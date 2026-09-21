«Вариант сталинских чисток»: в КНР - два исключённых из партии высших чиновника
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В китайском высшем военно-политическом руководстве очередные чистки. Стало известно о том, что бывшего заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и бывшего начальника Объединённого штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли исключили из Коммунистической партии Китая и уволили с военной службы.
Об этом 21 сентября сообщило агентство «Синьхуа».
Решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК, которое утвердило доклады Центрального военного совета о рассмотрении их дел. Официальная формулировка - «серьёзные нарушения дисциплины и закона». Конкретные обстоятельства в сообщении не приводятся.
Однако ранее появлялась информация о коррупционных делах и «внебрачных связях, которые могли привести к утечке секретной информации за рубеж».
Чжан также входил в состав Политбюро ЦК КПК и занимал пост заместителя председателя Центрального военного совета. Лю был членом Центрального военного совета и начальником его Объединённого штаба.
Министерство обороны Китая сообщило о начале расследования в отношении обоих военных 24 января: тогда их подозревали в серьёзных нарушениях дисциплины и закона. Нынешнее решение оформляет партийные и военные последствия этого разбирательства.
Чистки в высших партийных рядах эксперты называют беспрецедентными в новейшей истории КНР. В гонконгской прессе их уже называют «китайским вариантом сталинских чисток партийного аппарата».
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