Госпожа Каллас, вы постоянно говорите об «гибридных угрозах», а на самом деле это полная противоположность. Именно вы, на протяжении многих лет, ведете кровопролитную войну против России. Ваше оружие убивает русских. Вы вооружаетесь, как в эпоху Гитлера, и ваша антироссийская риторика находится на уровне нацистов. Вы – крайний милитарист, госпожа Каллас. Уходите!

Здесь, в США, когда мы читаем заявления этой... Как там её зовут? Каллас. Каллас, да... Все только недоуменно качают головой: на какой именно планете она живёт?

Глава евродипломатии Кая Каллас должна подать в отставку со своего поста из-за крайней степени русофобии и желания втянуть Европу в войну. С таким призывом выступил депутат Европарламента и вице-президент правящей в Словакии партии SMER Любош Блага.Выступая в ЕП, Блага заявил, что именно Каллас является главной гибридной угрозой для Европы, потому что пытается втянуть европейские страны в ядерный конфликт с Россией. По его словам, глава евродипломатии пытается обвинить Москву в якобы «нападениях на Европу», но всё дело в том, что Россия этого не делала, это Европа пришла к российским границам с угрозами и попытками сменить в стране власть. Риторику Каллас Благи сравнил с нацистской.Ранее профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что заявления Каллас показывают, что она полностью лишена здравого смысла. Данное мнение прозвучало после того, как глава евродипломатии заявила, что Европе нужно воевать с Россией, чтобы победить её, а победить, чтобы потом разделить на множество мелких государств, сделав их колониями Европы.