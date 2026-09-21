Танк, мотоциклы и дроны: Франция тестирует новую тактику прорыва
Французское командование экспериментирует с разделением своих бронетанковых взводов на более мелкие группы, чтобы действовать более незаметно и уменьшить профиль риска на поле боя, где доминируют беспилотники.
В стандартной комплектации французский бронетанковый взвод состоит из 4 танков Leclerc и 4 лёгких бронемашин VBL. Командир бригады 7e BB (подразделения которой переброшены в Румынию) генерал Максим До Тран заявил изданию Defense News:
По его словам, на Украине БПЛА серьёзно затруднили маневрирование бронетехники, создав тщательно контролируемую противником «зону поражения», которая уходит вглубь на километры от линии фронта. Как считает генерал, рассредоточение сил позволит снизить ценность цели для неприятеля, который будет менее склонен тратить ударные ресурсы всего на один или два танка:
Генерал полагает, что «кирпичик» «тяжёлой кавалерии» должен состоять из танка и БМП, в то время как ячейкой пехоты должен стать отряд из 7 или более солдат. При этом в ходе экспериментов командование бригады сделало вывод, что комбинация из одного танка и одной бронемашины слишком мала для обеспечения достаточной тактической согласованности, и на данный момент использует построение из двух танков и двух лёгких бронемашин.
Он полагает, что необходимо уходить от жёсткой организационно-штатной структуры:
Использование концепции малых подразделений («кирпичиков») позволит как рассредоточивать силы, так и консолидировать их в зависимости от боевых задач. При этом командиры этих боевых ячеек должны быть готовы действовать с большей автономией.
Необходимые элементы полувзвода (не считая танка) – VBL (или мотоциклы) и беспилотники:
По словам генерала, новая тактическая модель была опробована в начале этого года на масштабных манёврах французской армии Orion 2026. Подразделения его бригады действовали в составе полувзводов. Отрабатывалось рассредоточение сил и их концентрация, но этим манёврам мешало ограничение на передвижение по дорогам. Учения показали, что эта структура подходит для армии, но требует полной автономии со стороны младших командиров и адекватного распределения задач между малыми группами.
Генерал предъявляет новые требования и к конструкции танков. По его мнению, новые ОБТ должны иметь модульность, которая позволит заменять основное орудие на комплекс противодействия беспилотникам или на пусковые установки для БПЛА. Как он считает, в недалёкой перспективе огневая мощь будет сосредоточена в основном в артиллерии и беспилотниках, причем последние сейчас почти эквивалентны планирующим бомбам:
По словам До Трана, ОБТ по-прежнему будут необходимы для осуществления тактических прорывов, даже если их движение на украинском поле боя пока что застопорилось. Он отметил, что французской армии необходимо сохранить способность к маневрированию и проведению прорывов, и новая организация войск позволит этого достичь.
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