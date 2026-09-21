Глава Минфина США пообещал закрыть иранские авиакомпании по всему миру
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Соединённые Штаты придумали для Ирана новое «наказание». Как заявил глава Минфина Скотт Бессент, иранские авиакомпании будут закрыты «по всему миру» из-за санкций США.
Со среды, 23 сентября, иранские авиакомпании больше не смогут обслуживать пассажиров, потому что останутся без топлива. По словам Бессента, США запретят всем странам работать с принадлежащими Ирану пассажирскими самолётами под угрозой отключения от долларовой системы.
23 сентября все иранские авиакомпании будут закрыты по всему миру. Если они приземлятся, вы не сможете предоставить им топливо, вы не сможете предоставить им услуги по обслуживанию в аэропорту, вы не сможете продавать им билеты, иначе вы будете отключены от долларовой системы.
Ранее Трамп заявил, что находится в процессе принятия решения относительно дальнейших действий в отношении Ирана, пообещав некие «очень большие события» уже в ближайшее время. По его словам, США рассматривают варианты «полного уничтожения» Ирана, экономической блокады или заключение сделки. Судя по словам Бессента, в Вашингтоне приняли решение об экономическом давлении на Тегеран.
Иранские власти пока никак не отреагировали на заявление главы Минфина США.
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