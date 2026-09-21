«Умер как трус»: дочь Келлога высмеяла утонувшего при попытке убежать от ТЦК
8 93354
Дочь бывшего спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога поиздевалась над смертью украинца, который утонул, спасаясь от сотрудников ТЦК. По мнению Меган Моббс, он «поступил как трус».
Украинские ресурсы обсуждают развернувшуюся в одной из соцсетей перепалку двух представительниц США. История там такая: в Днепропетровской области сотрудники ТЦК погнались за очередным «добровольцем» по имени Владимир, а он прыгнул в воду, спасаясь, но выплыть не смог и утонул. Комментируя эту ситуацию, дочь Келлога заявила, что утонувший «умер как трус. А мог бы умереть героем».
За утонувшего вступилась живущая в США активистка, написавшая, что живущая далеко от войны Меган Моббс не имеет права навязывать украинцам своё мнение о том, как «правильно умирать», чтобы потом шагать рядом с Зеленским, возлагать цветы на их могилы и произносить взволнованные речи о мести России за них.
Но люди вроде Меган не оставили украинским мужчинам вроде него никакого приемлемого выхода. И поэтому он умер всё равно. А теперь люди вроде Меган насмехаются над его смертью, потому что, видимо, единственный украинский мужчина, достойный уважения, — это мёртвый украинский мужчина-солдат, при условии, что он умрёт «правильно».
Ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог призывал украинские власти начать мобилизацию женщин, ссылаясь на то, что его жена и дочь «служили».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация