Комплекс перехвата БПЛА «Зверобой»
Модуль «Зверобой» на прицепе
Российский оборонно-промышленный комплекс продолжает разработку средств борьбы с беспилотной авиацией противника. Очередной образец недавно представил концерн «Калашников». Новый комплекс «Зверобой» оснащён всем необходимым для борьбы с воздушными целями круглосуточно и может работать автономно или в составе эшелонированной системы ПВО.
Представление на форуме
15 сентября в Москве прошёл IV Всероссийский оружейный форум. Концерн «Калашников» снова участвовал в мероприятии, представив современные разработки с акцентом на актуальных направлениях — беспилотных системах и средствах борьбы с БПЛА.
Главная новинка компании — комплекс ПВО «Зверобой». Он предназначен для длительного боевого дежурства с обнаружением целей и их уничтожением. Вражеские БПЛА поражаются беспилотниками-перехватчиками.
«Зверобой» выполнен в виде боевого модуля с выносным пультом управления. Они могут устанавливаться стационарно или на подходящем шасси — под требования заказчика. Боевые качества при этом принципиально не меняются.
Компания напомнила, что в последние годы её предприятия создали ряд новых систем для борьбы с беспилотной авиацией. Эти разработки позволяют создавать эшелонированные системы ПВО. Вместе разные комплексы способны следить за воздушной обстановкой, выявлять угрозы и реагировать на них.
Новый комплекс создавался с учётом таких концепций и может быть включён в систему ПВО от «Калашникова» или интегрирован в состав других контуров. В любом случае будет обеспечиваться высокий результат в заданной зоне обороны.
На данный момент концерн изготовил опытные образцы комплекса. В рекламных материалах демонстрируются эти изделия на разной базе. Также показан пуск перехватчика.
Самоходное исполнение комплекса
Вероятно, проект находится на стадии испытаний и показывает свои реальные характеристики. По их результатам комплекс сможет выйти на рынок. При наличии заказов производитель должен будет в ограниченные сроки запустить производство.
Состав и конструкция комплекса
Комплекс «Зверобой» выполнен как самодостаточная система, имеющая полный набор устройств для боевого дежурства и перехвата. Основные компоненты собраны на общем основании, которое может монтироваться на подходящей базе. Также в состав входит выносной пульт оператора.
Конструкция изделия проста. Все агрегаты монтируются на платформе трапециевидного сечения. Четверть этой платформы занимает кожух с аппаратурой. Внутри размещаются системы энергоснабжения, связи и т. д. Оставшееся место предназначено для транспортно-пусковых контейнеров с перехватчиками.
На платформе смонтирована оптико-электронная станция с телевизионным, инфракрасным и лазерным дальномерным каналом. Также имеется телескопическая мачта с антенной РЛС и другими устройствами. Сигнал и данные от ОЭС и РЛС передаются на пульт оператора.
Комплекс одновременно несёт три транспортно-пусковых контейнера с БПЛА. Каждый представляет собой прямоугольный короб, в котором находится три перехватчика. Запуск беспилотников производится через открытую крышку. Общий боекомплект — 9 БПЛА.
В состав включены беспилотники-перехватчики типа «Кракен» двух модификаций. Они построены по схеме квадрокоптера-тейлситтера (вертикальный взлёт и посадка, горизонтальный полёт). Конструкция такого аппарата предусматривает наличие фюзеляжа с необходимыми устройствами, на котором установлены четыре луча с винтомоторными группами.
Обе версии «Кракена» имеют унифицированную силовую установку на основе аккумуляторов и электромотора. Вероятно, применены общие системы управления. Для поиска цели и наведения базовый вариант использует видеокамеру. Модификация «Кракен-Н» получила тепловизор, обеспечивающий боевое применение в тёмное время суток.
«Зверобой» на выставке
Тактико-технические характеристики перехватчиков пока не раскрываются. Вероятно, это средство ПВО малой дальности с боевой частью массой в сотни граммов.
Основной модуль может размещаться на стационарном основании соответствующих размеров. В этом случае пульт оператора ставится на удалении, например, в подходящем помещении. Также возможен монтаж на автомобиле-пикапе или более крупной платформе. Каждый вариант даёт соответствующие преимущества.
