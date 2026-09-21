Евродепутат назвал Каллас гибридной угрозой для Европы, призвав уйти в отставку

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Евродепутат назвал Каллас гибридной угрозой для Европы, призвав уйти в отставку

Глава евродипломатии Кая Каллас должна подать в отставку со своего поста из-за крайней степени русофобии и желания втянуть Европу в войну. С таким призывом выступил депутат Европарламента и вице-президент правящей в Словакии партии SMER Любош Блага.

Выступая в ЕП, Блага заявил, что именно Каллас является главной гибридной угрозой для Европы, потому что пытается втянуть европейские страны в ядерный конфликт с Россией. По его словам, глава евродипломатии пытается обвинить Москву в якобы «нападениях на Европу», но всё дело в том, что Россия этого не делала, это Европа пришла к российским границам с угрозами и попытками сменить в стране власть. Риторику Каллас Благи сравнил с нацистской.



Госпожа Каллас, вы постоянно говорите об «гибридных угрозах», а на самом деле это полная противоположность. Именно вы, на протяжении многих лет, ведете кровопролитную войну против России. Ваше оружие убивает русских. Вы вооружаетесь, как в эпоху Гитлера, и ваша антироссийская риторика находится на уровне нацистов. Вы – крайний милитарист, госпожа Каллас. Уходите!

Ранее профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что заявления Каллас показывают, что она полностью лишена здравого смысла. Данное мнение прозвучало после того, как глава евродипломатии заявила, что Европе нужно воевать с Россией, чтобы победить её, а победить, чтобы потом разделить на множество мелких государств, сделав их колониями Европы.

Здесь, в США, когда мы читаем заявления этой... Как там её зовут? Каллас. Каллас, да... Все только недоуменно качают головой: на какой именно планете она живёт?
9 комментариев
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  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +2
    Сегодня, 18:00
    Все в точку, не добавить не прибавить. Только таких здравомыслящих там единицы.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:46
      Дмитрий Михайлович Серегин
      Сегодня, 18:00

      hi Прошлая батутница ЕС Бербок нынче зажигает ГА ООН, удалось перепрыгнуть через Атлантическую лужу.
      Для эсто-шпротницы выбор ограничен гейропой, поэтому ей остаётся следовать примеру предшественника - бочки виски Борреля, время пить.
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +7
    Сегодня, 18:01
    Как говорил генерал Лебедь: "Глупость это не отсутствие ума, это ум такой".
    Вся эта еврошваль собрана по медкнижкам амбулатории с диагнозом "размягчение мозга". Так что ругать их бестолку, они мутанты. А вот к тому кто их привел к власти есть масса вопросов... negative
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 18:17
    глава евродипломатии заявила, что Европе нужно воевать с Россией, чтобы победить её, а победить, чтобы потом разделить на множество мелких государств, сделав их колониями Европы

    Здоровья ей, не попасть под машину и вобще спокойной и безопасной жизни!
    Чтобы до суда дожила...

    И ведь НИЧЕГО их не учит...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:23
    Глава евродипломатии Кая Каллас должна подать в отставку со своего поста из-за крайней степени русофобии и желания втянуть Европу в войну.
    . Если что то происходит, значит это кому то нужно!
    Уберут одну дурИщу, та на её место поставят следуюшую/щего, такого же /такую же...
    Так и будет... вот такая у них дермократия... negative
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:44
    Европе нужно воевать с Россией, чтобы победить её, а победить, чтобы потом разделить на множество мелких государств, сделав их колониями Европы.

    С большей вероятностью, Европа станет колонией Китая, учи тётя китайский язык.
    1. vitaliy20091959 Звание
      vitaliy20091959
      0
      Сегодня, 19:08
      точно также как и рф , только европа обладает технологиями которых пока у китая нет , а рф обладает технологиями которые у китая есть , правда за некоторыми исключениями ,где советская школа материаловедения еще вроде существует
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:18
        Цитата: vitaliy20091959
        точно также как и рф , только европа обладает технологиями которых пока у китая нет

        Они Китаю не нужны, там он будет выращивать басматский рис.
  6. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 18:58
    Meno male che c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di dire la verità in faccia a quella ,come si chiama ,Callas .Lei è una scellerata pazza che è un pericolo per tutti.Andrebbe "dimissionata".