Украина с августа лишилась возможности экспортировать чугун на мировой рынок

Украинские металлургические предприятия в августе не экспортировали товарный чугун, сообщил 21 сентября аналитический центр GMK Center. Центр связал остановку поставок с блокадой портов Чёрного моря и указал, что расчёты основаны на данных Государственной таможенной службы Украины.За январь-август экспорт товарного чугуна Украиной составил чуть больше 1 млн тонн, что более чем на 16% меньше, чем за тот же период 2025 года. Выручка от поставок достигла $413 млн, сократившись на 15% в годовом выражении.Основным направлением оставались США: туда за восемь месяцев было отправлено 900,6 тыс. тонн чугуна. Но и по американскому экспорту падение - на 11% меньше год к году. В Турцию украинские предприятия отгрузили 83,2 тыс. тонн, в Италию — 26,5 тыс. тонн.Остановка экспорта в августе произошла после относительно активного в плане работы первого полугодия.Центр считает, что длительные перебои с портовой логистикой могут привести к потере украинскими экспортёрами части рынка - заказчики переориентируются на других поставщиков, не имея коммерческого интереса в ожидании того, как Украина сможет возобновить отгрузку.Но дело не только в портах. В августе-сентября ВС РФ повысили интенсивность ударов по металлургическим комбинатам Украины, в том числе по заводам в Кривом Роге и Каменском (Днепродзержинске). Не так давно полностью прекратила работу в результате ударов «Запорожсталь», находящаяся в оккупированном киевском режиме Запорожье.

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