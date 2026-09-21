Ответ на давление Вашингтона: Китай сокращает инвестиции в гособлигации США
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В ответ на попытки давления Вашингтона Китай существенно сократил объем своих активов в виде казначейских облигаций США. В настоящее время этот объем достиг 18-летнего минимума.
Как известно, Пекин уже более десяти лет сокращает свои инвестиции в американские активы. Если в начале 2010-х годов их объем превышал 1,3 триллиона долларов, то сейчас он составляет около 618 миллиардов долларов. При этом темп этого сокращения ускорился после 2022 года, когда Китай стал больше беспокоиться о чрезмерной экономической зависимости от американских активов.
По информации издания Bloomberg, в начале текущего года власти КНР дали указание китайским банкам сократить объем инвестиций в американские гособлигации. Тогда чиновники настоятельно рекомендовали финансовым учреждениям ограничить новые закупки долговых бумаг США, а тем, у кого уже значительная доля таких активов, – постепенно уменьшать свои позиции. Это привело к снижению котировок американских казначейских облигаций и снижению курса доллара по отношению к другим валютам.
Ранее сообщалось, что Китай выступил против одобренных Трампом «адских санкций» против России. В Минторге КНР заявили, что Пекин последовательно выступает против односторонних и вторичных санкций, если они не одобрены Совбезом ООН и не имеют оснований в международном праве. Китай также предупредил, что будет следить за дальнейшими действиями Вашингтона и оставляет за собой право принять необходимые меры для защиты собственных интересов и китайских компаний.
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