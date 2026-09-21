Молдавия планирует ввести режим ЧП из-за ситуации с энергоносителями
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Парламент Молдавии соберётся 22 сентября на внеочередное заседание, на котором планируется утвердить введение режима чрезвычайного положения в энергетической и гидрологической сферах. Об этом сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.
Гросу в соцсети:
Мы договорились с правительством и ответственными учреждениями о необходимости объявления чрезвычайного положения в энергетической и гидротехнической сферах. Завтра, в 14:30 мы соберёмся на внеочередном заседании парламент.
Он подчеркнул, что эти меры принимаются для обеспечения бесперебойной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, а также государственных учреждений и системы безопасности населения в условиях нехватки ресурсов.
Ранее президент Майя Санду созвала заседание национального совета безопасности для обсуждения энергокризиса. По его итогам и было принято решение о необходимости введения режима ЧП. Сложная ситуация в этой сфере сложилась летом 2026 года, в связи с чем правительство одобрило введение режима повышенной готовности. Санду поручила правительству подготовить планы для различных сценариев, чтобы каждый ответственный орган знал, что делать в условиях дефицита топлива, энергоресурсов, а также нехватки запасов питьевой воды при крайне низком уровне воды в Днестре.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию. В 2025 году Украина прекратила транзит российского газа по своей территории. Это привело к сокращению выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС (Приднестровье). В этой ситуации Молдавия полностью перешла на закупки газа и электроэнергии у европейских поставщиков, однако линии электропередачи периодически не выдерживают нагрузок и отключаются. В августе тариф на газ в Молдавии был увеличен в среднем на 41%, до 20,3 лея ($1,19 - почти 101 рубль) за 1 куб. м, что вызвало жёсткую критику со стороны парламентской оппозиции. Так, домохозяйство, которое расходует 300 кубометров газа в месяц на отопление, должно выложить более 30 тысяч рублей, что для многих в Молдавии - внушительная сумма. И это без учёта оплаты водоснабжения и электричества.
Президент Санду призвала молдавских граждан перейти на экономию энергоносителей — хотя молдаване уже который год живут именно в такой парадигме.
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