Преимущества системы
Концерн «Калашников» позиционирует «Зверобой» как современное и эффективное средство борьбы с разведывательными и ударными БПЛА. Основная ниша — оборона от массовых медленных целей (типа украинского «Лелеки» с крейсерской скоростью ~70–80 км/ч) на ближних дистанциях; против быстрых ударных дронов самолётного типа, таких как «Лютый» (>150 км/ч), потребуется либо упреждающий перехват на дальних подступах при раннем обнаружении, либо перехватчики с более высокими скоростными характеристиками. Таким образом, комплекс — специализированное, а не универсальное средство ПВО.
Очевидны преимущества нового комплекса. Одно из основных — относительная простота конструкции, достигаемая за счёт использования готовых компонентов и агрегатов. Для перехвата целей используются БПЛА, отличающиеся от зенитных управляемых ракет (ЗУР) меньшей сложностью и предположительно меньшей стоимостью. Эти и другие особенности позволяют наладить массовый выпуск комплексов и перехватчиков для них.
При успешном завершении испытаний появятся возможности для массового развёртывания. Комплекс можно размещать на стационарных позициях или использовать в составе мобильных групп — это даёт высокую гибкость применения и должно положительно повлиять на эффективность.
Важный вклад внесут БПЛА «Кракен» двух типов: они позволяют осуществлять перехват днём и ночью за счёт тепловизорной модификации, а также атаковать цели в радиусе нескольких километров.
Для перехвата малоскоростных разведывательных БПЛА типа «Лелека» (крейсерская скорость ~70–80 км/ч) квадрокоптер-перехватчик со скоростью 50–100 км/ч имеет достаточный запас маневра.
В проекте изначально предусматривается включение комплексов в общие контуры передачи данных и управления ПВО. Благодаря этому отдельные комплексы смогут обмениваться данными друг с другом или получать целеуказание от РЛС с более высокими характеристиками. Также станет проще координация действий подразделений, в т. ч. на больших территориях.
Ограничения и нерешённые вопросы
Следует учитывать ограничения, свойственные мультироторным перехватчикам: чувствительность к погодным условиям (сильный ветер, осадки), уязвимость к средствам РЭБ при отсутствии автономного наведения, а также меньшая дальность и скорость по сравнению с традиционными ЗРК малой дальности. Эффективность комплекса будет зависеть от правильного выбора зон развёртывания и интеграции с другими эшелонами ПВО.
Кроме того, важный вопрос — устойчивость канала управления перехватчиками к постановке помех. Если противник применяет РЭБ, комплекс должен либо иметь автономный режим наведения (по тепловому следу или визуальному распознаванию), либо работать в защищённом частотном диапазоне. Эти детали концерн не раскрыл.
Наконец, не ясно, являются ли перехватчики «Кракен» одноразовыми (таранящими цель) или многоразовыми (с возможностью посадки и повторного запуска). Это критично для оценки экономической эффективности.
Боекомплект из 9 перехватчиков рассчитан на отражение налёта малой группы БПЛА (3–5 целей с учётом запаса). Для защиты от массированных атак (10–20 дронов одновременно) потребуется либо несколько комплексов, либо интеграция с другими средствами ПВО (РЭБ, ПЗРК, зенитные пулемёты). Время перезарядки и логистика пополнения боекомплекта в полевых условиях пока не раскрыты.
Сравнение с традиционными средствами ПВО
Для сравнения: ПЗРК «Верба» имеет дальность до 6 км и может поражать цели на скорости до 500 м/с, однако стоимость одной ракеты составляет ориентировочно $50–100 тыс.
Стоимость всего комплекса «Зверобой» (платформа + РЛС + ОЭС + 9 перехватчиков + обслуживание) пока не раскрыта, поэтому корректное экономическое сравнение невозможно. Если стоимость одного перехватчика «Кракен» составит, к примеру, $5–10 тыс., то за цену одной ракеты «Верба» можно изготовить 5–10 перехватчиков — но это лишь гипотеза, требующая подтверждения.
Кроме того, полезно сравнить «Зверобоя» с зарубежными аналогами — например, израильской системой Drone Dome или турецкими комплексами типа KAMA. Такое сопоставление помогло бы оценить конкурентоспособность российской разработки на международном рынке.
Заключение
«Зверобой» занимает нишу специализированных средств для борьбы с массовыми малоскоростными целями на ближних дистанциях, где экономическая эффективность важнее дальности и скорости.
Изделие «Зверобой» выглядит интересным и многообещающим. Его реальные перспективы зависят от итогов полигонных испытаний и, возможно, опытной эксплуатации в войсках. Эффективность комплекса станет ясна только после начала серийного производства и получения данных о его применении в условиях, приближённых к боевым. При положительных результатах комплекс сможет усилить отечественную ПВО.
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