукой отведу"
    это кстати позиция очень многих баб на окраине: главное, чтобы не мой...
  14. AlexSam Звание
    AlexSam
    +3
    Сегодня, 14:43
    утонувший «умер как трус. А мог бы умереть героем»

    То есть, умереть он должен был в любом случае. Все должны умереть. Молодых и красивых женщин в европейские, турецкие и ближневосточные бордели, остальных в окопы. Программа Запада по Украине.
    Им сионистов куда-то переселять нужно, иначе их правоверные задавят. Украинский чернозём для ТНК от дармоедов освобождать тоже нужно.
  15. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 14:54
    Судьба продажной окраины такая, всякие Моббс не дадут соврать.
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:55
    Цитата: alexoff
    Умер как трус, а мог бы уехать в США

    Кто ему даст уехать из Украины? И кто его примет в США? wink
  17. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 14:57
    Такие люди вызывают отвращение, но то, что они у власти, — это безумие.
  18. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:09
    Эта американская дамочка,могла бы и сама пойти повоевать, за режим Зеленского. Или папа не разрешает?)
    1. АВП 518 Звание
      АВП 518
      +1
      Сегодня, 15:12
      Инициатива американского генерала Кита Келлога о необходимости массовой мобилизации женщин на Украине вызвала резкую реакцию и детальный разбор в украинских СМИ. Как сообщает издание «Страна», аргументы сторонника жестких мер о том, что его жена и дочь "воевали не хуже мужчин" на поверку оказались враньем. Они сидели в тылу. К тому же в армию они пошли добровольно, а украинок Келлог призывает загонять в окопы по мобилизации.

      Ранее Келлог, призывая Киев отправить женщин в армию, сослался на собственный пример, заявив: «Моя жена воевала в Гренаде, а дочь — в Афганистане». Однако, как отмечает издание, в реальных боевых действиях родственницы американского военного участия не принимали.

      Дочь бывшего спецпредставителя Дональда Трампа Меган Моббс окончила военную академию Вест-Пойнт и в 2010–2011 годах находилась в Афганистане, где командовала подразделением воздушного снабжения в составе 82-й воздушно-десантной дивизии. Будучи офицером тылового командования, она не привлекалась к наземным штурмам или перестрелкам, отмечается в публикации.

      Аналогичная ситуация и с супругой генерала Пейдж Келлог. Пройдя парашютную подготовку, она служила офицером армии США во время вторжения на Гренаду в 1983 году. Тем не менее, ее обязанности ограничивались штабной работой и кадровым обеспечением в подразделении военной разведки. "Страна" объясняет, что армейское командование США тогда специально ограждало женщин-военнослужащих от участия в непосредственных боестолкновениях.

      Ранее генерал армии США в отставке Кит Келлог поддержал идею призыва женщин в ряды Вооруженных сил Украины. Выступая в интервью, он заявил, что украинские женщины должны пополнить армию, поскольку они «воюют ничем не хуже за мужчин».
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 15:24
        *находилась в Афганистане, где командовала подразделением воздушного снабжения*

        значит интендант..А что там Суворов говорил про интендантов?
  19. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 15:28
    хахлы для нее биомусор, впрочем как и все неамериканцы, также как и она для меня тоже биомусор
  20. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 15:29
    По мнению Меган Моббс, он «поступил как трус».

    Можно подумать, её пиндoccкие соотечественники - пример героизма.
  21. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:30
    дочь Келлога заявила,
    . Да ладно, для них скакуасы и те, кто недопрыгал и сохранил инстинкт самосохранения, это так, РАСХОДНИКИ...
    Полосатики играют роль "белого человека", а скакуасы должны выполнять их приказы и ВСЁ...
    Кстати, ничего нового...
  22. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 15:34
    а кого мнение этой самки собаки интересует?
  23. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 15:42
    Англосаксы начали все это как беспроигрышную партию - одни славяне умирают во имя их интересов воюя с другими славянами. А весь убыток - напечатанные зеленые бумажки. Но все пошло немного не так как они планировали. Поэтому скачущих свинок в вышиванках совсем не жалко. Они заслужили все, что с ними происходит, в том числе и подобные высказывания от своих хозяев.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 15:48
      Англосаксы начали все это как беспроигрышную партию - одни славяне умирают во имя их интересов воюя с другими славянами.
      Славяне умирают с обеих сторон и те кто это начал позиционируют себя славянами и патриотами до мозга костей.
  24. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 15:47
    Ну что можно сказать, доча келлога, иди и замени его!!! Что тебе мешает?
  25. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 15:47
    Ну, этот несчастный, хотя бы погиб не сделав подлости и не обогрив своих рук кровью. Что, кому на роду написано, но и сам Человек должен пытаться как то выбирать с кем ему быть. Вспомнился фильм "Пролетая на гнездом кукушки" , помните фразу: "Я,ХОТЯ БЫ ПОПЫТАЛСЯ! ".
  26. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:01
    Интересно, если б за Меган Мопс погнались живодеры ТЦК, она бы прыгула им в объятия?
  27. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:25
    Мог бы умереть за деньги Трампа и прочих американских шишек ,а так просто утонул ! Не правильно поступил, а еще его могли пустить на органы ,для американских толстосумов