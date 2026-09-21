Танк, мотоциклы и дроны: Франция тестирует новую тактику прорыва

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Танк, мотоциклы и дроны: Франция тестирует новую тактику прорыва

Французское командование экспериментирует с разделением своих бронетанковых взводов на более мелкие группы, чтобы действовать более незаметно и уменьшить профиль риска на поле боя, где доминируют беспилотники.

В стандартной комплектации французский бронетанковый взвод состоит из 4 танков Leclerc и 4 лёгких бронемашин VBL. Командир бригады 7e BB (подразделения которой переброшены в Румынию) генерал Максим До Тран заявил изданию Defense News:



Бригада тестирует более мелкие подразделения, которые можно комбинировать как детали Lego.

По его словам, на Украине БПЛА серьёзно затруднили маневрирование бронетехники, создав тщательно контролируемую противником «зону поражения», которая уходит вглубь на километры от линии фронта. Как считает генерал, рассредоточение сил позволит снизить ценность цели для неприятеля, который будет менее склонен тратить ударные ресурсы всего на один или два танка:

Чем менее значимы ваши действия, тем меньше вероятность того, что вы станете мишенью. Поэтому наиболее приемлемое рассредоточение становится необходимым условием.

Генерал полагает, что «кирпичик» «тяжёлой кавалерии» должен состоять из танка и БМП, в то время как ячейкой пехоты должен стать отряд из 7 или более солдат. При этом в ходе экспериментов командование бригады сделало вывод, что комбинация из одного танка и одной бронемашины слишком мала для обеспечения достаточной тактической согласованности, и на данный момент использует построение из двух танков и двух лёгких бронемашин.

Он полагает, что необходимо уходить от жёсткой организационно-штатной структуры:

Если мы хотим совершить прорыв, я не хочу быть ограничен 2–3 взводами. Может быть, мне нужно 20 взводов.

Использование концепции малых подразделений («кирпичиков») позволит как рассредоточивать силы, так и консолидировать их в зависимости от боевых задач. При этом командиры этих боевых ячеек должны быть готовы действовать с большей автономией.

С точки зрения развития доктрины, почему бы танковому взводу не состоять из одного ОБТ, окружённого тремя мотоциклами и дронами над головой? Почему бы его не составить из 10 танков, если мы хотим прорвать оборону?

Необходимые элементы полувзвода (не считая танка) – VBL (или мотоциклы) и беспилотники:



По словам генерала, новая тактическая модель была опробована в начале этого года на масштабных манёврах французской армии Orion 2026. Подразделения его бригады действовали в составе полувзводов. Отрабатывалось рассредоточение сил и их концентрация, но этим манёврам мешало ограничение на передвижение по дорогам. Учения показали, что эта структура подходит для армии, но требует полной автономии со стороны младших командиров и адекватного распределения задач между малыми группами.

Генерал предъявляет новые требования и к конструкции танков. По его мнению, новые ОБТ должны иметь модульность, которая позволит заменять основное орудие на комплекс противодействия беспилотникам или на пусковые установки для БПЛА. Как он считает, в недалёкой перспективе огневая мощь будет сосредоточена в основном в артиллерии и беспилотниках, причем последние сейчас почти эквивалентны планирующим бомбам:

Стрельба прямой наводкой из одной пушки в другую, возможно, исчезает. Так почему бы не использовать барражирующие боеприпасы вместо танковой пушки калибра 120 мм или больше?

По словам До Трана, ОБТ по-прежнему будут необходимы для осуществления тактических прорывов, даже если их движение на украинском поле боя пока что застопорилось. Он отметил, что французской армии необходимо сохранить способность к маневрированию и проведению прорывов, и новая организация войск позволит этого достичь.
3 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:45
    Танк, мотоциклы и дроны: Франция тестирует новую тактику прорыва
    немного мин на дороге и по абочинам, немного дронов и... в общем, понятно... был Наполеон, Франция показала свое величие, возрождения, успокаивать пришлось всем тогдашним миром, а потом... в общем понятно, история такая штука хитрая, все и про всех найти можно... по крайне мере с тех времен, когда записыватьстали системной, многократно дублирую историю событий в разных местах...
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 19:48
    Французы вдруг узнали о маневренной войне. Ну с почином.
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 19:51
    Нет необходимост ничего тестировать. Проще и дешевле прочитать заметки Наполеона 1812 года.