«Представляет угрозу для Украины»: Россия показала работу аналога Starlink
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Россия показала работу спутниковой системы связи «Рассвет», которая призвана стать аналогом американской сети Starlink. Малогабаритный абонентский терминал в данной демонстрации был развёрнут не на фронте, а в мирном посёлке в Заполярье для дистанционного голосования на выборах. Однако очевидно, что в первую очередь комплекс будет поставляться в войска для обеспечения стабильной спутниковой связью штабов, а затем линейных подразделений и боевой техники, такой как дроны-камикадзе «Герань».
Система «Рассвет», разработанная компанией «Бюро 1440», предназначена для обеспечения доступа в интернет через сеть спутников, работающих на низкой околоземной орбите (на высоте 800 км). 16 из них были запущены в марте 2026 года, а вторая партия из 16 — в июле. Согласно планам, к концу 2027 года группировка должна состоять из 292 спутников, а к 2035 году её количество должно увеличиться до 924 единиц. В польском издании Defence24 отмечается по этому поводу:
Нынешняя группировка «Рассвет», хотя и небольшая по численности, представляет угрозу для Украины, поскольку может позволить ВС РФ наносить более точные удары с использованием дистанционно управляемых беспилотных систем и спутниковой связи.
Ранее российские военные активно использовали аналогичные нелегальные терминалы сети Starlink, в том числе для управления беспилотниками «Герань». Однако в феврале 2026 года по указанию Илона Маска была осуществлена полная блокировка «серых» терминалов на фронте. Это событие западная пресса и обозреватели назвали полным «блэкаутом» для российских подразделений, лишившихся доступной спутниковой связи.
На этом фоне Россия ускорила создание собственной сети. Учитывая это, в середине августа ВСУ атаковали завод «Прогресс» в Самаре, производящий ракеты-носители «Союз», а также попытались нанести удар по космодрому Плесецк в Архангельской области, являющемуся стартовой площадкой для спутников «Рассвет». В начале сентября был атакован завод по производству ракетных двигателей в Пермском крае.
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