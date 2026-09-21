В западном СМИ усомнились в возможности производства «тысяч» аналогов «Гераней»
«Барс», который позиционируется украинским разработчиком как «ракета-дрон» и «малая крылатая ракета», был анонсирован ещё в 2024 году, однако первые фото появились лишь недавно. Параметры изделия и его цена долгое время оставались засекреченными. Но на днях украинский производитель решил раскрыть ряд подробностей.
По его словам, БПЛА изначально создавался с реактивной тягой (используя малогабаритный двигатель) и в первых версиях имел БЧ массой 22 кг и дальность полёта 700 км. На сегодня вес БЧ составляет 60 кг, радиус действия свыше 1000 км, скорость до 700 км/ч.
Имеется модификация middle strike («удар на среднюю дистанцию»), которая снаряжена камерой и управляется оператором. Она активно используется для поражения целей вблизи линии фронта и в акваториях Чёрного и Азовского морей. Вариант deep strike («глубинный удар») пролетает 1000 км – всего по целям было запущено 200 дронов этого типа.
«Барс» вынужден преодолевать три эшелона российской ПВО, в связи с этим ведётся дальнейшая доработка изделия с целью прорыва этой защиты и гарантированного поражения целей:
На замечание о высокой стоимости «Барса» (по сравнению с «Геранями»), предположительно составляющей $500 тыс., производитель заявил, что «делить надо не на 10», но «в разы», даже если это касается продвинутых модификаций с камерами, мощными антеннами, другими особенностями. Как заявляется, изделие «в несколько раз дешевле» европейских аналогов:
Отмечается, что масштаб производства «Барсов» напрямую зависит от компонентной базы –
«тех же реактивных двигателей».
Западные СМИ обратили внимание на это интервью, выразив сомнения в возможностях развёртывания выпуска. Как указывается, цифра в 2 тыс. «Барсов» в месяц «выглядит достаточно оптимистично», даже если сравнивать с возможностями РФ по изготовлению до 3500 реактивных «Шахедов» («Гераней») в месяц:
Информация