Украина с августа лишилась возможности экспортировать чугун на мировой рынок

1 592 3
Украина с августа лишилась возможности экспортировать чугун на мировой рынок

Украинские металлургические предприятия в августе не экспортировали товарный чугун, сообщил 21 сентября аналитический центр GMK Center. Центр связал остановку поставок с блокадой портов Чёрного моря и указал, что расчёты основаны на данных Государственной таможенной службы Украины.

За январь-август экспорт товарного чугуна Украиной составил чуть больше 1 млн тонн, что более чем на 16% меньше, чем за тот же период 2025 года. Выручка от поставок достигла $413 млн, сократившись на 15% в годовом выражении.



Основным направлением оставались США: туда за восемь месяцев было отправлено 900,6 тыс. тонн чугуна. Но и по американскому экспорту падение - на 11% меньше год к году. В Турцию украинские предприятия отгрузили 83,2 тыс. тонн, в Италию — 26,5 тыс. тонн.

Остановка экспорта в августе произошла после относительно активного в плане работы первого полугодия.

Центр считает, что длительные перебои с портовой логистикой могут привести к потере украинскими экспортёрами части рынка - заказчики переориентируются на других поставщиков, не имея коммерческого интереса в ожидании того, как Украина сможет возобновить отгрузку.

Но дело не только в портах. В августе-сентября ВС РФ повысили интенсивность ударов по металлургическим комбинатам Украины, в том числе по заводам в Кривом Роге и Каменском (Днепродзержинске). Не так давно полностью прекратила работу в результате ударов «Запорожсталь», находящаяся в оккупированном киевском режиме Запорожье.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:19
    Танковую броню гнали все время конфликта ,что случилось не пойму ,что посадили на ноль .Должны были с первого дня СВО остановить
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 16:32
      Цитата: APASUS
      Танковую броню гнали все время конфликта ,......

      Давно надо было эту десоветизацию им провести. Хорошо, что хоть сейчас
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:51
    А хахлам и не надо , они-же хочут стать аграрной сверхдержавой.