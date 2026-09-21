Зеленский — Трампу: Украина прекратит удары сразу же, как это сделает Россия

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Зеленский — Трампу: Украина прекратит удары сразу же, как это сделает Россия

Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, как только Россия перестанет бить по украинской энергетике и морскому экспорту, заявил Зеленский в ответ на очередной пост Трампа.

Ранее Трамп в своей соцсети написал, что Россия якобы утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны с Украиной. Он снова призвал остановить войну, заявив, что из-за неё «страдает весь мир», явно намекая на рост цен на дизельное топливо.



Зеленский, который завтра в Нью-Йорке встречается с Трампом, в ответ написал, что готов остановить удары по российским НПЗ, но сначала Россия должна прекратить удары по украинской энергетике, портам и логистическим центрам.

Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наши продовольственные экспортные поставки больше не должны быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам деэскалации с нашей стороны.

Напомним, что с этими предложениями «нелегитимный» отправится в США, где будет пытаться протащить энергетическое и морское перемирие. Но всё дело в том, что России оно не выгодно, оно ничего не даёт, тогда как Украина спокойно переживёт зиму, восстановит поставки зерна, получит средства для продолжения войны. Вот чего добивается Зеленский.
13 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 17:29
    А мы прекратим когда проведём в Хахлопии тотальную декоммунизацию.
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +5
      Сегодня, 17:35
      А мы прекратим когда проведём в Хахлопии тотальную декоммунизацию

      Полная капитуляция. Проблема в дэбилах еврогеях и их хозяевах. Замазаны тут все, и наши псевдоэлиты в том числе.
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -12
      Сегодня, 17:39
      прекратим когда проведём в Хахлопии тотальную декоммунизацию
      Вы от этого жить лучше станете?
      1. север 2 Звание
        север 2
        0
        Сегодня, 18:43
        этому Tripp1st
        Мы и так живём очень даже хорошо !!! Но мы будем жить ещё луче ,когда не метафорой слов Быкова об моральном удовлетворении от развалин на Кёнигсплац , а фактическим воззрением убедимся развалинами на Банковой ...с последующими моральными удовлетворениями от денацификации и демилитаризации тамошних! Повторяюсь , мы и так живём очень даже хорошо !!! А если мы будем жить ещё луче ( я объяснил после чего ) вам что от этого , жаба давит , что вы с этими с Банковой в один сортир с ними ходите и сортир этот тоже под развалин попадёт, что ли ???
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:47
      Цитата: Ирек
      А мы прекратим когда проведём в Хахлопии тотальную декоммунизацию.

      Ну да, наши украинофилы, ратующие за спасение Украины, именно так всё и представляют.

      Сядут несчастные братья заблудшие-украинцы, русскому народу на шею, и станут погонять, требуя и горилки по пьянее, и сало потолще.

      И почему то никто из секты "спасения Украины", даже и думать не хочет о том что восстановление и кормление Украины будет для России непосильной ношей, разрушит нашу и так не очень то стабильную экономику, и послужит причиной гибели нашей Родины.
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 17:30
    . Зеленский, который завтра в Нью-Йорке встречается с Трампом

    Арестуйте гаденыша, тем более материала против него полно. Глядишь и проблема решится.
  3. barclay Звание
    barclay
    +3
    Сегодня, 17:40
    Да пусть буробит что угодно. Всё равно его поток сознания ничего не значит.
  4. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 17:57
    Он не легитимен, как можно вообще прислушиваться к тому, что он говорит? И при чем тут Трамп? Трамп хочет нанести России стратегическое поражение и всеми имеющимися силами поддерживает ее. Хватит писать уже маразматические статьи!
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 18:27
      Цитата: Игнатий555
      Он не легитимен, как можно вообще прислушиваться к тому, что он говорит?

      Вы это Трампу скажите, у нас и так все в курсе того, что зелепука это юридическая пустышка.
      Цитата: Игнатий555
      И при чем тут Трамп? Трамп хочет нанести России стратегическое поражение и всеми имеющимися силами поддерживает ее.

      Дык при том, что именно этот Трамп потребовал с зелепуки прекратить бить по нефтянке России. Однако продиктовано это не заботой о российских НПЗ, а тем, что спрос на нефтепереработку значительно превыщает предложение а отсюда повсеместно идёт рост цен на бензин и дизель включая и США, что для Трампа перед выборами не комильфо.
      Цитата: Игнатий555
      Хватит писать уже маразматические статьи!
      Это как читать? - просто бегло, или зычным суровым голосом с нахмуриванием бровей? belay
      Сказ не про нас, а про то, что эта бандеровская вонючка Зелепука уже вообще рамцы потерял и начинает хамить даже рыжему и все потуги Трампа(мнимые и явные) обнуляются из за Зеленского, что не гарантирует ему долгожительства т.к.наверное подтолкнёт Трампа к замене этой фигуры на более сговорчивую.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 18:45
      В игре шут против Трампа выигрывает клоун. Хотя и Рыжий деятель такой же.
      У президента США изначально проигрышная позиция. Он прекрасно знает кто такой Зеленский, но вынужден играть по правилам эстеблишмента. В итоге ни к чему все эти переговоры и разговоры не приведут!
  5. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +1
    Сегодня, 18:06
    Цитата: Trapp1st
    прекратим когда проведём в Хахлопии тотальную декоммунизацию
    Вы от этого жить лучше станете?

    Жить лучше может не станем но жить будем точно спокойнее
    Минус от меня
  6. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 18:40
    Цитата: Ирек
    Зеленский, который завтра в Нью-Йорке встречается с Трампом...

    Цепной, полностью подконтрольный Сэму ( правителям сша и всего коллективного запада) преданный пес, опять едет к хозяину за инструкциями.., и в отличии от ведомых , глупых дурачк.ов, которые тупо верят в лживые, на публику транслируемыемые Лукавым, якобы призывы Трампа к зеле, прекратить бомбить наши нпз, я точно знаю, что все совсем наоборот... )))
    Сша, сейчас, наживаются на продаже своих энергоносителей и если бы их реально заботила высокая цена на них, "Трамп" бы уже давно запретил зеле бить по нашим нпз и так же, борясь с внутренним повышением цен на ДТ, просто ограничил бы его продажу за рубеж... Но, Сэму ( стоящим за своим марионеткой трампом-шоуменом) очень хочется раздолбить наши НПЗ, уничтожить Россию.., и поэтому зелю опять призывают на ковер, после чего, скорее всего, верная собака еще более усиленно будет долбить по нашим нпз, городам и всевозможным объектам инфраструктуры...
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 18:50
      И да, НАБУ, это конечно же не инструмент, с помощью которого Сэм, типо пытается принудить зелю к переговорам с нами, уступкам тп., а наоборот, тот инструмент, который позволяет западным ( и в первую очередь, штатовским) его кукловодам, заставлять зе и дальше эскалировать и нападать на в разы более сильного противника и уничтожать украину и укр. народ до предела... Именно так, сейчас, Сэм держит, возможно, желающего свергнуть с кровавого, бессмысленно безумного, ведущего к полному разгрому украины пути, зелю, за одно место, принуждая и дальше вести укров и украину к пропасти и небытию... А у зели и ко ( всех замазанных незаконными дьявольскими кровавыми деньгами) выбора уже нет.., разве что, сдохнуть... Вот так, дьявол владеет проданными ему однажды, душами...