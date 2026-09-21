В западном СМИ усомнились в возможности производства «тысяч» аналогов «Гераней»

2 965 12
В западном СМИ усомнились в возможности производства «тысяч» аналогов «Гераней»

«Барс», который позиционируется украинским разработчиком как «ракета-дрон» и «малая крылатая ракета», был анонсирован ещё в 2024 году, однако первые фото появились лишь недавно. Параметры изделия и его цена долгое время оставались засекреченными. Но на днях украинский производитель решил раскрыть ряд подробностей.

По его словам, БПЛА изначально создавался с реактивной тягой (используя малогабаритный двигатель) и в первых версиях имел БЧ массой 22 кг и дальность полёта 700 км. На сегодня вес БЧ составляет 60 кг, радиус действия свыше 1000 км, скорость до 700 км/ч.



Сейчас их применяют каждый день. Производится более 2000 единиц «Барсов» в месяц, в разных модификациях и конфигурациях. Нет такого, чтобы они где-то лежали впрок, всё идёт в бой. Среди миссий – НПЗ, электростанции, подстанции.

Имеется модификация middle strike («удар на среднюю дистанцию»), которая снаряжена камерой и управляется оператором. Она активно используется для поражения целей вблизи линии фронта и в акваториях Чёрного и Азовского морей. Вариант deep strike («глубинный удар») пролетает 1000 км – всего по целям было запущено 200 дронов этого типа.

Сейчас производим около 2000 штук ежемесячно всех «Барсов».

«Барс» вынужден преодолевать три эшелона российской ПВО, в связи с этим ведётся дальнейшая доработка изделия с целью прорыва этой защиты и гарантированного поражения целей:

Масштабное применение «Барса 2.0» намечено на первый квартал 2027 года. Это переход на совершенно другой уровень.




На замечание о высокой стоимости «Барса» (по сравнению с «Геранями»), предположительно составляющей $500 тыс., производитель заявил, что «делить надо не на 10», но «в разы», даже если это касается продвинутых модификаций с камерами, мощными антеннами, другими особенностями. Как заявляется, изделие «в несколько раз дешевле» европейских аналогов:

Давайте честно. Реактивные «Шахеды» – это уже никакие не БПЛА. «Барс» формально можно сравнивать с «Бандеролью». Мы пренебрежительно отнеслись к попыткам врага перевести уже в 2024 году «Шахеды» на реактивную тягу. Сегодня это уже стало большой проблемой. Мы сейчас страдаем от этого.

Отмечается, что масштаб производства «Барсов» напрямую зависит от компонентной базы –
«тех же реактивных двигателей».

Западные СМИ обратили внимание на это интервью, выразив сомнения в возможностях развёртывания выпуска. Как указывается, цифра в 2 тыс. «Барсов» в месяц «выглядит достаточно оптимистично», даже если сравнивать с возможностями РФ по изготовлению до 3500 реактивных «Шахедов» («Гераней») в месяц:

Надо учитывать, что сейчас «узким местом» в попытках масштабировать производство «Барсов» являются возможности по изготовлению малогабаритных реактивных двигателей, которые союзники могут поставить Украине.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +8
    Сегодня, 17:56
    Рано или поздно - таки с помощью запада несомненно допилят. И мы - обрастём новыми проблемами.. Воля ваша - но как по мне с этой бодягой давно пора заканчивать... Сняв с военных любые ограничения по целям и персоналиям и отдав приказ асфальтировать всё, без каких-либо ограничений. Заодно - пусть начинают готовить планы ударов по особо обнаглевшим укроспоспешествователям...
    1. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      +1
      Сегодня, 19:07
      Цитата: paul3390
      Рано или поздно-таки с помощью Запада, несомненно, допилят. И мы обрастём новыми проблемами... Воля ваша, но, как по мне, с этой бодягой давно пора заканчивать... Сняв с военных любые ограничения по целям и персоналиям и отдав приказ асфальтировать всё без каких-либо ограничений. Заодно пусть начинают готовить планы ударов по особо обнаглевшим укроспоспешествователям...
      Мы уже опоздали, нас варят медленно, и нам не выиграть техногонку у них. Только благодаря простым работягам на фронте мы держимся. А их, видно, не жалко, жалеют почему-то бандерву, называя их братьями. С вопросом, как бы чего не вышло, войну не выиграть.
  2. poquello Звание
    poquello
    +3
    Сегодня, 17:56
    "Среди миссий – НПЗ, электростанции, подстанции."
    "Сейчас производим около 2000 штук ежемесячно всех «Барсов»."
    укропы в своих медиа уже две тыщи НПЗ, электростанций и подстанций наколотили
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 19:14
      укропы в своих медиа уже две тыщи НПЗ, электростанций и подстанций наколотили

