Эксперты: дефицит дизельного топлива в мире не ослабнет в ближайшие месяцы

Глобальный дефицит дизельного топлива вряд ли заметно ослабнет до 2027 года, а цены могут продолжить рост, сообщили опрошенные Reuters эксперты. Согласно публикации, поставки дизеля нарушены из-за войн в Украине и Иране. Это, как утверждается, привело к снижению запасов, рекордным ценам и стало дополнительным фактором замедления экономической активности.В США совокупные запасы дизельного топлива к 11 сентября составили 107,9 млн баррелей - минимальный для этого времени года уровень с начала ведения статистики в 1982 году, говорится в пересказе Reuters. При этом на рынке становится больше резервуаров, доступных для аренды.Сочетание низких запасов и свободных ёмкостей участники рынка трактуют как признак того, что топлива для хранения не хватает. По оценке собеседников Reuters, дефицит предложения может сохраниться как минимум до первого квартала 2027 года.Как известно, дизель используется в грузовых перевозках, сельском хозяйстве, строительстве и промышленности, поэтому его удорожание способно отражаться на транспортных расходах и стоимости товаров. Однако срок сохранения дефицита остаётся оценкой экспертов, а не прогнозом с гарантированным исходом.

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