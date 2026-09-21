Один против всех, или Как Эстония решила разобраться с Россией до обеда
Когда маленькая страна вдруг объявляет войну большой — это либо финал оперетты, либо начало учебника по психиатрии.
Полководец выходит к трибуне
В зале Эстонской академии наук стояла торжественная тишина. Пахло учёностью, дубовыми панелями и близкой победой над Россией.
На трибуне возвышался министр обороны Эстонии Мартин Херем — человек, судя по всему, давно принявший какое-то важное решение и теперь готовый поделиться им с миром. Решение было такое: Эстония победит Россию в одиночку. Разнесёт инфраструктуру. Перебьёт всех, кто посмеет перейти границу. А саму Россию — на всякий случай — разделит на множество независимых государств. Уж коли браться, так браться.
Зал вежливо молчал. Академики, люди привыкшие к смелым гипотезам, всё же предпочитают, чтобы к гипотезе прилагался хоть какой-нибудь опыт.
Арифметика великой державы
Позвольте, однако, немного цифр — в порядке академической вежливости.
Силы обороны Эстонии насчитывают около 7 700 человек активного состава, из которых примерно половина — срочники, проходящие службу восемь месяцев и искренне мечтающие вернуться домой. Ещё есть резерв — 230 000, если мобилизовать решительно всех, включая дядю Яана с его охотничьим ружьём. Танков в классическом понимании — ноль целых, ноль десятых. Зато в 2025 году начали поступать боевые машины пехоты CV90N — норвежские, подержанные, но бодрые. Плюс самоходные гаубицы K9EST корейского производства. Отечественного в этом арсенале, строго говоря, только буква «Э» в аббревиатуре.
Для сравнения: российская армия к 2024 году насчитывала около 1,5 миллиона активных военных, а президентским указом расширяется до 2,4 миллиона. То есть только действующих военнослужащих у России примерно в двести раз больше, чем вся эстонская армия в мирное время. Не будем придираться к деталям.
Бюджет мечты и мечта о бюджете
Впрочем, деньги у Эстонии есть — и это серьёзно. В 2025 году на оборону потрачено $1,45 миллиарда, или 3,4% ВВП. К 2029 году запланировано $3,2 миллиарда и 5,4% ВВП — рекорд среди стран НАТО. Respect, как говорит молодёжь.
Сколько именно ракет нужно для победы над страной, которая тратит на оборону около $100 миллиардов в год? Математики на этот счёт молчат — видимо, из деликатности.
Кто ещё так пробовал
Жанр «маленькая страна побеждает большую в одиночестве» имеет богатую историческую традицию. Правда, на практике маленькие страны побеждают дипломатически, экономически или при поддержке союзников — но никак не посредством торжественных речей в академиях наук. Финляндия в 1939–1940 годах держалась, но не долго — и финны не объявляли, что разберутся с СССР до завтрака и ещё разделят его на независимые государства. Они просто воевали. Разница тонкая, но существенная.
Что же нам теперь делать?
Россия, разумеется, услышав об угрозе, должна была немедленно покрыться холодным потом. Срочно созвать Совет безопасности. Возможно, перенести столицу куда-нибудь в Сибирь — от греха подальше.
Но Россия, судя по всему, продолжала заниматься своими делами — что само по себе некоторая дерзость.
Экзистенциальная угроза повисла под портретами учёных мужей, которые при жизни тоже строили грандиозные теории. Иные даже оказались верными.
Что касается министра Херема — он, по всей видимости, исполнил свой долг. Предупредил. Остальное — дело России. Когда проснётся и осознает масштаб нависшей катастрофы.
Лёд тронулся. Айсберг — пока нет.
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