ВС РФ освободили Васютинское на ближних подступах к Краматорску

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ВС РФ освободили Васютинское на ближних подступах к Краматорску

Подразделения армии России установили полный контроль над селом Васютинское, являвшимся ключевым узлом обороны ВСУ на ближних подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Фактически ликвидирован один из последних опорных пунктов противника перед выходом к окраинам Краматорска, расстояние до которого составляет около 5 км.

После освобождения Васютинского начало боев за Краматорск, вероятнее всего, является вопросом ближайшего времени. В то же время ВС РФ физически перерезали трассу Доброполье-Краматорск в районе Золотого Колодезя и начали бои за Нововодяное.





Одновременно с этим продолжается методичное уничтожение мостов, через которые противник осуществляет снабжение своей группировки в Славянско-Краматорской агломерации. При этом речь идет уже не о поражении отдельных переправ, а о последовательном сокращении транспортной связности противника вдоль реки Казенный Торец. Цепочка пораженных нашей авиацией объектов растянулась примерно на 23 километра - от восточных подходов к Славянску до Красноторского сектора Краматорска.



Отдельно стоит отметить повторную работу по уже пораженным объектам. После того как первые удары выводят объект из эксплуатации, противник вынужден подтягивать инженерные подразделения и строительную технику и доставлять металлоконструкции и материалы, чтобы восстановить функционирование перехода. Повторные удары возвращают все к исходной точке. В результате противник вынужден расходовать свои и без того дефицитные ресурсы не на расширение своих логистических возможностей, а на постоянное восстановление поврежденных объектов.
3 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -1
    Сегодня, 19:09
    А Картаполов говорил что мосты нерушимы...
    Мосты это однозначно хорошо, весь вопрос в том, сколько времени уйдет на освобождение Славянска и какой ценой это будет сделано...
  2. d4.fokin Звание
    d4.fokin
    +1
    Сегодня, 19:14
    Спасибо, парни, за мужество, вопреки всему каждый день вы совершаете подвиг, идёте вперёд, низкий поклон, мы любим вас и ждём домой живыми, вечная память павшим.
  3. Опториус
    Опториус
    0
    Сегодня, 19:16
    Мдэ. А сколько их ещё впереди, всех этих мостов и деревень "ключевого значения"- один бог ведает. Да и ведает ли...