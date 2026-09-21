Саудовская Аравия 15 часов подряд бомбит позиции хуситов в Йемене
4 16814
Более 130 ракет и артиллерийских снарядов, по данным телеканала Al Masirah, были выпущены саудовскими силами по населенным пунктам провинции Саада за последние 15 часов. Под огнём оказались районы Эз-Захир и Хайдан.
Саудовские удары по Йемену наносятся прежде всего авиацией. По сообщениям йеменской стороны, ранее в сентябре истребители F-15SA выполняли боевые вылеты с авиабазы имени короля Халида в Хамис-Мушайте, а отдельные удары наносили Eurofighter Typhoon с авиабазы имени короля Фахда. В частности, сообщалось о применении этих самолётов против целей как в глубине Йемена, так и по приморским районам страны.
При этом эффективность бомбардировок остается спорной. Несмотря на интенсивные воздушные удары, в сентябре хуситы продолжили наступление на юго-западе Йемена и захватили ряд стратегических позиций в Таизе и Лахдже. Reuters отмечает, что правительственные силы, поддерживаемые Эр-Риядом, в ряде районов были вынуждены отступать.
В то же время в отдельных районах Таиза правительственным формированиям удавалось отбивать позиции и продвигаться вперед.
Таким образом, воздушные удары Саудовской Аравии пока не остановили наступательную активность хуситов, хотя оказывают поддержку действующим против них силам. При этом задача саудитов - разблокировать ключевой коридор для транспортировки нефти - Баб-эль-Мандебский пролив, которым на днях овладели хуситы.
Сами хуситы угрожают Саудовской Аравии новыми ударами. На днях они атаковали столичный регион королевства, включая аэропорт, в котором на тот момент приземлился транспортный борт ВВС США, предположительно, с противоракетами для систем ПВО-ПРО.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация