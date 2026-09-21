Зеленский — Трампу: Украина прекратит удары сразу же, как это сделает Россия
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Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, как только Россия перестанет бить по украинской энергетике и морскому экспорту, заявил Зеленский в ответ на очередной пост Трампа.
Ранее Трамп в своей соцсети написал, что Россия якобы утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны с Украиной. Он снова призвал остановить войну, заявив, что из-за неё «страдает весь мир», явно намекая на рост цен на дизельное топливо.
Зеленский, который завтра в Нью-Йорке встречается с Трампом, в ответ написал, что готов остановить удары по российским НПЗ, но сначала Россия должна прекратить удары по украинской энергетике, портам и логистическим центрам.
Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наши продовольственные экспортные поставки больше не должны быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам деэскалации с нашей стороны.
Напомним, что с этими предложениями «нелегитимный» отправится в США, где будет пытаться протащить энергетическое и морское перемирие. Но всё дело в том, что России оно не выгодно, оно ничего не даёт, тогда как Украина спокойно переживёт зиму, восстановит поставки зерна, получит средства для продолжения войны. Вот чего добивается Зеленский.
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