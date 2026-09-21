Президент Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину

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Президент Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда председателю правления банка ВТБ Андрею Костину. Звание присвоено за особые заслуги главы ВТБ перед государством и вклад Костина в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.

Как известно, Костин работает в банке с 2002 года. При этом для присвоения высшего звания Героя Труда в соответствующем законе отсутствуют конкретные требования к количеству лет трудового стажа. В то же время для статуса «Ветеран труда» мужчинам необходимо обладать минимум 25 годами общего стажа, а женщинам - 20 годами.



Ранее Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ по всем основным показателям. Костин, в свою очередь, озвучил главе государства планы ВТБ выйти на прибыль в 600 миллиардов рублей. В ходе встречи с президентом глава ВТБ сообщил, что банк фокусирует свое внимание на кредитовании крупных промышленных проектов.

По мнению Костина, приоритетными отраслями российской экономики могут стать авиация, космос, искусственный интеллект и наука. Глава ВТБ, в частности, считает, что в приоритетах можно выделить сферу авиации и космоса для того, чтобы восстановить в значительной степени утраченные передовые позиции нашей страны в этих сферах.

Учитывая факт награждения, является ли банковская работа героической - вопрос, достойный обсуждения.
38 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +8
    Сегодня, 16:12
    Какой у него натруженный вид.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +17
      Сегодня, 16:19
      "Президент Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину"

      Раньше Героев Труда давали рабочим ,инженерам,ученым,колхозникам за выдающиеся достижения в их сферах, но приосвоить такое звание банкиру- олигарху- это уже за всеми рамками приличия!
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +2
        Сегодня, 16:37
        Ну, кого еще награждать, как не банкира, за огромный вклад(в собственный, правда, карман)!
        Но даватьГероя - это брось!(В.С.Высоцкий)
      2. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 16:57
        Цитата: vasyliy1
        "Президент Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину"

        Раньше Героев Труда давали рабочим ,инженерам,ученым,колхозникам за выдающиеся достижения в их сферах, но приосвоить такое звание банкиру- олигарху- это уже за всеми рамками приличия!

        Добавлю ещё не приятный факт - присвоения "Героев Труда" двух олигархов - Миллер и Сечин, оба нефтянные олигархи... А тут добавили ещё и банкира Костину...
        Что ли ещё будет....
    2. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 16:30
      Видать не спит ночами, мне сочиняет рекламу про пдс.
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +4
        Сегодня, 16:34
        Да он Герой Труда, только за то, что удачно акции банка выпустил laughing
        А ещё он кавалер ордена Почёта (1999 год) и французского ордена «За заслуги» (2007 год)(не лишён), ну и так по мелочи… Героический Тип drinks
        1. pin_code Звание
          pin_code
          +2
          Сегодня, 16:39
          Это проблемы ВВП, мог бы дать и орден помельче. Обесценились государственные награды.
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:32
      Сегодня 70 лет стукнуло. Традиция, однако.
  2. Lako Звание
    Lako
    +3
    Сегодня, 16:14
    Да уж, пахал не покладая рук😂
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 16:18
      Ну вон каким замученным выглядит, доходяга! По сравнению с Чайкой дистрофик crying
  3. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +9
    Сегодня, 16:14
    Герой капиталистического труда.
    1. Бережный Звание
      Бережный
      +3
      Сегодня, 16:26
      Да-да, за присвоение добавочной стоимости и сдирание нескольких шкур с трудового народа.
  4. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +4
    Сегодня, 16:15
    Учитывая факт награждения, является ли банковская работа героической - вопрос, достойный обсуждения

    Конечно стоит обсудить. У них такие трудовые мозоли на пузе вырастают - мама не горюй laughing
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 16:16
    Это наверно он при возрождении ОСК так хорошо потрудился feel
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 16:16
    Путин присвоил звание Героя Труда банкиру ? Разве не перебор
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    +11
    Сегодня, 16:16
    Какие идеалы у власти, такие и герои....
  8. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +3
    Сегодня, 16:26
    Рост экономики в банках только сейчас, вот и герои такие, трудятся на благо, матерится нельзя
  9. BAI Звание
    BAI
    +6
    Сегодня, 16:26
    Набибулиной надо орден Победы или Андрея Первозванного (где бриллиантов больше, тот и дать)
  10. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 16:27
    Ну, какая власть, такие и герои). Теперь будет иметь скидки на жкх и другие приятные плюшки!
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 16:34
      Вы в слове кидки сделали ошибку. Всех ждут накидки,без буквы с.
  11. Слово Звание
    Слово
    +3
    Сегодня, 16:30
    Так-то да, ГЕРОЙ труда стахановец нового поколения, годовое вознаграждение (включая бонусы) находилось на уровне 200–240 млн рублей. Скромный труженик.
  12. Fisher Звание
    Fisher
    +7
    Сегодня, 16:30
    Сюрреализм какой-то. Цирк шапито
  13. Никита Че Звание
    Никита Че
    +2
    Сегодня, 16:33
    Я считаю что звание героя Труда,нужно упразднить в нынешних реалиях.Оно дискредитирует людей которые действительно заслужили его своим трудом,особенно в советское время.Вот моя бабушка(царство ей небесное) умерла в далёком 2000 году.И у неё есть это звание.Она всю жизнь работала в нефтянке и дослужилась до директора Красноярской нефтебазы(хотя и я и моя семья родились и жили в Москве)Но бабушку отправили именно в Сибирь на эту должность.На дворе был 1987год.И она проработала и прожила там 6 лет.Заставили уволиться,потому что на дворе уже во всю шли рейдерские захваты,угрозы жизни и рэкет.Но она в отличии от Костина не стала долларовым миллиардером,единственное что ей досталось от государства это трёшка в хорошей сталинке в Москве(еще во времена СССР) .И я не помню в детстве чтоб моя бабушка и мама раскидывались деньгами налево и направо.Жили чуть лучше чем остальные,это да.Но никак мажоры,хотя у деда и была черная Волга))
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:47
      Сейчас очень многие награды дискредитированы, наверно только орден мужества за дело дают, а остальными в верхах друг друга постоянно награждают
  14. Владимир_Кузнецов Звание
    Владимир_Кузнецов
    +3
    Сегодня, 16:34
    Когда учредили звание Герой Труда в России, я своим друзьям в шутку сказал, что это звание должно присваиваться олигархам. Звание дается за выдающиеся заслуги в труде. В капиталистическом обществе более заслуженный тот, у кого больше денежек. Все посмеялись… Но когда звание было присвоено Ротенбергу, то стало понятно, что все очень серьезно.
  15. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +3
    Сегодня, 16:35
    Но это оксюморон, банкир - герой труда! Если это не оксюморон, то это анекдот..
  16. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 16:35
    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда председателю правления банка ВТБ Андрею Костину. Звание присвоено за особые заслуги главы ВТБ

