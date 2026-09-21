В западном СМИ усомнились в возможности производства «тысяч» аналогов «Гераней»

Сейчас их применяют каждый день. Производится более 2000 единиц «Барсов» в месяц, в разных модификациях и конфигурациях. Нет такого, чтобы они где-то лежали впрок, всё идёт в бой. Среди миссий – НПЗ, электростанции, подстанции.

Сейчас производим около 2000 штук ежемесячно всех «Барсов».

Масштабное применение «Барса 2.0» намечено на первый квартал 2027 года. Это переход на совершенно другой уровень.

Давайте честно. Реактивные «Шахеды» – это уже никакие не БПЛА. «Барс» формально можно сравнивать с «Бандеролью». Мы пренебрежительно отнеслись к попыткам врага перевести уже в 2024 году «Шахеды» на реактивную тягу. Сегодня это уже стало большой проблемой. Мы сейчас страдаем от этого.

Надо учитывать, что сейчас «узким местом» в попытках масштабировать производство «Барсов» являются возможности по изготовлению малогабаритных реактивных двигателей, которые союзники могут поставить Украине.