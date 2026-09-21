На официальном интернет-портале украинского правительства появилась петиция, авторы которой просят запретить обустраивать склады и логистические центры в непосредственной близости к жилым домам.Согласно действующему на Украине законодательству, для отдельных классов складских объектов минимальное санитарное расстояние до жилой застройки может составлять 50–100 метров. Авторы инициативы считают эти нормативы недостаточными и предлагают установить для новых складов и логистических центров норму минимум в 300 метров. При этом, что делать с уже существующими подобными объектами, в петиции не указывается. Однако, учитывая, что количество складов на Украине в силу объективных причин с каждым днем уменьшается, не исключено, что авторы инициативы рассчитывают, что склады, расположенные вблизи жилых домов, рано или поздно попросту закончатся.На фоне регулярных ударов ВС РФ по объектам украинской логистической инфраструктуры, немалую часть которых украинские власти якобы «случайно» располагают возле жилых домов и других сугубо гражданских объектов, вполне логично стремление оставшегося на Украине населения обезопасить себя и свое жилье.Между тем на фоне растущего дефицита некоторых видов продовольствия киевский режим запустил медиа-кампанию, при помощи которой пытается не допустить паники и заверить население, что запасаться провизией не стоит, поскольку проблемы с поставками в ближайшее время якобы будут полностью нивелированы.

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