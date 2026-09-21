ВС РФ освободили Васютинское на ближних подступах к Краматорску
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Подразделения армии России установили полный контроль над селом Васютинское, являвшимся ключевым узлом обороны ВСУ на ближних подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Фактически ликвидирован один из последних опорных пунктов противника перед выходом к окраинам Краматорска, расстояние до которого составляет около 5 км.
После освобождения Васютинского начало боев за Краматорск, вероятнее всего, является вопросом ближайшего времени. В то же время ВС РФ физически перерезали трассу Доброполье-Краматорск в районе Золотого Колодезя и начали бои за Нововодяное.
Одновременно с этим продолжается методичное уничтожение мостов, через которые противник осуществляет снабжение своей группировки в Славянско-Краматорской агломерации. При этом речь идет уже не о поражении отдельных переправ, а о последовательном сокращении транспортной связности противника вдоль реки Казенный Торец. Цепочка пораженных нашей авиацией объектов растянулась примерно на 23 километра - от восточных подходов к Славянску до Красноторского сектора Краматорска.
Отдельно стоит отметить повторную работу по уже пораженным объектам. После того как первые удары выводят объект из эксплуатации, противник вынужден подтягивать инженерные подразделения и строительную технику и доставлять металлоконструкции и материалы, чтобы восстановить функционирование перехода. Повторные удары возвращают все к исходной точке. В результате противник вынужден расходовать свои и без того дефицитные ресурсы не на расширение своих логистических возможностей, а на постоянное восстановление поврежденных объектов.
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