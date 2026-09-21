Президент Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину
1 39538
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда председателю правления банка ВТБ Андрею Костину. Звание присвоено за особые заслуги главы ВТБ перед государством и вклад Костина в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.
Как известно, Костин работает в банке с 2002 года. При этом для присвоения высшего звания Героя Труда в соответствующем законе отсутствуют конкретные требования к количеству лет трудового стажа. В то же время для статуса «Ветеран труда» мужчинам необходимо обладать минимум 25 годами общего стажа, а женщинам - 20 годами.
Ранее Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ по всем основным показателям. Костин, в свою очередь, озвучил главе государства планы ВТБ выйти на прибыль в 600 миллиардов рублей. В ходе встречи с президентом глава ВТБ сообщил, что банк фокусирует свое внимание на кредитовании крупных промышленных проектов.
По мнению Костина, приоритетными отраслями российской экономики могут стать авиация, космос, искусственный интеллект и наука. Глава ВТБ, в частности, считает, что в приоритетах можно выделить сферу авиации и космоса для того, чтобы восстановить в значительной степени утраченные передовые позиции нашей страны в этих сферах.
Учитывая факт награждения, является ли банковская работа героической - вопрос, достойный обсуждения.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация