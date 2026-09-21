Молдавия планирует ввести режим ЧП из-за ситуации с энергоносителями

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Молдавия планирует ввести режим ЧП из-за ситуации с энергоносителями

Парламент Молдавии соберётся 22 сентября на внеочередное заседание, на котором планируется утвердить введение режима чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах. Об этом сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Гросу в соцсети:



Мы договорились с правительством и ответственными учреждениями о необходимости объявления чрезвычайного положения в энергетической и гидротехнической сферах. Завтра, в 14:30 мы соберёмся на внеочередном заседании парламент.

Он подчеркнул, что эти меры принимаются для обеспечения бесперебойной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, а также государственных учреждений и системы безопасности населения в условиях нехватки ресурсов.

Ранее президент Майя Санду созвала заседание национального совета безопасности для обсуждения энергокризиса. По его итогам и было принято решение о необходимости введения режима ЧП. Сложная ситуация в этой сфере сложилась летом 2026 года, в связи с чем правительство одобрило введение режима повышенной готовности. Санду поручила правительству подготовить планы для различных сценариев, чтобы каждый ответственный орган знал, что делать в условиях дефицита топлива, энергоресурсов, а также нехватки запасов питьевой воды при крайне низком уровне воды в Днестре.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию. В 2025 году Украина прекратила транзит российского газа по своей территории. Это привело к сокращению выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС (Приднестровье). В этой ситуации Молдавия полностью перешла на закупки газа и электроэнергии у европейских поставщиков, однако линии электропередачи периодически не выдерживают нагрузок и отключаются. В августе тариф на газ в Молдавии был увеличен в среднем на 41%, до 20,3 лея ($1,19 - почти 101 рубль) за 1 куб. м, что вызвало жёсткую критику со стороны парламентской оппозиции. Так, домохозяйство, которое расходует 300 кубометров газа в месяц на отопление, должно выложить более 30 тысяч рублей, что для многих в Молдавии - внушительная сумма. И это без учёта оплаты водоснабжения и электричества.

Президент Санду призвала молдавских граждан перейти на экономию энергоносителей — хотя молдаване уже который год живут именно в такой парадигме.
7 комментариев
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  1. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 19:12
    Мы договорились с правительством и ответственными учреждениями о необходимости объявления чрезвычайного положения в энергетической и гидротехнической сферах

    Объявлюй - не объявлюй, все не выйдет ничего!
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 19:22
    Молдаване уже много лет с не увядаемым интересом смотрят и ждут- когда же Санду пойдёт по кочкам. . . drinks
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:33
      Цитата: андрей мартов
      Молдаване уже много лет с не увядаемым интересом смотрят и ждут- когда же Санду пойдёт по кочкам. . .

      Ждут, но Санду сидит и будет сидеть на "троне", но не в "крытке".
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:49
      Цитата: андрей мартов
      Молдаване уже много лет с не увядаемым интересом смотрят и ждут- когда же Санду пойдёт по кочкам. . . drinks

      Если бы речь шла о России или о "пророссийской" стране - я бы сказал, что всё по американской методичке. Создали причину для недовольства (энергетический кризис), забросили в страну НКО (думаю, там достаточное количество), зарядили денюшкой самых горластых, вывели толпу на улицу - и сметут на фиг любое правительство.

      Что происходит с Молдавией - непонятно.

      Уж кто - а "прозападнее" Санду и постараешься, так не найдёшь.
      Воровать в Молдавии давным-давно уже нечего.
      Сделать провинцией Румынии - так хоть завтра.
      Решить "проблему Приднестровья"? Так я искренне удивляюсь, как эти геройские люди до сих пор держатся.
      Хочет кто-то там ракеты поставить или контингент разместить - так формально никаких препятствий, Санду завтра выйдет с мамалыгой встречать.
      Уж вроде бы, благодаря своему правительству, Молдавия расслабилась и ножки растопырила - делай с ней, что хочешь. А кому-то всё мало...

      Не пойму - зачем всё это? Чтобы просто освободить территорию от людей?
  3. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +1
    Сегодня, 19:31
    Да, хоть объявляйте войну Марсу, вводите комендантский час и переходите на казарменное положение.
    Газа нет и не будет.
    А, если будет, то в 4 раза дороже и из ОАИ, если дойдет🤪
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 19:36
    Молдавия планирует ввести режим ЧП из-за ситуации с энергоносителями

    С одной стороны это хорошо, а с другой - плохо....))). Голодные, нищие народы, к чему ведет их западный Сэм, своей антироссийской и не только, - агрессивной политикой, дабы не смогли снести поставленные им и работающие исключительно на него, а не на интересы своих стран "власти", должны будут брошены в костер новой страшной и кровопролитной войны. Сэмовские "правители"-марионетки, очевидно, сделают это, с помощью тотальной диктатуры и репрессий по отношению к " своим" гражданам.., так, как происходит уже сейчас, на Украине. В общем, европейцам, а тем более прибалтийским лимитрофам, давно продавшим души дьяволу, за призрачные сиюминутные "ценности" и предавших некогда охраняющую и питающую их всем Россию, считаю, следует приготовится, к пеклу..
    Плохо, что наш стратег, не дает достойного и адекватного ответа... Поэтому и нашим стоит готовится к худшему, еще сотням тысяч жертв... (((
    Мы то, победим, в итоге, не сомневаюсь ( ибо правда и справедливость за нами), но страшных последствий для нас, можно было бы избежать, будь у руля более мудрые и знающие, смелые люди... Впрочем, видимо карма у нашего, тоже далеко не идеального народа - такая...
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 19:43
    Чем им хуже тем людям лучше, пусть ещё растёт.