      Да ладно вам у нас в России всего 33 НПЗ из которых действительно большая часть выведена из строя. Ну эл. станций и подстанций в разы больше но ведь и они подвергаются ежедневным атакам и наколотить как вы выразились какелы могут легко. А в переди зима.
  3. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    0
    Сегодня, 18:02
    Некоторые характеристики дрона-ракеты «Барс»:
    Дальность полёта — до 800 км.
    Масса боевой части — 50 кг.
    Максимальная полезная нагрузка — 100 кг.
    Крейсерская скорость — 700 км/ч.
    Максимальная скорость — 800 км/ч.
    Время полёта — до двух часов.
    Размах крыла — 2,5 метра.
    Масса пустого аппарата — 200 кг.
    Способ запуска — мобильная пусковая установка.
    Двигатель — реактивный/турбореактивный.
    Навигация — инерциальная, с GPS-коррекцией.
    Длина — 2,2 метра.

    avia.pro
    life.ru
    Существуют разные модификации дрона «Барс», например:
    «Барс RS» (базовая модель). Боевая часть — 22 кг, объём топливного бака — 95 л, взлётная масса — 135 кг, крейсерская скорость — 400–450 км/ч, максимальная скорость — 620 км/ч.
    «Барс СМ Гладиатор» (увеличенная модификация). Взлётная масса — 220 кг, три варианта боевой части: 22, 60 и 105 кг, дальность полёта с БЧ 22 кг — до 1000 км, с 60 кг — около 650 км, с 105 кг — около 500 км.
  4. геолог Звание
    геолог
    +2
    Сегодня, 18:03
    Фау - 1 все еще остается объектом для подражания. По размеру выглядит поменьше Фау1 или Герани, а значит можно меньше тратить материалов и больше выпускать, а экономить на весе систем наведения в пользу увеличения запаса топлива или боезаряда.
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +4
    Сегодня, 18:07
    Если это продолжится и проблема не будет решена радикально, Украина и вся та порода, которая финансирует и вооружает ээ, начнут обстреливать Россию на только барсами и фламинго, но и тиграи, ягуарами, кугуарами и всей фауной.
  6. Десница ока Звание
    Десница ока
    +5
    Сегодня, 18:20
    В западном СМИ усомнились в возможности производства «тысяч» аналогов «Гераней»

    А в чем, собственно, сомнения? - в их цене или производственных возможностях коллективного запада, не понимаю?
    Конечно смогут производить вдоволь столько таких и не только беспилотников, сколько потребуется.., и глупо было бы сомневаться в том, что возможности запада, по производству военной техники, беспилотников и тп.,, нисколько не меньше, а намного больше наших...
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 18:52
      Цитата: Десница ока
      и глупо было бы сомневаться в том, что возможности запада, по производству военной техники, беспилотников и тп.,, нисколько не меньше, а намного больше наших.

      Все эти "Барсы" разработаны и произведены в Европе, только конечная сборка и шильдики на Украине.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 19:09
        Ну да. А вся комплектуха - из нашего стратегического партнёра и почти союзника Китая..
  7. Олег Барчев Звание
    Олег Барчев
    +3
    Сегодня, 18:57
    Очевидно, что производство БПЛА с реактивным двигателем не является верхом технологической мысли. Разрабатывать и производить такие аппараты будут в Европе или США, затем поставляться на территорию проета "Украина-анти-Россия" для ударов по территории России. Да, на сегодня Россия опередила противников в использовании таких аппаратов, массовому производству и применению, но в течение 2027 года это преимущество сойдет на нет. Нужны более интенсивные удары по территории врага, уничтожение всей инфраструктуры связанной с промышленным производством и жизнеобеспечением. В любой войне всегда есть победители и проигравшие.....Если мы продолжим политику "фарисействующей слякоти" в отношении врагов, то в роли проигравших окажется сама Россия.
  8. red_fear
    red_fear
    +1
    Сегодня, 19:30
    Тактические ядерные удары прекратили бы весь этот цирк