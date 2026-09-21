ВС РФ после охвата приступили к разрезанию гарнизона ВСУ в Доброполье

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ВС РФ после охвата приступили к разрезанию гарнизона ВСУ в Доброполье

Российские войска продолжают успешное продвижение на западе Донбасса. Сегодня в результате успешных действий в наступлении под контроль перешли южные и юго-западные окрестности Доброполья и около 2 квадратных километров территории города.

Появляются свидетельства того, что после охвата Доброполья с нескольких направлений и перерезания дороги, ведущей со стороны Белозёрского, Вооружённые силы России приступили к разрезанию оказавшегося в полуокружении гарнизона ВСУ.



Основные удары идут вдоль улицы Первомайская и проспекта Победы – с юга. Российские войска теснят противника к городскому парку и прудам, что запечатывает ещё одно направление для выхода ВСУ из города – юго-западное.



В такой ситуации гарнизон ВСУ в городе ожидает деблокирования. Однако командование ВСУ на данный момент не бросает к городу резервы. Соответственно, всё идёт к тому, что остающиеся в Доброполье подразделения вооружённых сил Украины будут планомерно уничтожаться с отсечением снабжения и взятием под контроль новых территорий в городской черте.

Примерно по такому же принципу ситуация развивается в запорожском Орехове, где значительная часть города за последние недели перешла под контроль ВС РФ.
4 комментария
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  1. частное лицо Звание
    частное лицо
    +1
    Сегодня, 19:05
    Да уж если это фото из Доброполья то от населённого пункта осталось одно название.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -3
    Сегодня, 19:06
    Все это хорошо, но очень медленно. И пока не проглядывается способ все это ускорить...
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 19:39
      Все это хорошо, но очень медленно.

      Может потому что нас с вами там нет ? А ?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 19:17
    Что будет... самое очевидное, всушнику там и лягут в грунт, ими пожертвуют, как всегда...
    А больше вариантов нет... soldier