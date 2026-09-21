«Вариант сталинских чисток»: в КНР - два исключённых из партии высших чиновника

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«Вариант сталинских чисток»: в КНР - два исключённых из партии высших чиновника

В китайском высшем военно-политическом руководстве очередные чистки. Стало известно о том, что бывшего заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и бывшего начальника Объединённого штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли исключили из Коммунистической партии Китая и уволили с военной службы.

Об этом 21 сентября сообщило агентство «Синьхуа».



Решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК, которое утвердило доклады Центрального военного совета о рассмотрении их дел. Официальная формулировка - «серьёзные нарушения дисциплины и закона». Конкретные обстоятельства в сообщении не приводятся.

Однако ранее появлялась информация о коррупционных делах и «внебрачных связях, которые могли привести к утечке секретной информации за рубеж».

Чжан также входил в состав Политбюро ЦК КПК и занимал пост заместителя председателя Центрального военного совета. Лю был членом Центрального военного совета и начальником его Объединённого штаба.

Министерство обороны Китая сообщило о начале расследования в отношении обоих военных 24 января: тогда их подозревали в серьёзных нарушениях дисциплины и закона. Нынешнее решение оформляет партийные и военные последствия этого разбирательства.

Чистки в высших партийных рядах эксперты называют беспрецедентными в новейшей истории КНР. В гонконгской прессе их уже называют «китайским вариантом сталинских чисток партийного аппарата».
7 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 16:10
    Чистки в высших партийных рядах эксперты называют беспрецедентными в новейшей истории КНР
    появлялась информация о коррупционных делах и «внебрачных связях, которые могли привести к утечке секретной информации за рубеж»
    Это не чистки, его уволили не за критику партии или не совпадение политических взглядов, а за конкретные преступления, это называется обеспечение законности, неотвратимости наказания.
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 16:17
    Не разделяют в КНР принцип: ""система должна прощать".
  3. lwxx Звание
    lwxx
    0
    Сегодня, 16:30
    Наворовал -пулю, а унас герой труда....
  4. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 16:33
    Как же так можно, надо как у нас - штрафовать.
  5. smart fellow Звание
    smart fellow
    +2
    Сегодня, 16:41
    В гонконгской прессе их уже называют «китайским вариантом сталинских чисток партийного аппарата».

    В брежневские времена чистки высшего аппарата прекратились, а потом и Советский Союз прекратил существование.

    Один из российских китаеведов в интервью объяснил события на площади Тяньаньмэнь тем, что высший китайский генералитет был закален в гражданской войне и войне в Корее в отличии от генералитета СССР.
  6. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 16:53
    информация о коррупционных делах и «внебрачных связях, которые могли привести к утечке секретной информации за рубеж».


    Если с такими критериями к России подходить, то весь аппарат госуправления федерального уровня увольнять надо
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:53
    Значит скоро расстреляют и это правильно.