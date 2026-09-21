Евродепутат назвал Каллас гибридной угрозой для Европы, призвав уйти в отставку
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Глава евродипломатии Кая Каллас должна подать в отставку со своего поста из-за крайней степени русофобии и желания втянуть Европу в войну. С таким призывом выступил депутат Европарламента и вице-президент правящей в Словакии партии SMER Любош Блага.
Выступая в ЕП, Блага заявил, что именно Каллас является главной гибридной угрозой для Европы, потому что пытается втянуть европейские страны в ядерный конфликт с Россией. По его словам, глава евродипломатии пытается обвинить Москву в якобы «нападениях на Европу», но всё дело в том, что Россия этого не делала, это Европа пришла к российским границам с угрозами и попытками сменить в стране власть. Риторику Каллас Благи сравнил с нацистской.
Госпожа Каллас, вы постоянно говорите об «гибридных угрозах», а на самом деле это полная противоположность. Именно вы, на протяжении многих лет, ведете кровопролитную войну против России. Ваше оружие убивает русских. Вы вооружаетесь, как в эпоху Гитлера, и ваша антироссийская риторика находится на уровне нацистов. Вы – крайний милитарист, госпожа Каллас. Уходите!
Ранее профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что заявления Каллас показывают, что она полностью лишена здравого смысла. Данное мнение прозвучало после того, как глава евродипломатии заявила, что Европе нужно воевать с Россией, чтобы победить её, а победить, чтобы потом разделить на множество мелких государств, сделав их колониями Европы.
Здесь, в США, когда мы читаем заявления этой... Как там её зовут? Каллас. Каллас, да... Все только недоуменно качают головой: на какой именно планете она живёт?
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