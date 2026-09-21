Танк, мотоциклы и дроны: Франция тестирует новую тактику прорыва

Бригада тестирует более мелкие подразделения, которые можно комбинировать как детали Lego.

Чем менее значимы ваши действия, тем меньше вероятность того, что вы станете мишенью. Поэтому наиболее приемлемое рассредоточение становится необходимым условием.

Если мы хотим совершить прорыв, я не хочу быть ограничен 2–3 взводами. Может быть, мне нужно 20 взводов.

С точки зрения развития доктрины, почему бы танковому взводу не состоять из одного ОБТ, окружённого тремя мотоциклами и дронами над головой? Почему бы его не составить из 10 танков, если мы хотим прорвать оборону?

Стрельба прямой наводкой из одной пушки в другую, возможно, исчезает. Так почему бы не использовать барражирующие боеприпасы вместо танковой пушки калибра 120 мм или больше?