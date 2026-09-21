Глава Минфина США пообещал закрыть иранские авиакомпании по всему миру

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Глава Минфина США пообещал закрыть иранские авиакомпании по всему миру

Соединённые Штаты придумали для Ирана новое «наказание». Как заявил глава Минфина Скотт Бессент, иранские авиакомпании будут закрыты «по всему миру» из-за санкций США.

Со среды, 23 сентября, иранские авиакомпании больше не смогут обслуживать пассажиров, потому что останутся без топлива. По словам Бессента, США запретят всем странам работать с принадлежащими Ирану пассажирскими самолётами под угрозой отключения от долларовой системы.



23 сентября все иранские авиакомпании будут закрыты по всему миру. Если они приземлятся, вы не сможете предоставить им топливо, вы не сможете предоставить им услуги по обслуживанию в аэропорту, вы не сможете продавать им билеты, иначе вы будете отключены от долларовой системы.

Ранее Трамп заявил, что находится в процессе принятия решения относительно дальнейших действий в отношении Ирана, пообещав некие «очень большие события» уже в ближайшее время. По его словам, США рассматривают варианты «полного уничтожения» Ирана, экономической блокады или заключение сделки. Судя по словам Бессента, в Вашингтоне приняли решение об экономическом давлении на Тегеран.

Иранские власти пока никак не отреагировали на заявление главы Минфина США.
15 комментариев
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 18:35
    Неужто всем-всем запретят заправлять иранские самолёты? Хотелось бы посмотреть, как это получится. Китай и Россия тоже послушаются?
    Вот это планов громадьё!🤔
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 18:59
      Китай и Россия точно не послушаются. И Северная Корея наверняка не послушается.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 19:00
      Напоминает доисторический анекдот:
      - Товарищ прапорщик, а вы поезд остановить можете?
      - Легко! Поезд - стой, ать-два!
  2. ser-pov Звание
    ser-pov
    +1
    Сегодня, 18:35
    Соединённые Штаты придумали для Ирана новое «наказание». Как заявил глава Минфина Скотт Бессент, иранские авиакомпании будут закрыты «по всему миру» из-за санкций США.

    Вот она мания величия и идиотизм пресловутой исключительности.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 18:38
    23 сентября все иранские авиакомпании будут закрыты по всему миру.

    Что ? Кишка тонка победить в бою, так устраиваете как всегда, свои подлые из за угла подлые приёмчики.
    Трамп будь мужиком, а не бабой.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 18:39
    Ищут, что бы еще отключить от долларовой системы?
    Так скоро все отключатся, особенно прикольно, когда американцы начнут юани скупать, не рискуя копить в падающем стремительным домкратом долларе.
  5. SSR Звание
    SSR
    0
    Сегодня, 18:49
    Будут брать МС21 и обновлённый суперджет.
    Вопрос серии уже пошел.
  6. cmax Звание
    cmax
    0
    Сегодня, 18:52
    Задолбали со своими хотелками!
    Обнаглевший " хехемон"!
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 18:56
    Демократия так и лезет изо всех щелей laughing
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:56
    глава Минфина Скотт Бессент,

    Как раз тот случай... "не по@#&сь, так разогреюсь"... фэуса на громких заявлениях зарабатывает политические очки... вероятно как то, куда то, будет выдвигаться, попробует избратся или усидеть на тепленьком/хлебном местечке...
  9. Седое Лихо Звание
    Седое Лихо
    +1
    Сегодня, 18:57
    А ведь всего несколько дней назад на саммите БРИКС в Индии говорили о ускорении темпов дедолларизации. И США снова дают повод для усиления этого процесса.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:15
    Этот Бессент (бес-чёрт сент-цент) возомнил себя Богом. . . hi
  11. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 19:16
    Сначала, сэмовские мудрецы всех подсадили на доллар, внушив ведомым и более слабым в разумных качествах, народам, что это международная валюта.., теперь же, становится ясно, что доллар, это репрессивный инструмент, в руках гегемона, которым он пользуется когда пожелает, в отношении ему неугодных стран... Это очень хорошо, что очередная искустная иллюзия Лукавого, посредствам которой он долгое время управлял миром, как своей конюшней, начинает так явно и быстро рассеиваться.., и таким образом Сэм вбивает очередной гвоздь в крышку гроба своей долларовой системы, навязанной им, как самой справедливой, рыночной и тп. всему миру. И, так же, ставит мал по малу, шаг за шагом крест на своем абсолютном мировом господстве, которое и обеспечивало ему, в первую очередь, возможность печатать неограниченно фантики из воздуха, которые другие народы по глупой вере своей принимали за настоящие деньги, продавая за них свои всевозможные ресурсы и ценности гегемону. Ну, что ж, - так держать!...))) Смотрю, что от начертанного и настоящей справедливости, даже самым искустным лжецам, на веки не скрыться... Они сами, своими руками, лишают себя своего господства и походу, выбора у них просто нет... Это судьба ( фатум, неминуемая карма просто, очевидно... ) ))).
  12. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 19:21
    И снова запугивание отключением от бакса. Продолжают ямку себе копать штаты.
  13. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 19:28
    ну ну , посмотрим на реакцию кремля и крутого димона , логика подсказывает ,что на адские санкции должен идти адский ответ зарвавшимся уродам в вашингтоне , но рф это не кнр к сожалению