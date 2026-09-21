Ответ на давление Вашингтона: Китай сокращает инвестиции в гособлигации США

3 553 19
Ответ на давление Вашингтона: Китай сокращает инвестиции в гособлигации США

В ответ на попытки давления Вашингтона Китай существенно сократил объем своих активов в виде казначейских облигаций США. В настоящее время этот объем достиг 18-летнего минимума.

Как известно, Пекин уже более десяти лет сокращает свои инвестиции в американские активы. Если в начале 2010-х годов их объем превышал 1,3 триллиона долларов, то сейчас он составляет около 618 миллиардов долларов. При этом темп этого сокращения ускорился после 2022 года, когда Китай стал больше беспокоиться о чрезмерной экономической зависимости от американских активов.

По информации издания Bloomberg, в начале текущего года власти КНР дали указание китайским банкам сократить объем инвестиций в американские гособлигации. Тогда чиновники настоятельно рекомендовали финансовым учреждениям ограничить новые закупки долговых бумаг США, а тем, у кого уже значительная доля таких активов, – постепенно уменьшать свои позиции. Это привело к снижению котировок американских казначейских облигаций и снижению курса доллара по отношению к другим валютам.

Ранее сообщалось, что Китай выступил против одобренных Трампом «адских санкций» против России. В Минторге КНР заявили, что Пекин последовательно выступает против односторонних и вторичных санкций, если они не одобрены Совбезом ООН и не имеют оснований в международном праве. Китай также предупредил, что будет следить за дальнейшими действиями Вашингтона и оставляет за собой право принять необходимые меры для защиты собственных интересов и китайских компаний.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +3
    Сегодня, 15:21
    Ну зачем так резко? belay Сейчас Рыжий проснётся, скажет «всё отлично, мы победили» и отменит прежнее решение!
    Не нужно делать нервы laughing
  2. rytik32 Звание
    rytik32
    +3
    Сегодня, 15:25
    Китай не стал терпеть произвол рыжего балабола и занял жесткую позицию. Браво Китаю!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 15:33
      Если в начале 2010-х годов их объем превышал 1,3 триллиона долларов, то сейчас он составляет около 618 миллиардов долларов.
      Сократил....В два раза...Но не прекратил !
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 16:22
        Цитата: Uncle Lee
        Сократил....В два раза...Но не прекратил !

        Если бы Китай выкинул полтора триллиона в тренжерис . Экономика США упала бы . Это глобальный кризис.Это национальная особенность ,выжать из США до последней крошки хлеба
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 16:34
          Цитата: APASUS
          Если бы Китай выкинул полтора триллиона в тренжерис . Экономика США упала бы .

          С чего ей падать?:))))) У них госдолг больше 40 трлн, из которых 32 - внешний. Тут триллионом больше, триллионом меньше...
      2. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +2
        Сегодня, 16:22
        Ну там-же не идиоты сидят, в таких делах, что-то решать на эмоциях. Если резко избавляться, они сильно упадут в цене, а это реальная потеря денег, на такое только идиот пойти может, а таковые не занимаются делами на этом уровне.
      3. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        Сегодня, 16:26
        Американские облигации Китаю нужны для международной торговли в т.ч. с США. Торговля с США выгодна Китаю тем, что он продает в США игрушки и ширпотреб, а на вырученные деньги покупает сырье в т.ч. в России. Также Китай покупает в США передовое медицинское оборудование, самолеты, с/х продукцию.

        Гособлигации США (Treasuries) нужны в первую очередь для обеспечения международной торговли и стабильности финансовых систем, а не ради высокой доходности.

        • Главный инструмент для международной торговли
        Большая часть мировой торговли (около 80–90%) и расчетов за ресурсы (нефть, газ, металлы) происходит в долларах США. Чтобы покупать товары за рубежом, государствам нужны огромные запасы долларов. Держать триллионы наличных под подушкой невозможно, а на обычных банковских счетах — небезопасно и неэффективно. Облигации США — это способ хранить торговые резервы в максимально ликвидной форме.
        • Абсолютная ликвидность (Возможность быстро продать)
        Рынок облигаций США — самый крупный и глубокий финансовый рынок в мире. Если государству срочно требуются наличные доллары (например, для поддержки курса национальной валюты в кризис или оплаты критического импорта), оно может мгновенно продать гособлигации на миллиарды долларов без потери их стоимости.
        • «Безопасная гавань» для резервов
        Несмотря на регулярные политические споры вокруг потолка госдолга США, американские казначейские бумаги считаются эталоном надежности в мировой финансовой системе. Вероятность того, что правительство США объявит дефолт и откажется платить, оценивается рынком как близкая к нулю.
        • Залог в международных сделках
        В крупных межгосударственных и коммерческих сделках гособлигации США используются в качестве первоклассного залога (коллатерала). Они принимаются банками по всему миру без лишних вопросов.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +6
      Сегодня, 15:38
      Китай и до Трампа сокращал объемы инвестиций в трэжэрис, так что тут глобальная стратегия, а не фактор Рыжего афериста
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 15:50
        После того как Трамп в 2020 году сказал что хочет "простить" Китаю все американские долги типа за ковид не понимаю почему ещё всё не скинули...
    3. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Сегодня, 15:50
      Если Трамп подписал эти "санкции", значит, он как минимум не балабол. Он такой же нам враг, как и вся западная "элитка". Причем, враг- деятельный.
    4. Last centurion Звание
      Last centurion
      -1
      Сегодня, 15:58
      У Китая считай 618 лярдов зелени в "заложниках". Как показал опыт РФ могут и 300 отобрать. А тут считай два "полцарства"
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        Сегодня, 16:30
        Тогда полки в американских супермаркетах опустеют.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:32
    Поиграю ся на нервах друг у друга, делов то... у них меж собой слишком много торговых интЭрЭсов... договорятся, в конце концов...
    И опять же, ничего нового... wink
  4. Перейра Звание
    Перейра
    -1
    Сегодня, 15:42
    Если китайцы облигации продали, то кто-то же их купил?
    Интересы США никак не пострадали.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 15:49
      Цитата: Перейра
      Если китайцы облигации продали, то кто-то же их купил?
      Интересы США никак не пострадали

      Общий объем трежарис не упал, а даже чуть-чуть вырос. Но упал объем трежарис, проданных за рубеж...
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Перейра
      Если китайцы облигации продали, то кто-то же их купил?
      Интересы США никак не пострадали.

      Кто то купил, но уже с другой доходностью, если три года назад доходность была в среднем 1,5%, то сейчас это уже 4,5%, при долге в 40 триллионов только разница в процентах которые платят США 1,2 триллиона, это больше чем военный бюджет США
    3. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 16:38
      Интересы США никак не пострадали.

      Не так, американские облигации нужны для международной торговли. В крупных международных торговых и финансовых контрактах (особенно на сырьевых рынках, в деривативах и операциях РЕПО) стороны редко используют просто денежные счета. Казначейские облигации США выступают главным мировым залогом.

      Меньше американских облигаций - меньше сделок в американских долларах.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 15:58
    А японцы грустно наблюдают: у них тоже больше триллиона, но им никто не разрешает скидывать амеркансеие трежерисы.
    Это вам не Хабомаи, и даже не Итуруп, проблемка посильнее.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 16:11
      Японцы знают что американцы отбитые, могут повторить. Причём ещё свалят всё на Кима или Путина