«Представляет угрозу для Украины»: Россия показала работу аналога Starlink

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«Представляет угрозу для Украины»: Россия показала работу аналога Starlink

Россия показала работу спутниковой системы связи «Рассвет», которая призвана стать аналогом американской сети Starlink. Малогабаритный абонентский терминал в данной демонстрации был развёрнут не на фронте, а в мирном посёлке в Заполярье для дистанционного голосования на выборах. Однако очевидно, что в первую очередь комплекс будет поставляться в войска для обеспечения стабильной спутниковой связью штабов, а затем линейных подразделений и боевой техники, такой как дроны-камикадзе «Герань».

Система «Рассвет», разработанная компанией «Бюро 1440», предназначена для обеспечения доступа в интернет через сеть спутников, работающих на низкой околоземной орбите (на высоте 800 км). 16 из них были запущены в марте 2026 года, а вторая партия из 16 — в июле. Согласно планам, к концу 2027 года группировка должна состоять из 292 спутников, а к 2035 году её количество должно увеличиться до 924 единиц. В польском издании Defence24 отмечается по этому поводу:



Нынешняя группировка «Рассвет», хотя и небольшая по численности, представляет угрозу для Украины, поскольку может позволить ВС РФ наносить более точные удары с использованием дистанционно управляемых беспилотных систем и спутниковой связи.

Ранее российские военные активно использовали аналогичные нелегальные терминалы сети Starlink, в том числе для управления беспилотниками «Герань». Однако в феврале 2026 года по указанию Илона Маска была осуществлена полная блокировка «серых» терминалов на фронте. Это событие западная пресса и обозреватели назвали полным «блэкаутом» для российских подразделений, лишившихся доступной спутниковой связи.



На этом фоне Россия ускорила создание собственной сети. Учитывая это, в середине августа ВСУ атаковали завод «Прогресс» в Самаре, производящий ракеты-носители «Союз», а также попытались нанести удар по космодрому Плесецк в Архангельской области, являющемуся стартовой площадкой для спутников «Рассвет». В начале сентября был атакован завод по производству ракетных двигателей в Пермском крае.

9 комментариев
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  1. Роман 11 Звание
    Роман 11
    -2
    Сегодня, 18:47
    ну когда рассвет рассветет тогда и армия уже не нужна будет - любой желающий сможет воевать за тысячи км от лбс .... диванные войска подтянутся, еще недавно шли наборы в операторы бпла, сейчас потенциально любой после 18! сделать надо что-то похожее на службу доставки, места для цели подсвечивать фиолетовым, заказ - вылет на герани, на мавиках свои расценки - и потянутся косяки железнокрылых на войну -- ничто не устоит...... доставка к лбс на безэкипажном транспорте разумеется
  2. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    0
    Сегодня, 18:48
    а также попытались нанести удар по космодрому Плесецк в Архангельской области, являющемуся стартовой площадкой для спутников «Рассвет».
    А с Восточного нельзя запускать?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:51
    «Представляет угрозу для Украины»: Россия показала работу аналога Starlink
    . Кто такие заголовки придумывает?
    Если б Маск про свой Старлинк типо того написал... не не не, он же-ж не !!!
    В рекламе и прочих документах пишу ПРОТИВ, только про ДИХЛОФОС и прочие яды... там целевая аудитория ищет именно такое, т. е. яды, которые и должны быть против чего то...
    Система "Рассвет", это... для обеспечения того, сего и прочего... будут использоваться для военных целей... не вижу препятствий, никаких...
    И вообще, не стоит увлекается таким, что мы против какой то страны... враг, недружественный режим/правящие которые осуществляют ДЕЙСТВИЯ несущие угрозу нашим гражданам, стране... тут все понятно, оправдано они нам угрожают, мы не можем оставить это без ответа....
    Как то так... soldier
  4. север 2 Звание
    север 2
    -2
    Сегодня, 19:12
    нет , ну если Украина сама способна атаковать в России заводы производящие ракеты-носители "Союз" да ещё сама способна атаковать космодром Плисецк в Архангельской области да ещё и завод ракетных двигателей в Перми , то конечно, кроме как договорится с таким монстром , другого варианта нет . Спрашивается , от куда и как появился такой "монстр" зная , что к до СВО , ну каком ни-будь году так 2011 даже прилёт со стороны Украины до какого то Курска в сторону АЭС одиночного фугаса , означал бы самые жестокие выводы для Украины со стороны России . А что за это время ? А за это время Украина пуляет уже до Архангельска и до Перми !!! , И кому от этого легче , что Украину Запад всем снабжает , Стреляет и бомбят то именно Украина. Та самая Украина , которая к началу СВО даже на двести км. в глубь России стрельнуть не способна была ... За четыре года СВО там всё должно было быть помножено на НОЛЬ , не то что создать им возможности наносить удары аж в глубь России , как сейчас !!!
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      -1
      Сегодня, 19:31
      Цитата: север 2
      Стреляет и бомбят то именно Украина. Та самая Украина , которая к началу СВО даже на двести км. в глубь России стрельнуть не способна была ... За четыре года СВО там всё должно было быть помножено на НОЛЬ , не то что создать им возможности наносить удары аж в глубь России , как сейчас !!!


      Цитата: север 2
      И кому от этого легче , что Украину Запад всем снабжает

      Сами-то поняли, что написали?
      1. север 2 Звание
        север 2
        -1
        Сегодня, 19:42
        а вы фактами и аргументами опровергните мой комментарий , тогда и будет ясно , чьё написанное понятно , а чьё нет !
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 19:50
          Цитата: север 2
          а вы фактами и аргументами опровергните мой комментарий

          Сперва пишете, что Украине все поставляют, то есть все производится за ее пределами, а потом возмущаетесь, что у нее есть возможность наносить удары. Так сами-то поняли, что написали?
    2. helilelik Звание
      helilelik
      0
      Сегодня, 19:39
      Вы сами себе противоречите. Чего множить на ноль на Украине,если все поставляет запад?
  5. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 19:15
    если все так как пишут , то это просто луч света в темноте , сохранились и взросли наши новые кадры инженерии и по , пусть им стелется дорога