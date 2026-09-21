На Украине просят запретить обустраивать склады рядом с жилыми домами

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На Украине просят запретить обустраивать склады рядом с жилыми домами

На официальном интернет-портале украинского правительства появилась петиция, авторы которой просят запретить обустраивать склады и логистические центры в непосредственной близости к жилым домам.

Согласно действующему на Украине законодательству, для отдельных классов складских объектов минимальное санитарное расстояние до жилой застройки может составлять 50–100 метров. Авторы инициативы считают эти нормативы недостаточными и предлагают установить для новых складов и логистических центров норму минимум в 300 метров. При этом, что делать с уже существующими подобными объектами, в петиции не указывается. Однако, учитывая, что количество складов на Украине в силу объективных причин с каждым днем уменьшается, не исключено, что авторы инициативы рассчитывают, что склады, расположенные вблизи жилых домов, рано или поздно попросту закончатся.

На фоне регулярных ударов ВС РФ по объектам украинской логистической инфраструктуры, немалую часть которых украинские власти якобы «случайно» располагают возле жилых домов и других сугубо гражданских объектов, вполне логично стремление оставшегося на Украине населения обезопасить себя и свое жилье.

Между тем на фоне растущего дефицита некоторых видов продовольствия киевский режим запустил медиа-кампанию, при помощи которой пытается не допустить паники и заверить население, что запасаться провизией не стоит, поскольку проблемы с поставками в ближайшее время якобы будут полностью нивелированы.
6 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:33
    Нашли о чём прсить , а как-же визги на муйдане , захотим власть поменяем и подобный этому бред?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:30
      Цитата: Ирек
      а как-же визги на муйдане , захотим власть поменяем и подобный этому бред?

      Захотят - поменяют... В 2019-м поменяли - до сих пор им, наверное, весело...
      1. faterdom Звание
        faterdom
        +1
        Сегодня, 18:34
        Думали 5 рокив поржать. Зе такого не допустит - ржать теперь будут всю оставшуюся жизнь. Но ржание будет грустное.
        А с жильем вокруг складов вопрос решится сам собой в ходе детонации. И не будет жилья около складов.
  2. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 17:37
    Но не возле же здания Рады их размещать.
  3. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 18:16
    Во время войны население такой же расходный материал как боеприпасы и служит инженерным задачам по защите промышленных объектов
  4. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:23
    На официальном интернет-портале украинского правительства появилась петиция

    "Появилась" еще две недели тому назад и за это время не набрала даже тысячи голосов из нужных 25 000. Сомнительно, что есть какие-то перспективы, что наберет.
    ЗЫ Ошибся. Не две недели. Серпень- это август. То есть за полтора месяца не набрала даже тысячи подписей. Все еще сомнительнее.