    По-моему мнению, в современных российских реалиях, звание Героя Труда, с наградой медалью золотой звезды выглядит нелепо, тем более такой кавалер...

    Однако, поискал среди финансистов и экономистов СССР, которые были удостоены награды золотой звездой и званием Героя Социалистического труда:

    Василий Сергеевич Немчинов (1894–1964) - экономист, статистик, один из первых академиков АН СССР. Получил звание Героя Соцтруда в 1971 году за работы в области экономико-математического моделирования и планирования народного хозяйства.

    Николай Алексеевич Вознесенский (1903–1950) - государственный и партийный деятель, экономист. В годы Великой Отечественной войны руководил Госпланом СССР, и его работа по мобилизации ресурсов и восстановлению экономики после войны была высоко оценена государством. Звание присвоили в 1963 году.

    Борис Львович Ванников (1894–1962) - организатор производства, финансист оборонной промышленности. В 1940-х годах курировал финансирование атомного проекта, и его деятельность по обеспечению предприятий необходимыми ресурсами и контролю за их использованием принесла значительный вклад в победу. Стал Героем Соцтруда в 1949 году.

    Иван Фёдорович Тевосян (1902–1969) - руководил металлургической и оборонной промышленностью в годы войны, затем возглавлял Наркомтяжпром. Звание Героя Соцтруда получил в 1943 году за организацию производства.

    Мне вот интересно, чисто гипотетически, если бы Костин оказался в 1941 году, допустим, на должности Ванникова или Тевосяна, был бы он эффективным "манагером"?
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 16:47
      Моё личное мнение-нет! Втб получал как и многие банки от государства дотации. И я считаю это не правильным. У моих родителей до сих пор есть счёт в ВЭБе. И не гугу...
    2. Никита Че Звание
      Никита Че
      0
      Сегодня, 16:48
      Мне вот интересно, чисто гипотетически, если бы Костин оказался в 1941 году, допустим, на должности Ванникова или Тевосяна, был бы он эффективным "манагером"?

      На это вопрос Костин бы ответил,а смогли товарищи Ванников или Тевосян стать долларовыми миллиардерами?
    3. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:50
      Мне вот интересно, чисто гипотетически, если бы Костин оказался в 1941 году, допустим, на должности Ванникова или Тевосяна, был бы он эффективным "манагером"?
      скорее он был бы эффективным шахтером в Воркуте
  17. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 16:37
    Вот к чему подобные статьи на ВО … и для чего … ожидание что это военная аналитика и новости по тематики армии флота вооружения и военных действий а не вот это вот всё
  18. RaiderXV1909 Звание
    RaiderXV1909
    +1
    Сегодня, 16:39
    Видимо стоял 25 лет у станка, денгопечаточного
  19. rusich Звание
    rusich
    +1
    Сегодня, 16:41
    Это за какие заслуги Героя Труда получают банкиры???? Не иначе как за высокие проценты по кредитам
  20. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:45
    Учитывая факт награждения, является ли банковская работа героической - вопрос, достойный обсуждения.


    ВТБ - это ВнешТоргБанк. Идет война, а «для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги».
    Россия достаточно много закупает всего для войны, обходя "адские санкции".
    Так что возможно награда и по заслугам.
    Но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события, не попахивает ли скорой отставкой?
    1. akropin Звание
      akropin
      0
      Сегодня, 16:51
      Заслужил получи, но точно не Героя Труда.
  21. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 16:49
    И кто таким героям 58% наголосовал на днях? laughing
  22. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 16:49
    присвоил звание Героя Труда председателю правления банка ВТБ Андрею Костину
    прям по лицу сразу видно - "труженик"
  23. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 16:54
    В то же время для статуса «Ветеран труда» мужчинам необходимо обладать минимум 25 годами общего стажа, а женщинам - 20 годами.

    Вот тут полнейшее враньё!
    Чтобы получить статуса "Ветерана труда", нужно иметь:
    для женщин - 35 лет,
    для мужчин - 40 лет.
    Считай, статус ветерана могут получить практически в пенсионном возрасте! И то не все доживают до срока и живут достойно на пенсии. Вот и приходится работать на износ, пока не унесут "ногами" вперёд...