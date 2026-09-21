Саудовская Аравия 15 часов подряд бомбит позиции хуситов в Йемене

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Саудовская Аравия 15 часов подряд бомбит позиции хуситов в Йемене

Более 130 ракет и артиллерийских снарядов, по данным телеканала Al Masirah, были выпущены саудовскими силами по населенным пунктам провинции Саада за последние 15 часов. Под огнём оказались районы Эз-Захир и Хайдан.

Саудовские удары по Йемену наносятся прежде всего авиацией. По сообщениям йеменской стороны, ранее в сентябре истребители F-15SA выполняли боевые вылеты с авиабазы имени короля Халида в Хамис-Мушайте, а отдельные удары наносили Eurofighter Typhoon с авиабазы имени короля Фахда. В частности, сообщалось о применении этих самолётов против целей как в глубине Йемена, так и по приморским районам страны.

При этом эффективность бомбардировок остается спорной. Несмотря на интенсивные воздушные удары, в сентябре хуситы продолжили наступление на юго-западе Йемена и захватили ряд стратегических позиций в Таизе и Лахдже. Reuters отмечает, что правительственные силы, поддерживаемые Эр-Риядом, в ряде районов были вынуждены отступать.

В то же время в отдельных районах Таиза правительственным формированиям удавалось отбивать позиции и продвигаться вперед.

Таким образом, воздушные удары Саудовской Аравии пока не остановили наступательную активность хуситов, хотя оказывают поддержку действующим против них силам. При этом задача саудитов - разблокировать ключевой коридор для транспортировки нефти - Баб-эль-Мандебский пролив, которым на днях овладели хуситы.

Сами хуситы угрожают Саудовской Аравии новыми ударами. На днях они атаковали столичный регион королевства, включая аэропорт, в котором на тот момент приземлился транспортный борт ВВС США, предположительно, с противоракетами для систем ПВО-ПРО.
14 комментариев
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  1. Joker62 Звание
    Joker62
    +4
    Сегодня, 17:11
    Саудовская Аравия 15 часов подряд бомбит позиции хуситов в Йемене

    Зато потом, парни в "тапках" ещй злее будут бомбить и выносить многих важных интраструктуры для саудов. wassat
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 17:31
      Бомбардировки партизан, воюющих много лет, большого эффекта не принесут.
      1. Igool Звание
        Igool
        0
        Сегодня, 18:50
        Цитата: knn54
        Бомбардировки партизан


        Воюют все методами прошлого столетия. Думаю, если бы все средства инвестировали бы в дроны, хуситам пришлось бы нелегко.
        А так- куда они сбрасывают, какие бомбы, ковровое бомбометание или все-таки современные изделия- ведь в наше время есть большая разница в применяемом вооружении
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 17:13
    Ну думаю за хуситами не заржавеет и ответ будет в обязательном порядке. Каков он будет увидим.
  3. Добрый Звание
    Добрый
    +2
    Сегодня, 17:14
    Саудитам теперь плохо придется. Баб-Эль-Мандеб для них будет постоянно закрыт. Ответка не заставит ждать.
  4. newtc7 Звание
    newtc7
    +5
    Сегодня, 17:16
    Если саудиты реально хотят победить хуситов им нужно проводить большую наземную операцию с гигантским количеством потерь лет этак на 5-10.
    Но что-то подсказывает что делать они этого не будут ) а удара с воздуха для хуситов это уже просто трудовые будни, неприятно но особого значения не имеет
    1. Igool Звание
      Igool
      0
      Сегодня, 18:52
      Цитата: newtc7
      Но что-то подсказывает что делать они этого не буду


      Господи, из саудитов вояки, от слова совсем никакие. Поэтому естественно, если хуситы озаботятся дронами, то саудитам достанется по самое нехочу.
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 17:23
    Бессмысленное это дело бомбить хуситов, и я уверен, саудовская армия это понимает. Саудиты вообще то полосатым платили за оборону, а те самоликвидировались. Но Бин Салман приказал, а что делать, денег на эту потешную армию тратится прорва, и приходится бомбить и бояться.
  6. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 17:25
    А хусята в боевых тапочках клали большой болт с левой резьбой на эти удары.
    И вообще, судя по последним событиям на БВ, американское оружие оказалось бесполезным и дорогущим г-ном, а присутствие янки не только не гарантирует безопасности, но и навлекает на страны беду.
    То-то же Сауд Салманович визжит в истерике и просит помощи у Израиля (!!!). Видимо, совсем там всё плохо.
  7. Слово Звание
    Слово
    +3
    Сегодня, 17:26
    Прощай газопровод Saudi Aramco.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:30
    Хуситы ещё в пустыне средства ПВО не нашли , надо им указать точное их месторасположение.
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 18:38
      Аэропорт пограничной охраны Умм-эль-Мельх

      https://www.bing.com/maps/?v=2&cp=19.114547%7E50.127635&lvl=16.5&sty=h&form=LMLTCC&style=h
      Это когда он строился.

      https://www.google.lv/maps/place/Umm+Al-Malh+Airport/@19.113846,50.1269909,883m/data=!3m1!1e3!4m19!1m12!4m11!1m6!1m2!1s0x3e7351a7b16bbc85:0xd92600e8ebe88838!2zVW1tIEFsIE1lbGggNjg2NzcsINCh0LDRg9C00L7QstGB0LrQsNGPINCQ0YDQsNCy0LjRjw!2m2!1d50.124088!2d19.1080165!1m3!2m2!1d50.1305932!2d19.1160885!3m5!1s0x3e7351516567f441:0x144869fd6f53dde5!8m2!3d19.1137973!4d50.1267026!16s%2Fg%2F11lccbplz3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDkxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
      Готовый.
      Авиабаза была введена в эксплуатацию Министерством внутренних дел в ноябре 2010 года в качестве оперативной базы для пограничников, патрулирующих южную границу страны. База строится в обширной пустыне Руб-эль-Хали, примерно в 43 километрах от йеменской границы. В феврале 2013 года журнал Wired предположил, что авиабаза может быть секретной базой американских беспилотников , используемой для нанесения ударов беспилотниками по целям в Йемене, включая убийство Анвара аль-Авлаки в 2011 году.
  9. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 17:48
    У саудитов замечательно получается только нефть качать и одно место своим заокеанским хозяевым вылизывать, а так они как были болванами, такими и остались. Вооружились до зубов, а воевать так и не научились. Бодаться с хуситами авиацией, это все равно что бить из пушки по воробьям. Зато эти "воробьи" скоро ответочку такую пришлют, что облизыватели дяди сэма завоют о помощи.
  10. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 18:09
    С воздуха еще никто войны не выигрывал. Трамп, как всегда, не подумав, смело ввел санкции против покупателей российской нефти. А вот против Ирана слабо...